/Elvish Yadav: ધમાકેદાર ફિલ્મ માલામાલ વીકલીની સીક્વલ કંફર્મ, કોમેડી ફિલ્મથી એલ્વિશ યાદવ બોલીવુડમાં કરશે એન્ટ્રી

Elvish Yadav In Malamal Weekly 2: બોલીવુડની સુપરહિટ કોમેડી ફિલ્મોમાંથી એક માલામાલ વીકલી ફિલ્મ પણ છે. વર્ષ 2006માં માલામાલ વીકલી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મને દર્શકોએ ખૂબ જ પસંદ કરી હતી. 20 વર્ષ પછી હવે માલામાલ વીકલી ફિલ્મની સીક્વલ બનવા જઈ રહી છે. માલામાલ વીકલી 2 ફિલ્મ અંગે મળતી જાનકારી અનુસાર સપ્ટેમ્બર મહિનામાં શૂટિંગ શરૂ થઈ શકે છે.
બે દાયકા પછી બોલીવુડની બ્લોકબસ્ટર કોમેડી ફિલ્મ માલામાલ વીકલીની સિક્વલની તૈયારીઓ શરૂ થઈ છે. માલામાલ વીકલી ફિલ્મમાં પરેશ રાવલ, રિતેશ દેશમુખ, રાજપાલ યાદવ સહિતના કલાકારો ફરી એક વખત જોવા મળશે અને તેની સાથે કેટલાક નવા કલાકારોની એન્ટ્રી પણ ફિલ્મમાં થઈ છે. જેમાં સૌથી વધારે ચર્ચા એલ્વિશ યાદવના નામની થઈ રહી છે. માલામાલ વીકલી ટુ ફિલ્મમાં એલ્વિશ યાદવ સ્ટાર કાસ્ટ સાથે જોડાશે તેવી ચર્ચાઓ છે. જો આ વાત સાચી હશે તો એલ્વિશ યાદવ માલામાલ વિકલી ટુ ફિલ્મથી બોલીવુડમાં એન્ટ્રી કરશે.
માલામાલ વિકલી ટુમાં જોવા મળશે જૂના-નવા એક્ટર્સ
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર માલામાલ વીકલી ટુ ફિલ્મમાં પરેશ રાવલ, રાજપાલ યાદવ, રિતેશ દેશમુખ કન્ફર્મ છે. તેમની સાથે આ વખતે એલ્વિશ યાદવ, શિલ્પા શિડોરકર,પરિણીતી ચોપડા, રવિના ટંડન અને ફેસલ મલિક સહિતના કલાકારોના નામ પણ માલામાલ વિકલી ટુ ફિલ્મ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે.
માલામાલ વીકલી ફિલ્મ
માલામાલ વીકલી ફિલ્મ 2006 માં રિલીઝ થઈ હતી. તેનું નિર્દેશન પ્રિયદર્શને કર્યું હતું. માલામાલ વીકલી ફિલ્મ કોમેડી ફિલ્મ હતી. વર્ષ 2006 માં આ ફિલ્મ 7 કરોડના બજેટમાં બની હતી અને ફિલ્મની કમાણી 42 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મની સિક્વલ બનવા જઈ રહી છે જેમાં જુના કલાકારોની સાથે નવા કલાકારો પણ જોડાયા છે. માલામાલ વિકલી ટુ ફિલ્મનું નિર્દેશન અમિત જોશી કરી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)