/સામંથા રુથ પ્રભુએ કંફર્મ કરી પહેલી પ્રેગ્નેન્સી, ડિસેમ્બર 2025 માં ડિરેક્ટર રાજ નિદિમોરુ સાથે કર્યા હતા લગ્ન

Samantha Ruth Prabhu: સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની સુંદર અદાકાર સામંથા રૂથ પ્રભુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચર્ચાનો વિષય બની છે.. સામંથા રૂથ પ્રભુની ચર્ચા બે કારણોથી થઈ રહી છે. પહેલું કારણ તેની ફિલ્મ માં ઇતી બંગારમ છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ સાબિત થઈ છે અને સાથે જ સામંથા રૂથ પ્રભુના ચાહકોને વધુ એક ગુડ ન્યુઝ પણ મળી ગઈ છે. તાજેતરમાં જ સામંથાએ એક ઈવેન્ટમાં ગઈ હતી જ્યાં તેણે એ વાત કન્ફર્મ કરી છે કે તે પ્રેગ્નેન્ટ છે અને મેટરનીટી લીવ લેવાનું વિચારી રહી છે.
સામંથા રુથ પ્રભુ બનશે માં
મહત્વપૂર્ણ છે કે થોડા દિવસો પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર સામંથા રુથ પ્રભુના કેટલાક ફોટો વાયરલ થયા હતા. જે ફોટો વાયરલ થયા પછી લોકો અને સામંથાના ચાહકો અંદાજ લગાવી રહ્યા હતા કે કદાચ સામંથા પ્રેગ્નેન્ટ છે. આ વાતની પુષ્ટિ હવે સામંથાએ કરી દીધી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે અભિનેત્રી સામંથા રુથ પ્રભુએ ડાયરેક્ટર રાજ નિદિમોરુ સાથે લગ્ન કર્યા છે. સામંથાના આ બીજા લગ્ન છે. સામંથાએ 1 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રાજ નિદિમોરુ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.
સામંથાએ શું કહ્યું પ્રેગ્નન્સી પર ?
તાજેતરમાં યોજાયેલી એક ઇવેન્ટમાં સામંથા રૂથ પ્રભુએ હાજરી આપી હતી. આ ઇવેન્ટમાં જ્યારે તેને કેટલાક ફિલ્મ અને કરિયર સંબંધિત પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યા તો તેણે એવું કહ્યું કે હવે તે એક નાનકડો મેટરનીટી બ્રેક લેવા જઈ રહી છે પરંતુ ત્યાર પછી તે ઝડપથી પાછી ફરશે. સામંથા રૂટ પ્રભુની આ વાત સાંભળીને ત્યાં હાજર લોકો તેને શુભેચ્છા પાઠવવા લાગ્યા. આ સાથે સામંથાએ એક વસ્તુ ક્લિયર કરી કે માતા બન્યા પછી પણ તેનું કરિયર ફરીથી કંટીન્યુ કરશે.
સામંથાએ પોતાની પ્રેગ્નેન્સીની વાત કન્ફર્મ કર્યા પછી ચર્ચાઓ એવી પણ થઈ રહી છે કે સામંથા તેના પહેલા બાળકને ડિસેમ્બર 2026 માં જન્મ આપશે. બાળકના જન્મ પછી જો બધું બરાબર રહેશે તો સામંથા ફરીથી ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું શરૂ કરી દેશે.
સામંથા રુથ પ્રભુના લગ્ન
મહત્વપૂર્ણ છે કે સામંથા રુથ પ્રભુએ ફિલ્મ મેકર રાજ નિદિમોરુ સાથે 1 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ પરિવાર અને મિત્રોની હાજરીમાં સાદગીથી લગ્ન કર્યા. રાજ અને સામંથા બંનેના આ બીજા લગ્ન છે. સામંથાએ 2017 માં નાગા ચૈતન્ય સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જેમના ડિવોર્સ 2021 માં થયા જ્યારે રાજ નિરિમોરુના લગ્ન 2015 માં શ્યામલી ડે સાથે થયા હતા, જેણે 2022 માં ડિવોર્સ લીધા ત્યારબાદ સામંથા અને રાજે 2025 માં લગ્ન કર્યા અને હવે તેઓ માતાપિતા બનવા જઈ રહ્યા છે.
સામંથા રૂથ પ્રભુની ફિલ્મ
મહત્વપૂર્ણ છે કે સામંથા રુથ પ્રભુની ફિલ્મ માં ઈતિ બંગારમ તાજેતરમાં જ રિલીઝ થઈ છે. માં ઈતિ બંગારમ ફિલ્મ મુખ્ય રીતે તેલુગુ અને તમિલ ભાષામાં રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મનું ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન 33 કરોડથી વધુનું છે જ્યારે દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણી 50 કરોડથી વધુ થઈ છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ સાબિત થઈ છે અને ક્રિટિક્સ તરફથી પણ ફિલ્મને પોઝિટિવ રિવ્યુ મળી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)