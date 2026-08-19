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શાહરુખ, અજય, ટાઈગર શ્રોફ પર થઈ શકે છે કાર્યવાહી, સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો તો લાખોનો દંડ ફટકારશે FDA

Bollywood celebs Pan Malasa ad Controversy: વિમલ ઈલાયચીની એડ મામલે શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઈગર શ્રોફ તરફથી જો સંતોષકારક જવાબ નહીં મળે તો ત્રણેય એક્ટર્સ વિરુદ્ધ મહારાષ્ટ્ર FDA કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે. તેમ એફડીએનું જણાવવું છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:43 AM IST
શાહરુખ, અજય, ટાઈગર શ્રોફ પર થઈ શકે છે કાર્યવાહી, સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો તો લાખોનો દંડ ફટકારશે FDA
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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