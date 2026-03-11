Malaika Arora: મલાઈકા અરોરા સાથે ડેટિંગની ચર્ચાઓ વચ્ચે સોરાબ બેદીનો ખુલાસો કહ્યું, 'અમે તો જસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ છીએ'
Malaika Arora Sorab Bedi Dating Rumors: મલાઈકા અરોરાનું નામ વધુ એક વ્યક્તિ સાથે જોડાયું છે. મલાઈકાને નવો બોયફ્રેન્ડ મળ્યો છે તે વાતની ચર્ચાઓ ત્યારે તેજ થઈ જ્યારે તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. આ વીડિયોમાં તે સ્પ્લિટ્સવિલા 16 ફેમ સોરાબ બેદી સાથે કોઝી થતી દેખાય છે.
- મલાઈકા અરોરા અને સોરાબ બેદીનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે.
- બંને એવી રીતે ડાન્સ કરી રહ્યા છે જાણે તેઓ કપલ હોય.
- સ્પ્લિટ્સવિલા 16 ફેમ સોરાબ બેદીએ કર્યો સંબંધો અંગે ખુલાસો.
Malaika Arora Sorab Bedi Dating Rumors: મલાઈકા અરોરા અને અર્જુન કપૂરના રિલેશનશિપનું ધી એન્ડ આવ્યા પછી મલાઈકા અરોરાનું નામ વધુ એક વ્યક્તિ સાથે જોડાયું છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી મલાઈકા અરોરા તેની પર્સનલ લાઈફના કારણે ચર્ચાઓમાં રહે છે. અર્જુન કપૂર સાથે બ્રેકઅપ થયા પછી મલાઈકાનું નામ હર્ષ મહેતા નામના ડાયમંડ બિઝનેસમેન સાથે જોડાયું હતું. ત્યાર પછી તાજેતરમાં જ એક વિડીયો વાયરલ થયા પછી મલાઈકા અરોરાનું નામ સ્પ્લિટ્સવિલા 16 ફેમ સોરાબ બેદી સાથે જોડાવા લાગ્યું છે.
મલાઈકા અરોરા અને સોરાબ બેદીનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોમાં મલાઈકા અરોરા અને સોરાબ બેદી કોઝી ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે. વિડીયો અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મલાઈકા અરોરાના નવા રેસ્ટોરન્ટની ઓપનિંગ પાર્ટીનો આ વિડીયો હોવાની ચર્ચા છે. પાર્ટીમાં મલાઈકા અરોરા સોરાબ બેદી સાથે ડાન્સ કરતી દેખાય છે. બંને એવી રીતે ડાન્સ કરી રહ્યા છે જાણે તેઓ કપલ હોય. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાવા લાગ્યો છે. અને સાથે જ ચર્ચા થવા લાગી છે કે મલાઈકા અરોરા અને સોરાબ બેદી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે.
ડેટિંગની અફવાઓ જોરથી થવા લાગતા સોરાબ બેદીએ પોતાના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં એવી સ્પષ્ટતા કરી છે કે મલાઈકા અરોરા સાથે તેના સંબંધ વર્ષો જૂના છે. પરંતુ આ સંબંધ ખાલી મિત્રતા છે બીજું કંઈ નથી. તોરા બેદીએ જણાવ્યું કે મલાઈકા ને તે મોડલિંગના દિવસોથી ઓળખે છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે મલાઈકા સાથેની તસવીરો તેને પહેલા પણ શેર કરી હતી પરંતુ ત્યારે તે વધારે ફેમસ ન હતો તેથી લોકોએ તેને ધ્યાનમાં ન લીધો. સોરાબ બેબીના જણાવ્યા અનુસાર મલાઈકા અરોરા સાથે તેની ક્લોઝ ફ્રેન્ડશીપ છે અને તેનાથી વધારે કંઈ જ નથી
મહત્વપૂર્ણ છે કે મલાઈકા અરોરા તેની પર્સનલ લાઇફના કારણે વધારે ચર્ચામાં રહેતી હોય છે. સોરાબ બેદી સાથેના ફોટો અને વિડીયો વાયરલ થયા પહેલા તે અલગ અલગ કોન્સર્ટમાં અને વેકેશન પર 33 વર્ષીય હર્ષ મહેતા સાથે પણ જોવા મળી હતી. જેના કારણે તેનું નામ હર્ષ મહેતા સાથે પણ જોડાયું હતું. જોકે મલાઈકા અરોરા એ અર્જુન કપૂર સાથેના સંબંધોને જાહેરમાં સ્વીકાર્યા હતા પરંતુ મહેતા કે સોરાબ બેદી મામલે તે સાર્વજનિક રીતે કંઈ પણ કહેવાનું ટાળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
