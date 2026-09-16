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Mahhi Vij: માહી વિજ એ બિગ બોસ 20 માં કર્યો ધડાકો, યુવા ફિલ્મ તેણે ન કરી એટલે કરીના કપૂરને રોલ મળ્યો

Mahhi Vij Bigg Boss 20: બિગ બોસ 20 માં માહી વિજ એ મોટો ધડાકો કર્યો છે. તેણે મણીરત્નમની ફિલ્મ યુવાનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે ફિલ્મમાં કરીના કપૂરના રોલ માટે તે સિલેક્ટ થઈ હતી. કોઈ કારણોસર તેણે ફિલ્મ ન કરી એટલે તે રોલ કરીના કપૂરને મળી ગયો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:03 PM IST
Mahhi Vij: માહી વિજ એ બિગ બોસ 20 માં કર્યો ધડાકો, યુવા ફિલ્મ તેણે ન કરી એટલે કરીના કપૂરને રોલ મળ્યો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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