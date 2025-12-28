300 ફિલ્મો કરી છતાં મળ્યું દર્દનાક મોત, ખાવાના પણ પડ્યા હતા ફાંફા; દર્દનાક છે આ વિલનની કહાની
mahesh anand tragic death: બોલિવૂડમાં એક એવો સિતારો હતો, જેણે 300 ફિલ્મોમાં કામ કરીને પોતાની ઓળખ બનાવી હતી. પરંતુ જ્યારે આ સિતારાનું અવસાન થયું ત્યારે તેમનું જીવન ગુમનામીથી ભરેલું હતું. પડદા પર વિલન બનીને છવાઈ જનાર આ કલાકારનું મૃત્યુ અત્યંત દર્દનાક હતું.
mahesh anand tragic death: ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સિતારાઓ માટે ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી રહી છે. જ્યાં કેટલાક સિતારાઓ દાયકાઓથી પ્રેક્ષકોના દિલ પર રાજ કરી રહ્યા છે, તો કેટલાક સિતારાઓ ગુમનામીની જિંદગી જીવી રહ્યા છે. આજે અમે તમને એક એવા કલાકારની કહાની જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેણે 300થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું, પરંતુ તેમનું નિધન ગુમનામીમાં ગુજર્યું હતું. 90ના દાયકામાં બોલિવૂડ ફિલ્મોમાં વિલન બનીને દર્શકોનું મનોરંજન કરનાર આ કલાકારની છેલ્લી ક્ષણો ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી. અમે જે અભિનેતાની વાત કરી રહ્યા છીએ તે બીજું કોઈ નહીં પણ મહેશ આનંદ છે. ચાલો તમને તેમના જીવનની કહાની વિશે જણાવીએ.
ફિલ્મી શરૂઆત
80 અને 90ના દાયકામાં ખૂંખાર વિલનની ભૂમિકા ભજવનાર મહેશ આનંદ એક જાણીતા અભિનેતા હતા. અમિતાભ બચ્ચનથી લઈને અક્ષય કુમાર સુધીની ફિલ્મોમાં વિલન બનીને એક્શન કરનાર આ સિતારો પોતાના સમયમાં ઘણો હેન્ડસમ હતો. મહેશ આનંદ એક એવા કલાકાર હતા જેઓ માર્શલ આર્ટ્સમાં બ્લેક બેલ્ટ ધરાવતા હતા. અભિનેતાએ પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત ફિલ્મોમાં નાના-મોટા રોલ મેળવીને કરી હતી.
300 ફિલ્મોમાં કામ કરીને બનાવી ઓળખ
મહેશ આનંદે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત 1987માં આવેલી 'કરિશ્મા' અને વર્ષ 1985માં આવેલી 'ભવાની જંક્શન' જેવી ફિલ્મોથી કરી હતી. ત્યારબાદ 'સસ્તી દુલ્હન મહેંગા દુલ્હા' ફિલ્મમાં અભિનેતાને લીડ રોલ મળ્યો હતો. જોકે, આ ફિલ્મોથી મહેશને ખાસ ઓળખ મળી શકી નહોતી. ત્યારબાદ વર્ષ 1988માં આવેલી અમિતાભ બચ્ચનની ફિલ્મ 'શહેનશાહ' થી મહેશ આનંદને એક અલગ ઓળખ મળી અને તેઓ બોલિવૂડના જાણીતા સિતારા બની ગયા. 'શહેનશાહ' પછી અભિનેતાએ 'કુલી નંબર 1', 'ગુમરાહ', 'થાણેદાર', 'વિશ્વાત્મા', 'વિજેતા', 'અકેલા' અને 'સ્વર્ગ' જેવી 300 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું.
એક અકસ્માતે બદલી નાખી જિંદગી
300થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યા પછી પણ અભિનેતાના જીવનમાં એક એવો તબક્કો આવ્યો જેણે તેમની જિંદગી બદલી નાખી. અભિનેતાનો એક અકસ્માત થયો હતો, જેના કારણે તેને 6 મહિના સુધી ઘરે આરામ કરવો પડ્યો હતો. આ 6 મહિના દરમિયાન અભિનેતાને કામ મળવાનું બંધ થઈ ગયું અને તેઓ આર્થિક તંગીમાં આવી ગયા. સ્થિતિ એટલી ખરાબ હતી કે અભિનેતા પાસે પીવાના પાણી માટે પણ પૈસા નહોતા. બીજી તરફ, અભિનેતાનો પુત્ર ત્રિશૂલ પોતાની પત્ની સાથે વિદેશ જઈને વસી ગયો અને અભિનેતા એકલા પડી ગયા.
અભિનેતાનું ભયાનક મોત
વર્ષ 2019માં અભિનેતાએ બોલિવૂડમાં કમબેક કર્યું. ગોવિંદાની ફિલ્મ 'રંગીલા રાજા' થી અભિનેતાએ લાંબા બ્રેક બાદ ફરી પગ મૂક્યો. પરંતુ આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ખરાબ રીતે ફ્લોપ સાબિત થઈ. આ ફિલ્મ રિલીઝ થયાના 22 દિવસ પછી મહેશ આનંદની લાશ તેમના ઘરમાંથી મળી આવી હતી. અભિનેતાનો મૃતદેહ 2 દિવસ સુધી તેમના ઘરમાં જ સડતો રહ્યો હતો. જોકે, આજ સુધી એ જાણી શકાયું નથી કે મહેશ આનંદે આત્મહત્યા કરી હતી કે તેમની સાથે અન્ય કોઈ દુર્ઘટના બની હતી.
