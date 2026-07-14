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TMKOC: તારક મહેતામાંથી જેઠાલાલની વિદાય પર મેકર્સે તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શોમાંથી જેઠાલાલના પાત્રના વિદાયના સમાચારથી ચાહકો નારાજ થયા છે. હવે, શોના નિર્માતાઓએ આ બાબત પર સ્પષ્ટતા કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:30 AM IST
TMKOC: તારક મહેતામાંથી જેઠાલાલની વિદાય પર મેકર્સે તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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