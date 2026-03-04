March OTT Release: માર્ચના પહેલા વીકમાં ઓટીટી પર થશે મનોરંજનનો બ્લાસ્ટ, અલગ અલગ જોનરની 6 ફિલ્મો થશે રિલીઝ
March First Week OTT Release: માર્ચ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર એક પછી એક ધમાકેદાર ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મોમાંથી કોઈ ફિલ્મ તમને હચમચાવી દેશે, કોઈ ફિલ્મ તમને પ્રેરણા આપશે તો કોઈ તમારા જીવન જીવવાના દ્રષ્ટિકોણને બદલી દેશે. દરેક ફિલ્મ ખાસ છે અને એકવાર તો જોવા જેવી જ છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો નવી ફિલ્મોનું લિસ્ટ.
- દ્વારકાનો નાથ આવશે OTT પર.
- ગુજરાતી, હિંદી ફિલ્મો માણો ઘરે બેઠા.
- 6 ધાંસુ ફિલ્મો આવી રહી છે ઓટીટી પર.
March First Week OTT Release: માર્ચ મહિનાનું પહેલું સપ્તાહ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ માટે ધમાકેદાર રહેવાનું છે. કારણ કે આ સપ્તાહમાં અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ધમાકેદાર ફિલ્મો રિલીઝ થઈ રહી છે. દરેક ફિલ્મ અલગ અલગ જોનરની છે. એટલે કે આ સપ્તાહમાં તમને ઓટીટી પર ઈમોશન, એક્શન, ઈનસ્પીરેશન, સ્પીરિચુઅલ એમ દરેક પ્રકારની ફિલ્મોની મજા માણવા મળશે. તો ચાલો ચેક કરી લો માર્ચ મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં ઓટીટી પર કઈ ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે તેનું લિસ્ટ અને નક્કી કરી લો કઈ ફિલ્મ ક્યારે જોશો.
માર્ચ 2026 ઓટીટી રિલીઝ
સુબેદાર
અનિલ કપૂરની એકશન ડ્રામા ફિલ્મ સુબેદાર આ સપ્તાહમાં એમેઝોન પ્રાઈમ પર રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મમાં અનિલ કપૂરનો એકશન અવતાર જોવા મળશે. ફિલ્મમાં અનિલ કપૂર સાથે રાધિકા મદાન, સૌરભ શુકલા, મોના સિંહ સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભુમિકામાં છે. સુબેદાર ફિલ્મના ટ્રેલરને દર્શકોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આ ફિલ્મ એમેઝોન પર 5 માર્ચથી સ્ટ્રીમ થશે.
જબ ખુલી કિતાબ
પંકજ કપૂર અને ડિંપલ કપાડિયા વર્ષો પછી સ્ક્રિન પર જોવા મળશે. તેમની ફિલ્મ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. જેમાં પંકજ કપૂર અને ડિંપલ કપાડિયા પતિ-પત્નીની ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મમાં અપારશક્તિ ખુરાના પણ છે. આ ફિલ્મની સ્ટોરી સૌરભ શુક્લાએ લખી છે અને ફિલ્મનું ડાયરેક્શન પણ તેનું છે. ફિલ્મનું નામ છે જબ ખુલી કિતાબ. આ ફિલ્મ ઝી5 પર 6 માર્ચે સ્ટ્રીમ થશે.
ચિરૈયા
હોટસ્ટાર પર 6 માર્ચથી સ્ટ્રીમ થશે દિવ્યા દત્તા અને સંજય મિશ્રાની નવી સીરીઝ ચિરૈયા. આ સીરીઝ મેરિટલ રેપ જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દા પર બનેલી છે. સીરીઝના ડાયરેક્ટર છે શશાંત શાહ. આ સીરીઝમાં સિદ્ધાર્થ શો, ફૈસલ રાશિદ, ટીનૂ આનંદ, સરિતા જોશી સહિતના કલાકારો જોવા મળશે.
લાલો, કૃષ્ણ સદા સહાયતે
લાલો, કૃષ્ણ સદા સહાયતે ફિલ્મ ગુજરાતી ફિલ્મ છે જેણે આ વર્ષે ગુજરાતી ફિલ્મના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનના બધા જ રેકોર્ડ તોડ્યા હતા. દરેક વ્યક્તિના મનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ જગાડી દેતી આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી હતી. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. 6 માર્ચથી લાલો ફિલ્મ સોની લિવ પર જોઈ શકાશે. આ ફિલ્મની લોકપ્રિયતા એટલી વધી હતી કે ગુજરાતી પછી તેનું હિંદી વર્ઝન રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું.
હૈલો બચ્ચો
હૈલો બચ્ચો નેટફ્લિક્સની નવી સીરીઝ છે. આ ફિલ્મ કોરોના કાળમાં ફેમસ થયેલા ટીચર અલખ પાંડેના જીવન પર આધારિત છે. અલખ પાંડેને ફિઝિક્સ વાલા ટીચર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ સીરીઝ 6 માર્ચથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે.
તન્વી ધ ગ્રેટ
તન્વી ધ ગ્રેટ ફિલ્મ અનુપમ ખેરની ડાયરેક્ટર તરીકેની પહેલી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી શકી નહીં પરંતુ આ ફિલ્મના વખાણ જરૂરથી થયા છે. આ ફિલ્મમાં અનુપમ ખેર, શુભાંગી દત્ત, જેકી શ્રોફ, પલ્લવી જોશી, બોમન ઈરાની, કરણ ટેકર સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. ફિલ્મ દરેક સ્થિતિમાં ખુશ રહી જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે તેવી છે. આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર રિલીઝ થઈ ચુકી છે.
