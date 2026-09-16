/Mahhi Vij: માહી વિજ એ બિગ બોસ 20 માં કર્યો ધડાકો, યુવા ફિલ્મ તેણે ન કરી એટલે કરીના કપૂરને રોલ મળ્યો

Mahhi Vij Bigg Boss 20: Bigg boss સિઝન 20 માં તાજેતરના એપિસોડમાં ટીવી એક્ટ્રેસ માહી વીજ એ મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે બિગ બોસ હાઉસમાં પોતાના કરિયર સંબંધિત મોટી વાત કરી છે જેમાં કરીના કપૂરનું નામ પણ જોડાયું છે. માહી વિજ એ એવો દાવો કર્યો છે કે યુવા ફિલ્મમાં કરીના કપૂર એ જે રોલ કર્યો છે તે પહેલા તેને ઓફર થયો હતો. તેણે એ રોલ ન કર્યો પછી કરીના કપૂરને તે રોલ મળ્યો. માહી વિજની આ વાત સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
માહી વિજ બિગ બોસ 20 માં ભાગ લઈ રહી છે. તાજેતરના એપિસોડમાં માહિ કનીકા માન સાથે પોતાના કરિયર સંબંધિત વાતો કરતી જોવા મળી હતી. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેણે કેવી રીતે કામ શરૂ કર્યું અને કેવી રીતે તે રાતોરાત સ્ટાર બની ગઈ તે વાત કરતી વખતે માહી વિજ એ યુવા ફિલ્મનો ઉલ્લેખ કર્યો. માહી વિજે કહ્યું કે તેનું પહેલું વિડિયો સોંગ રિલીઝ થયાની સાથે જ વાયરલ થઈ ગયું અને તે સ્ટાર બની ગઈ. મ્યુઝિક વીડિયોમાં કામ કરવાની સાથે તેણે સાઉથની ફિલ્મોમાં કામ શરૂ કર્યું.
માહી વિજ એ કહ્યું કે તેણે પ્રભુ દેવા અને મામૂટી જેવા સ્ટાર સાથે કામ કર્યું છે. આ સાથે જ તેને મણીરત્નમની ફિલ્મ યુવાની ઓફર પણ મળી હતી. ત્યાર પછી માહી વિજ એ એવું પણ કહે છે કે યુવા ફિલ્મમાં કરીના કપૂરે જે રોલ કર્યો છે તે તેને ઓફર થયો હતો. પરંતુ કોઈ કારણસર વાત આગળ વધી નહીં અને તે રોલ તેના હાથમાંથી નીકળી ગયો અને કરીના કપૂર પાસે પહોંચી ગયો.
ટૂંકમાં માહી વિજનું કહેવાનું એવું છે કે યુવા ફિલ્મ માટે તેને પસંદ કરવામાં આવી હતી અને તે ફાઇનલ પણ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ કોઈ કારણોસર તે કામ કરી શકી નહીં અને પછી કરીના કપૂરને તે રોલ મળ્યો. જો બધું બરાબર રહ્યું હોત તો યુવા ફિલ્મમાં વિવેક ઓબરોયની સાથે કરીના કપૂરને બદલે માહી વિજ ફિલ્મમાં હોત. માહી વિજ એ એવું પણ કહ્યું કે આ વાત પછી તેણે મન બનાવી લીધું કે તેને ફિલ્મોમાં કામ કરવું જ નથી અને ટીવીમાં જ કરવું છે અને ત્યાર પછી ટીવીમાં તેના એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત થઈ.
ઉલ્લેખનીય છે કે માહી વિજની સીરીયલ લાગી તુમસે લગન લોકપ્રિય થઈ હતી. આ સીરીયલથી તેની લોકચાહનામાં વધારો થયો હતો. માહી વિજ આ સીરીયલમાં નકુશાનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. આ સીરીયલ સિવાય માહી વિજ બાલિકા વધુ, ઝલક દિખ લાજા, ખતરો કે ખિલાડી, નચ બલિયે 5 જેવા શોમાં પણ જોવા મળી હતી. માહી વિજ એ એન્કર અને એક્ટર જય ભાનુશાલી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તાજેતરમાં જ તેમણે ડિવોર્સ લીધા છે અને ડિવોર્સ પછી માહી વિજ બિગ બોસ 20 માં પહોંચી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)