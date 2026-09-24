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Sunita Ahuja: કુતરાને પ્રેમ કરો, માણસ કરતાં વફાદાર હોય, ગોવિંદાની લાલબાગચા રાજાની મુલાકાત બાદ સુનીતા આહુજાનું રિએકશન

Sunita Ahuja On Loyalty: સુનીતા આહુજા ફરી એકવાર આંકરા મિજાજમાં જોવા મળી છે. સુનીતાએ એરપોર્ટ પર એવું નિવેદન આપ્યું હતું કે માણસ તો દગાબાજ હોય છે, ગમે એટલો પ્રેમ કરો કોઈ ફાયદો નથી, તેના કરતાં પ્રાણીને પ્રેમ કરો તે આજીવન વફાદાર રહે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 24, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:32 AM IST
Sunita Ahuja: કુતરાને પ્રેમ કરો, માણસ કરતાં વફાદાર હોય, ગોવિંદાની લાલબાગચા રાજાની મુલાકાત બાદ સુનીતા આહુજાનું રિએકશન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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