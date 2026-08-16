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FDA એ શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન, ટાઈગર શ્રોફને ફટકારી નોટિસ, વિમલ ઈલાયચી સાથે જોડાયેલો છે મામલો

બોલીવુડ સાથે જોડાયેલી મોટી ખબર સામે આવી છે. મહારાષ્ટ્ર FDA એ શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઈગર શ્રોફને શો કોઝ નોટિસ ફટકારી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મામલો વિમલ ઈલાયચી સાથે જોડાયેલો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:39 PM IST
FDA એ શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન, ટાઈગર શ્રોફને ફટકારી નોટિસ, વિમલ ઈલાયચી સાથે જોડાયેલો છે મામલો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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