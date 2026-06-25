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સામંથા રુથ પ્રભુએ કંફર્મ કરી પહેલી પ્રેગ્નેન્સી, ડિસેમ્બર 2025 માં ડિરેક્ટર રાજ નિદિમોરુ સાથે કર્યા હતા લગ્ન

Samantha Ruth Prabhu: બોલીવુડ અને સાઉથ ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રીની લોકપ્રિય અભિનેત્રી સામંથા રુથ પ્રભુના કેટલાક ફોટો વાયરલ થયા પછી તે પ્રેગ્નેન્સીના કારણે ચર્ચામાં હતી. હવે અભિનેત્રીએ પ્રેગ્નેન્સીની વાતને કંફર્મ કરી દીધી છે. સામંથાએ કઈ રીતે આ ગુડ ન્યુઝ શેર કરી ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:12 PM IST
સામંથા રુથ પ્રભુએ કંફર્મ કરી પહેલી પ્રેગ્નેન્સી, ડિસેમ્બર 2025 માં ડિરેક્ટર રાજ નિદિમોરુ સાથે કર્યા હતા લગ્ન
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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