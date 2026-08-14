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Elvish Yadav: ધમાકેદાર ફિલ્મ માલામાલ વીકલીની સીક્વલ કંફર્મ, કોમેડી ફિલ્મથી એલ્વિશ યાદવ બોલીવુડમાં કરશે એન્ટ્રી

Elvish Yadav In Malamal Weekly 2: માલામાલ વીકલી ફિલ્મ યાદ છે ? પરેશ રાવલ, રાજપાલ યાદવ, ઓમ પુરીની ધમાકેદાર ફિલ્મની સીક્વલ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે. માલામાલ વીકલી 2 ફિલ્મમાં પરેશ રાવલ, રિતેશ દેશમુખ સહિતના કલાકારો સાથે એલ્વિશ યાદવ પણ જોવા મળશે તેવી ચર્ચાઓ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:07 AM IST
Elvish Yadav: ધમાકેદાર ફિલ્મ માલામાલ વીકલીની સીક્વલ કંફર્મ, કોમેડી ફિલ્મથી એલ્વિશ યાદવ બોલીવુડમાં કરશે એન્ટ્રી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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માલામાલ વીકલી ફિલ્મની સીક્વલ કંફર્મ, ફિલ્મ સાથે એલ્વિશ યાદવ બોલીવુડમાં કરશે એન્ટ્રી
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