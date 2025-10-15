Prev
Next

કયા કેન્સરથી થયું મહાભારતના કર્ણ પંકજ ધીરનું નિધન, તે કેટલું ખતરનાક?

પંકજ ધીર હવે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. તેમણે બીઆર ચોપડાના મહાભારતમાં કર્ણની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ભૂમિકાએ તેમને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઓળખ અપાવી હતી. અચાનક પંકજ ધીરના નિધને ઈન્ડસ્ટ્રીના લોકો અને તેના ફેન્સને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:25 PM IST

Trending Photos

કયા કેન્સરથી થયું મહાભારતના કર્ણ પંકજ ધીરનું નિધન, તે કેટલું ખતરનાક?

નવી દિલ્હીઃ મહાભારતમાં કર્ણની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા પંકજ ધીરનું નિધન થઈ ગયું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર તેઓ ઘણા સમયથી કેન્સરની બીમારીનો સામનો કરી રહ્યાં હતા. તેમાંથી તેઓ ઠીક થઈ ગયા હતા, પરંતુ છેલ્લા બે-ત્રણ મહિનાથી તેમની હાલત વધુ ખરાબ થતી ગઈ. આવો જાણીએ કયા કેન્સરથી પંકજ ધીરનું નિધન થયું? આ કેન્સર કેટલું ખતરનાક છે? તેના લક્ષણ કેવા હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચી શકાય છે?  

કયું કેન્સર
અભિનેતા ધીર કેન્સરનો જંગ જીતી ચૂક્યા હતા, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં તેમની હાલત બગડી ગઈ. બીજીવાર કેન્સરે હુમલો કરતા તેમની હાલત નાજુક થઈ ગઈ હતી. તેના કારણે એક સર્જરી પણ થઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ તેમને બચાવી શકાયા નહીં. પરંતુ હજુ સુધી તે સામે આવ્યું નછી કે તેમને કયુ કેન્સર હતું. પરંતુ કેટલાક વર્ષોથી કેન્સરને કારણે મોતની સંખ્યા વધી રહી છે. ખોટા ખાનપાન અને લાઇફસ્ટાઇલને કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો તેની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેટલું ખતરનાક બની રહ્યું છે કેન્સર
કેન્સર આજે દુનિયાની સૌથી ખતરનાક બીમારી બની ગઈ છે. આ બીમારી શરીરમાં અનકંટ્રોલ સેલ્સના વધારાને કારે થાય છે, જે ધીમે-ધીમે અંગોનું કામકાજ બગાડે છે. ખાસ વાત છે કે કેન્સર માત્ર ત્યાં રોકાતું નથી પરંતુ લોહી અને લસિકા દ્વારા તે શરીરના અન્ય ભાગમાં ફેલાય છે. આ કારણ છે કે તેની સારવાર મુશ્કેલ થઈ જાય છે અને મોતનો ખતરો વધી જાય છે. WHO ના અહેવાલ મુજબ, 2020 માં વિશ્વભરમાં આશરે 10 મિલિયન લોકો કેન્સરથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ આંકડા સાબિત કરે છે કે કેન્સર વૈશ્વિક સ્તરે મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ બની ગયું છે. યુએસ નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (NCI) એ પણ પુષ્ટિ આપે છે કે મોટાભાગના મૃત્યુ પ્રારંભિક ગાંઠને બદલે કેન્સરના ફેલાવા અથવા મેટાસ્ટેસિસને કારણે થાય છે. કેન્સરની આ સ્થિતિ તેને અન્ય રોગો કરતાં વધુ ખતરનાક બનાવે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Pankaj DheerTV actor death

Trending news