Mamta Kulkarni: સાધ્વીમાંથી મોર્ડન 'મમ્સ' બની ગઈ મમતા કુલકર્ણી, દારુની પાર્ટી કરી સેલીબ્રેટ કર્યો બર્થ ડે, Video થયો વાયરલ

ગુજરાતી ન્યૂઝ

Mamta Kulkarni Birthday Video Viral: મમતા કુલકર્ણી ઈંસ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ રહે છે અને અવારનવાર અલગ અલગ વીડિયો પોસ્ટ કરતી રહે છે જે ચર્ચાનો વિષય બની જાય તેવા હોય છે. મમતા કુલકર્ણીએ પોતાના 54 માં જન્મદિવસની ઉજવણીનો વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. આ વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 20, 2026, 01:38 PM IST
  • 20 એપ્રિલે મમતા કુલકર્ણી તેનો 54 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે.
  • મમતા કુલકર્ણીએ તેના ઈંસ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો શેર કર્યો છે.
  • મમતા કુલકર્ણીના ફિલ્મી કરિયરના વિવાદ અંડરવર્લ્ડ કનેકશન વિશે જાણો

Mamta Kulkarni Birthday Video Viral: 20 એપ્રિલે મમતા કુલકર્ણી તેનો 54 મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે. જો કે મમતા કુલકર્ણીએ તો તેનો જન્મદિવસ શનિવાર રાત્રે જ ઉજવી લીધો હતો. તેણે એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તે સેટર ડે નાઈટ અને જન્મદિવસની ઉજવણી માણતી જોવા મળે છે. આ વીડિયો ચર્ચાનું કેન્દ્ર એટલા માટે છે કે અભિનેત્રીમાંથી સાધ્વી બનેલી મમતા કુલકર્ણી દારુ પીને જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે. આ વાત લોકોને ખૂબ ખટકી છે. 

મમતા કુલકર્ણીએ તેના ઈંસ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો શેર કર્યો છે. જેમાં તે કેટલાક લોકો સાથે જન્મદિવસ ઉજવતી જોવા મળે છે. મમતા કુલકર્ણીએ મોર્ડન ડ્રેસ પહેર્યો છે, તેની સાથે રહેલા લોકો પણ પાર્ટીના મૂડમાં જોવા મળે છે અને તેમના ટેબલ પર વાઈન અને અલગ અલગ પ્રકારના દારુના ગ્લાસ પડેલા દેખાય છે. સાથે જ મમતા કુલકર્ણીને તેના મિત્રો મમ્સ કહીને બર્થ ડે વિશ કરે છે. લોકોને આ વીડિયોને લઈ મમતા કુલકર્ણીને ટ્રોલ પણ કરી રહ્યા છે. તેનું કારણ છે કે મમતા કુલકર્ણી પોતાને સાધ્વી, મહામંડલેશ્વર ગણાવે છે. તેવામાં તેનો આ મોડર્ન અવતાર લોકોન ખટકી રહ્યો છે. 

મમતા કુલકર્ણીનું ફિલ્મી કરિયર

મમતા કુલકર્ણી ફિલ્મોમાં કામ કરતી ત્યારે પણ તે સતત વિવાદોમાં રહી છે. તેણે ફિલ્મમાં કામ કરવાનું શરુ 1991 માં કર્યું હતું. બોલીવુડની તેની યાદગાર ફિલ્મોમાં તિરંગા, આશિક આવારા, કરન અર્જુન, ક્રાંતીવીર, વક્ત હમારા હૈ, સબસે બડા ખિલાડીનો સમાવેશ થાય છે. 

મમતા કુલકર્ણી અને વિવાદો

મમતા કુલકર્ણી હાલ જ વિવાદમા રહે છે એવું નથી. મમતા કુલકર્ણી અને વિવાદોનો તો વર્ષો જૂનો નાતો છે. જ્યારે મમતા કુલકર્ણી ફિલ્મોમાં કામ કરતી હતી તે વખતે 1993 માં તેણે ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. તેણે સ્ટારડસ્ટ મેગેઝીન માટે ટોપલેસ ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું. તે સમયે મમતા કુલકર્ણીનો ભારે વિરોધ થયો હતો. 

મમતા કુલકર્ણીનું અંડરવર્લ્ડ કનેકશન

મમતા કુલકર્ણીનું નામ અંડરવર્લ્ડ સાથે પણ જોડાઈ ચુક્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર ફિલ્મોમાં મમતા કુલકર્ણીને લેવા માટે અંડરવર્લ્ડ તરફથી ફોન પણ આવતા હતા. તેનું નામ 2002 માં અંડરવર્લ્ડના ડ્રગ માફિયા વિકી ગોસ્વામી સાથે પણ જોડાયું હતું. 2016 માં મમતા કુલકર્ણી અને વિક્કીની પોલીસે ધરપકડ પણ કરી હતી. ત્યારબાદ વર્ષો પછી મમતા કુલકર્ણી ભારત પરત ફરી છે. 

મમતા કુલકર્ણી બની સંન્યાસી

વર્ષો પછી જ્યારે મમતા કુલકર્ણી ભારત આવી તો તેણે દાવો કર્યો કે તેણે સંન્યાસ લઈ લીધો છે, વર્ષો સુધી કઠોર તપ કરી સિદ્ધીઓ હાંસલ કરી છે. એટલું જ નહીં મહાકુંભમાં તેને કિન્નર અખાડા દ્વારા મહામંડલેશ્વર બનાવવામાં આવી. જો કે આ વાતનો પણ વિરોધ થયો હતો. સાધ્વી હોવાના અને સંન્યાસી જીવન જીવતી હોવાના દાવા વચ્ચે હવે ફરી એકવાર મમતા કુલકર્ણી મોર્ડન લુકમાં દારુ પીતી અવારનવાર જોવા મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

