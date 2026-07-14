/TMKOC: તારક મહેતામાંથી જેઠાલાલની વિદાય પર મેકર્સે તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: દિલીપ જોશી દ્વારા ભજવાયેલ જેઠાલાલ, તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં સૌથી લોકપ્રિય પાત્ર છે. જેઠાલાલ વિના આ શો અધૂરો છે. જો કે, તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એવા સમાચાર ફરવા લાગ્યા હતા કે જેઠાલાલનું પાત્ર સમાપ્ત થવાનું છે. આ સમાચારથી અભિનેતાના ચાહકો નિરાશ થયા. જો કે, નિર્માતાઓએ હવે આ સમાચાર પર સ્પષ્ટતા આપી છે અને સત્ય જાહેર કર્યું છે.
નિર્માતાઓએ જેઠાલાલના પાત્ર વિશે શું કહ્યું?
હકીકતમાં, નિર્માતાઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જેઠાલાલનું પાત્ર ટ્રેકથી દૂર નહીં જાય. વધુમાં, શોની વાર્તા હાલમાં જેઠાલાલ પર કેન્દ્રિત છે, અને તેનો પ્રોમો પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. શો 28 જુલાઈના રોજ 18 વર્ષ પૂર્ણ કરશે, જેની ઉજવણી કરવામાં આવશે. તેમનું પાત્ર સમાપ્ત થશે નહીં.
સૌથી વધુ કમાણી કરનાર
ચાહકોને આ સમાચાર સાંભળીને ચોક્કસ ખુશી થશે કે તેમનું પ્રિય પાત્ર શો છોડી રહ્યું નથી. અહેવાલો સૂચવે છે કે દિલીપ જોશી શોના સૌથી વધુ કમાણી કરનાર અભિનેતા છે.
એ નોંધનીય છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં ઘણા કલાકારો શો છોડી ચૂક્યા છે. નવા ચહેરાઓએ તેમનું સ્થાન લીધું છે. કેટલાક કલાકારો એવા પણ છે જે શરૂઆતથી જ શો સાથે છે.
દિશા વાકાણી લાંબા સમયથી દૂર
દિશા વાકાણી પણ ઘણા વર્ષોથી શોમાંથી ગેરહાજર છે. દિશા શરૂઆતમાં પ્રસૂતિ રજા પર ગઈ હતી, પરંતુ ક્યારેય પાછી ફરી ન હતી. ચાહકોએ તેણીને પાછા ફરવાની માંગ કરી હતી, અને નિર્માતાઓએ તેણીને પાછા આવવાનું આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું, પરંતુ તેણી તેના અંગત જીવનમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ હતી.
દિશાનું પાછા ફરવું મુશ્કેલ
શોના નિર્માતાએ કહ્યું હતું કે, "તેના માટે હવે શોમાં પાછા ફરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. લગ્ન પછી સ્ત્રીનું જીવન નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ જાય છે. નાના બાળકો સાથે ઘરનું સંચાલન કરવું ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે. પરંતુ હું હજુ પણ સકારાત્મક છું. ભગવાન કોઈ ચમત્કાર કરે અને તે પાછી આવે. જો તે પાછી આવે, તો તે ખૂબ જ સારું રહેશે. જો તે નહીં કરે, તો આપણે એક નવી દયાબેનને લાવવી પડશે.
આ દરમિયાન, ઘણા અહેવાલો સામે આવ્યા છે જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે નવી દયાબેન શોમાં પાછી ફરી શકે છે. ઘણી અભિનેત્રીઓના નામ પણ સૂચવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આજ સુધી, પાત્ર પાછું આવ્યું નથી. ચાહકોએ દિશાને શોમાં પાછી જોવાની આશા પણ ગુમાવી દીધી છે.