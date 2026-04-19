Mahavatar Parshuraam: પરશુરામ જયંતિ પર રિલીઝ થયું મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મનું મોશન પોસ્ટર, ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ આવી સામે
Mahavatar Parshuraam Film First Look: પરશુરામ જયંતિના પર્વ પર હોમ્બલે ફિલ્મ્સ દ્વારા તેમની આગામી ફિલ્મ મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મનું મોશન પોસ્ટર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ પોસ્ટરને સોશિયલ મીડિયા પર સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
- મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મનું મોશન પોસ્ટર રિલીઝ.
- ફિલ્મ મેકર્સે જાહેર કરી ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
- જાણો ક્યારે જોવા મળશે મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મ
Mahavatar Parshuraam Film First Look: મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મ યાદ છે ને ? સામાન્ય બજેટમાં બનેલી એક એવી ફિલ્મ જેણે કમાણીના રેકોર્ડ તોડી દીધા હતા. ભગવાન વિષ્ણુના નરસિંહ અવતારના પ્રાગટ્ય પર બનેલી ફિલ્મ બાદ હોમ્બલે ફિલ્મ્સ દ્વારા મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મની ઘોષણા કરી હતી. આ ફિલ્મનું મોશન પોસ્ટર મેકર્સ દ્વારા પરશુરામ જયંતિના પર્વ પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
19 એપ્રિલ 2026 ના રોજ પરશુરામ જયંતિના દિવસે જ મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મનું મોશન પોસ્ટર શેર કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મના પોસ્ટર એક્સ અકાઉન્ટ સહિત સોશિયલ મીડિયા પર અને યુટ્યુબ પર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મ મહાવતાર સિનેમેટિક યૂનિવર્સની બીજી ફિલ્મ હશે. ફિલ્મનું મોશન પોસ્ટર જોઈ લોકોની ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે.
અશ્વિન કુમારની ફિલ્મ મહાવતાર પરશુરામના મોશન પોસ્ટરમાં દમદાર મ્યુઝિક સાથે યુદ્ધના મેદાનનું દ્રશ્ય દેખાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં લોહીથી લથપથ ફરસી સાથે પરશુરામની એન્ટ્રી દેખાડવામાં આવે છે. મોશન પોસ્ટરના કેપ્શનમાં લખ્યું છે, જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે પરશુનો ઉદય થાય છે. મહાવતાર સિનેમેટિક યુનિવર્સની આગામી ફિલ્મ મહાવતાર પરશુરામ ડિસેમ્બર 2027 માં આવી રહી છે. આ કોઈ શાસક નથી, પરંતુ અધર્મ વિરુદ્ધ એક શક્તિ છે જે યુગો યુગો સુધી સંતુલન જાળવી રાખે છે. સાથે જ મેકર્સે પરશુરામ જયંતિની શુભકામના પાઠવી છે.
ફિલ્મના મોશન પોસ્ટરની સાથે મેકર્સે જાહેર કરી દીધું છે કે મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મ ડિસેમ્બર 2027 માં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ કઈ તારીખે રિલીઝ થશે તે અંગે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી. મહાવતાર પરશુરામ ફિલ્મનું નિર્દેશન અશ્વીન કુમારનું છે જ્યારે ફિલ્મનું નિર્માણ વિજય કિરાગંદુર, શિલ્પા ધવને હોમ્બ્લે ફિલ્મ્સ અને ક્લીમ પ્રોડકશન હેઠળ કર્યું છે.
