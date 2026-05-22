/Maa Behen Trailer: માધુરી દીક્ષિતને આવા અવતારમાં આજ સુધી નહીં જોઈ હોય, મજેદાર છે માં બહેન ફિલ્મનું ટ્રેલર, જોઈ લો ફટાફટ

Maa Behen Trailer: માધુરી દીક્ષિત તૃપ્તી ડીમરી, રવિ કિશન સહિતના કલાકારોની દમદાર ફિલ્મ માં બહેનનું ટ્રેલર શુક્રવારે રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. માં બહેન ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મનું ટ્રેલર જોતા લાગે છે કે ફિલ્મ મજેદાર હશે. ફિલ્મમાં માધુરી દીક્ષિત અલગ જ અવતારમાં જોવા મળશે. માં બહેન ફિલ્મ ક્રાઈમ કોમેડી ડ્રામા જોનરની ફિલ્મ છે.
નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થનાર ફિલ્મ માં બહેનની સ્ટોરી માધુરી દીક્ષિત અને તેની બે દીકરીઓ આસપાસ ફરે છે. ફિલ્મમાં માધુરીનું નામ રેખા છે અને તેની બે દીકરીઓ છે જેના નામ જયા અને સુષ્મા છે. માં અને તેની બંને દીકરીઓ એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ હોય છે.. તેમની લાઇફમાં ગડબડ થવાની શરૂઆત ત્યારે થાય છે જ્યારે તેમના ઘરમાં રવિ કિશન એટલે કે ગુપ્તાજીનું મોત થઈ જાય છે. આ ઘટના પછી માં અને બહેનો ગુપ્તાજીની લાશને ઠેકાણે પાડવાના પ્રયત્ન શરૂ કરે છે.
માં બહેન ફિલ્મનું નિર્દેશન સુરેશ ત્રિવેની એ કર્યું છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર જોઈને લાગે છે કે આ મનોરંજક ફિલ્મમાં બધા જ કલાકારોએ શાનદાર અભિનય કર્યો છે. ફિલ્મના દરેક કલાકારની જલક પણ ટ્રેલરમાં જોવા મળે છે. 2 મિનિટ અને 46 સેકન્ડના ટ્રેલરમાં પણ તમને મજા પડી જશે. માં બહેન ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 4 જુને સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારોમાં માધુરી દીક્ષિત, તૃપ્તિ ડિમરી, ધરના દુર્ગા, રવિ કિશન, ગીતાંજલિ કુલકર્ણી, અરુણોદય સિંહ, શાર્દુલ ભારદ્વાજનો સમાવેશ થાય છે. ફિલ્મની સ્ટોરી સુરેશ ત્રિવેણી અને પૂજા ટોલાનીએ લખી છે. ફિલ્મનું પ્રોડક્શન અબંડેંશિયા એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને ઓપનિંગ ઈમેજ ફિલ્મ્સનું છે.