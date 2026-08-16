/FDA એ શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન, ટાઈગર શ્રોફને ફટકારી નોટિસ, વિમલ ઈલાયચી સાથે જોડાયેલો છે મામલો

મહારાષ્ટ્ર FDA એટલે કે ફુડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશને બોલીવુડના 3 દિગ્ગજ કલાકારો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર એફડીએ દ્વારા શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઈગર શ્રોફને શો કોઝ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. આ નોટિસ વિમલ ઈલાયચીની જાહેર ખબર સંબંધિત છે. મહારાષ્ટ્ર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશનનો આરોપ છે કે હકીકતમાં આ વિજ્ઞાન પણ વિમલ પાન મસાલાની એડ છે જે રાજ્યમાં પ્રતિબંધિત છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મહારાષ્ટ્ર એફ ડી એ રાજ્યમાં તમાકુ અને પાન મસાલાના વેચાણ અને પ્રમોશન વિરુદ્ધ કાર્યવાહી તેજ કરી છે જેને ધ્યાનમાં લઈને બોલીવુડના ત્રણ એક્ટર પણ એફડીએની રડારમાં આવ્યા છે અને તેમને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
એફડીએ ના જણાવ્યા અનુસાર વિમલ ઈલાયચીનું જે વિજ્ઞાપન રજૂ કરવામાં આવે છે તેમાં પ્રોડક્ટનું નામ અને બજારમાં મળતા પાન મસાલા સાથે સીધો સંબંધ જોડાય છે. જેને ધ્યાનમાં લઈને ગુમરાહ કરતા વિજ્ઞાપનો અને આવા પ્રોડક્ટને પ્રમોશન કરવાની પ્રવૃત્તિમાં સામેલ લોકો વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
બોલીવુડના 3 એક્ટરને જે નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વિમલ ઈલાયચીની એડની તપાસ કરતાં પહેલી નજરે એવું લાગે છે કે વિજ્ઞાન પણ વિમલ બ્રાન્ડને પ્રોત્સાહન આપે છે અને તેનું પ્રમોશન કરે છે. અને વિમલ બ્રાન્ડ મુખ્ય રીતે પાન મસાલા સંબંધિત છે. અને જે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત છે. મહારાષ્ટ્ર એફ ડી એ 13 જુલાઈ 2026 ના રોજ પાન મસાલા ના નિર્માણ, સંગ્રહ, પરિવહન અને વિતરણ તેમજ વેચાણ પર રોક લગાવી છે.
નોટિસમાં બોલીવુડ એક્ટર્સને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ સ્પષ્ટ કરે કે કેમ્પેઇનમાં તેમની ભાગીદારી શું છે અને આ વિજ્ઞાપનથી અપ્રત્યક્ષ રીતે પણ પાન મસાલાનો પ્રચાર નથી થઈ રહ્યો. એફડીએની આ નોટિસ શાહરૂખ ખાનના ઘર મન્ન,ત અજય દેવગનના ઘરે અને ટાઈગર શ્રોફના પ્રોડક્શન હાઉસમાં મોકલવામાં આવી છે.
મહત્વનું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં હાલ ખાવા પીવાની વસ્તુઓમાં ભેળસેળ, દવાઓમાં ભેળસેળ અને હાનિકારક ખાદ્ય પદાર્થો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જો કે મહારાષ્ટ્રમાં તમાકુ અને નિકોટીન વાળા પાન મસાલા તેમજ ગુટકા પર વર્ષ 2012 થી પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. હવે કમિશનર તુકારામ મુંડેના નેતૃત્વમાં મહારાષ્ટ્ર એફડીએ તમાકુના વેચાણ, પ્રચાર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે.. જે કાર્યવાહીના ભાગરૂપે વિમલ બ્રાંડની એડ માટે શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઈગર શ્રોફને પણ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)