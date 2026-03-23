ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentMamta Kulkarni Video: સંન્યાસ છોડી મમતા કુલકર્ણી બની મોડર્ન, ગોવામાં મિત્રો સાથે ચીલ કરતી હોવાના Video વાયરલ

Mamta Kulkarni Video: સંન્યાસ છોડી મમતા કુલકર્ણી બની મોડર્ન, ગોવામાં મિત્રો સાથે ચીલ કરતી હોવાના Video વાયરલ

Mamta Kulkarni Goa Video Viral: મહાકુંભ વખતે કિન્નર અખાડામાં મહા મંડલેશ્વર બની વિવાદ સર્જી દેનાર અભિનેત્રી મમતા કુલકર્ણીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે 25 વર્ષ તપસ્યા કરી છે અને સંન્યાસી જીવન જીવી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. આવા દાવા કરનાર અભિનેત્રી ગોવામાં મિત્રો સાથે ચીલ કરતી જોવા મળી છે. મમતા કુલકર્ણીએ એવી પલટી મારી છે કે લોકો તેને ટ્રોલ કરવા લાગ્યા છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:45 AM IST

Mamta Kulkarni Video: સંન્યાસ છોડી મમતા કુલકર્ણી બની મોડર્ન, ગોવામાં મિત્રો સાથે ચીલ કરતી હોવાના Video વાયરલ

Mamta Kulkarni Goa Video Viral: મમતા કુલકર્ણી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈંસ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ છે અને છેલ્લા કેટલાક દિવસો દરમિયાન તેણે પોતાની ગોવા ટ્રીપના અલગ અલગ વીડિયો પોસ્ટ કર્યા છે. આ વીડિયોમાં તે મોડર્ન કપડામાં, મિત્રો સાથે પાર્ટી કરતી જોવા મળે છે. ટેબલ પર દારુના ગ્લાસ, મોડર્ન કપડા અને મિત્રો સાથે મજા કરતી હોય તેવું જોઈ લોકો ભડક્યા છે. લોકોને મમતા કુલકર્ણીનું ગોવા વેકેશન એટલા માટે ખટકી રહ્યું છે કે મમતા કુલકર્ણીએ પોતાની શક્તિઓ, તપ, સાધના અને સિદ્ધિઓ વિશે મોટા મોટા દાવા કર્યા હતા. હવે તેણે સંન્યાસનો માર્ગ છોડી મજા કરવાનું શરુ કરી દીધું છે.

મમતા કુલકર્ણી તેના ગ્લેમરસ અંદાજના કારણે ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. હાલ ચૈત્ર નવરાત્રી ચાલી રહી છે તેવામાં મમતા કુલકર્ણી ગોવામાં પાર્ટી કરતી જોવા મળે છે. લોકોએ તેને ચૈત્ર નવરાત્રી અંગે પ્રશ્નો પણ કર્યા છે જેનો જવાબ આપવા માટે પણ તેણે એક વીડિયો શેર કર્યો છે. 

ગોવામાં મમતા કુલકર્ણી પોતાના મિત્રો અને પરિવાર સાથે વેકેશન માણી રહી છે. આ વેકેશનમાં તેણે સાધ્વીના કપડા છોડી મોડર્ન કપડા પહેર્યા છે. આ મુદ્દા પર લોકોએ તેને આડેહાથ લીધી છે. લોકો કોમેન્ટ કરીને કહી રહ્યા છે કે સંન્યાસનું ભૂત ઉતરી ગયું... કોઈ કહી રહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક જીવન અપનાવ્યા પછી આ ફેરફાર શા માટે કર્યો ?

ગોવા ટ્રીપ પહેલા મમતા કુલકર્ણી લાફ્ટર શેફ શો માં પણ ગેસ્ટ તરીકે પહોંચી હતી. આ બધું જ જોઈ લોકો કહી રહ્યા છે કે મમતા કુલકર્ણી પબ્લિક લાઈફમાં આવવા માટે આવું કરી રહી છે. તેના સંન્યાસ સહિતની વાતોને પણ લોકો પબ્લીસીટી સ્ટંટ કહી રહ્યા છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે મમતા કુલકર્ણી લાઈમલાઈટમાં મહાકુંભ વખતે આવી હતી. મહાકુંભમાં તેને કિન્નર અખાડાની મહા મંડલેશ્વર બનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વિવાદ થતા તેને આ પદ પરથી હાંકી કાઢવામાં આવી. મહા મંડલેશ્વર પદ અંગે વિવાદ થતા મમતા કુલકર્ણીએ એવો દાવો કર્યો હતો કે તેણે 25 વર્ષ ઘોર તપસ્યા કરી છે અને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. મમતા કુલકર્ણીએ કહ્યું હતું કે 25 વર્ષ તેણે સંન્યાસી જીવન પસાર કરી સાધના કરી છે. આવા દાવા પછી જ્યારે હવે તે ગોવામાં પાર્ટી કરતી જોવા મળી તો લોકો ભડક્યા છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

