Prev
Next
Malaika Arora: મલાઈકા અરોરાએ બોયફ્રેન્ડ અને રિલેશનશીપ અંગે કર્યો ખુલાસો, જાણો શું કહ્યું પાર્ટનર વિશે

Malaika Arora About Relationship: તાજેતરમાં જ મલાઈકા અરોરાના રિલેશનશીપને લઈને ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું હતું. એક મુલાકાત દરમિયાન મલાઈકાએ શેર કર્યું છે કે જ્યારે તેના દીકરાને તેના રિલેશનશીપની વાત વિશે ખબર પડે છે તો તેનું રિએકશન કેવું હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:07 PM IST
  • થોડા સમય પહેલા જ  મલાઈકા અને સૌરભ બેદીનું નામ સાથે જોડાયું હતું.
  • મલાઈકાએ કહી દીધું કે પ્રેમ કોઈ સાથે પ્લાનિંગથી થતો નથી.
  • મલાઈકા અરોરા લાઈફ કરી રહી છે એન્જોય. 

Trending Photos

Malaika Arora About Relationship: મલાઈકા અરોરાનું નામ ડેટિંગની ખબરોને લઈને સતત ચર્ચામાં રહેતું હોય છે. જ્યારથી મલાઈકા અરોરા અને અર્જુન કપૂરનું બ્રેકઅપ થયું છે ત્યારથી અલગ અલગ લોકો સાથે મલાઈકા અરોરાનું નામ જોડાતું રહે છે. તાજેતરમાં પણ એક પાર્ટી દરમિયાન મલાઈકા અરોરા સૌરાબ બેદી સાથે જોવા મળી હતી. તેમના ડાન્સનો વિડીયો વાયરલ થયા પછી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી કે મલાઈકા અને સૌરવ એકબીજાને ડેટ કરે છે. અલગ અલગ લોકો સાથે મલાઈકાનું નામ જ્યારે જોડાય છે ત્યારે મલાઈકા અને તેના દીકરાનું રિએક્શન કેવું હોય છે તે અંગે તાજેતરમાં ખુદ મલાઈકાએ ખુલાસો કર્યો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

સોશિયલ મીડિયા પર મલાઈકા અરોરા તેની ફિટનેસ, તેના ટોન્ડ બોડી અને રિલેશનશિપને લઈને છવાયેલી રહે છે. થોડા સમય પહેલા જ  મલાઈકા અને સૌરભ બેદીનું નામ સાથે જોડાયું હતું. તાજેતરમાં મલાઈકા અરોરાએ કર્લી ટેલ્સના ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન એ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે તેનું નામ કોઈ સાથે જોડાય છે તો તેને અને તેના દીકરાને કેવું લાગે છે.

મલાઈકાએ જણાવ્યું હતું કે વારંવાર કોઈ સાથે તેનું નામ જોડી દેવામાં આવે છે તે ઈરીટેટીંગ લાગે છે. પરંતુ હવે તે આવી વાતોને જોક તરીકે લેવા લાગી છે. મલાઈકાએ કહ્યું કે પોતાના દીકરા અરહાન સાથે ઘણી વખત આ વાતો પર હસતી પણ હોય છે. મલાઈકા અરોરાને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તે રિલેશનશિપ વિશે શું વિચારે છે તો મલાઈકાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું હતું કે પ્રેમ કોઈ સાથે પ્લાનિંગથી થતો નથી. પ્રેમ જ્યારે થવાનો હોય ત્યારે થઈ જાય છે. 

મલાઈકા એ વાતની પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે હાલ તે કોઈ સાથે રિલેશનશિપમાં નથી. તે પોતાના લાઈફને એન્જોય કરી રહી છે અને અત્યારે તેને કોઈ પાર્ટનરની જરૂર પણ લાગતી નથી. મલાઈકા એવું કહ્યું કે જીવનમાં પાર્ટનર હોય તે શાનદાર છે પરંતુ પાર્ટનર સારો હોવો જોઈએ. મલાઈકા અરોરા એ વાત પણ જણાવી દીધી કે જ્યારે પણ તે કોઈ વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશિપમાં હશે તો તે પોતાની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન પર હશે. મલાઈકા અરોરાના કહ્યા અનુસાર જો તેને કોઈ સાથે રહેવું હશે તે તો તે પોતાના વિચારોના આધારે રહેશે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે મલાઈકા અરોરા અને અરબાઝ ખાનના લગ્ન વર્ષ 2017 માં તૂટ્યા હતા. ત્યાર પછી મલાઈકા અરોરા અને અર્જુન કપૂર એકબીજા સાથે રિલેશનશિપમાં હતા. લાંબા સમયના રિલેશનશિપ પછી અર્જુન કપૂર અને મલાઈકાનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું. ત્યાર પછી મલાઈકાનું નામ હર્ષ મહેતા સાથે જોડાયું હતું. જોકે હર્ષ મહેતા અને મલાઈકા અરોરાની ડેટિંગની ખબર હો ખોટી નીકળી હતી. ત્યાર પછી ફરી એક વખત મલાઈકા અરોરાનું નામ સૌરભ બેદી સાથે જોડાયું હતું. આ વાત ઉપર પણ સૌરભ બેદી અને મલાઈકા અરોરા બંને સ્પષ્ટતા કરી ચૂક્યા છે કે તેઓ એકબીજાને ડેટ નથી કરી રહ્યા.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
