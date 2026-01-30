Mardaani 3 Review: રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 જોવા જતાં પહેલા વાંચી લો કેવી છે ફિલ્મ, લોકોનું શું છે રિએકશન
Mardaani 3 Review: રાની મુખર્જીની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ મર્દાની 3 રિલીઝ થઈ ચુકી છે અને એક દિવસ પુરો થતાં સુધીમાં જે લોકોએ ફિલ્મ જોઈ છે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના રિવ્યુ પણ આપી દીધા છે. એટલે કે રાની મુખર્જીની ફિલ્મ કેવી છે તેનું પબ્લીક રિએકશન સામે આવી ગયું છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ મર્દાની 3 ફિલ્મ કેવી છે.
Trending Photos
Mardaani 3 Review: બોલીવુડ અભિનેત્રી રાની મુખર્જીની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ મર્દાની 3 હવે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. આ ફિલ્મની રાહ દર્શકો ઘણા સમયથી. ફિલ્મ રિલીઝ થયાના પહેલા દિવસે ફિલ્મ ચાહકો ફિલ્મ જોઈને પોતાના રિએક્શન પણ આપવા લાગ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર રાની મુખર્જીની આ ફિલ્મને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર મર્દાની 3 ટ્રેન્ડ કરવા લાગી છે. ફિલ્મ ચાહકો ફિલ્મ જોઈને ફિલ્મને લઈને પોતાનો રિવ્યુ કેવો છે તે જણાવવા લાગ્યા છે.
મર્દાની 3 ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું ત્યારથી જ લોકો આ ફિલ્મને લઈને ઉત્સુક હતા. મર્દાની 3 ફિલ્મ વર્ષ 2014માં આવેલી મર્દાની અને વર્ષ 2019 માં રિલીઝ થયેલી મર્દાની 2 ફિલ્મની સિક્વલ છે. મર્દાની ફિલ્મમાં નાની બાળકીઓના ટ્રાફિકિંગના મુદ્દા પર વાત કરવામાં આવી હતી. બીજા પાર્ટમાં રેપ જેવા મુદ્દાને દેખાડવામાં આવ્યો હતો અને મર્દાની 3 ફિલ્મમાં હ્યુમન ટ્રાફિકિંગની વાત કરવામાં આવી છે.
મર્દાની 3 ની સ્ટોરી
મર્દાની 3 માં રાની મુખર્જી શિવાની શિવાજી રોયની ભૂમિકામાં છે.. દિલ્હીમાં બે યુવતીઓ મિસિંગ હોય છે તેના કેસને રાની મુખર્જી સોલ્વ કરે છે.. જેમ જેમ કેસ આગળ વધે છે તેમ આ કેસ યુવતીઓના મિસિંગ કેસ માંથી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ સાથે જોડાઈ જાય છે. ત્યાર પછી ફિલ્મ રસપ્રદ બની જાય છે. આ ફિલ્મમાં તમને રાની મુખર્જી સિવાય જાનકી બોડીવાલા અને મલ્લિકા પ્રસાદ પણ મહત્વના રોલમાં જોવા મળશે.
રાની મુખર્જીનું પર્ફોમન્સ
મર્દાની 3 ફિલ્મ જોઈને લોકો ખુશ થઈ રહ્યા છે કારણ કે આ ફિલ્મમાં રાની મુખર્જીનું દમદાર પર્ફોર્મન્સ જોવા મળે છે. ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અભિરાજ મીનાવાલા છે અને ફિલ્મની સ્ટોરી આયુષ ગુપ્તા એ બનાવી છે.. ફિલ્મમાં રાની મુખર્જી નું કામ શાનદાર છે.. લોકોનું કહેવું છે કે મર્દાની 3 ફિલ્મમાં રાની મુખર્જીનું પાત્ર આલ્ફા ફિમેલ તરીકે દેખાડવામાં આવ્યું છે અને રાની મુખર્જીએ તેનો રોલ દમદાર રીતે નિભાવ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર રાની મુખર્જીની આ ફિલ્મને પોઝિટિવ રીવ્યુ મળી રહ્યા છે જોકે ફિલ્મમાં કેટલોક ભાગ દિલ્હી ક્રાઈમ સીઝન 3 ની યાદ અપાવે એવો છે તેવું પણ લોકોનું કહેવું છે. થોડા સમય પહેલાં જ દિલ્હી ક્રાઈમ સીઝન 3 વેબ સિરીઝ રિલીઝ થઈ હતી અને તેમાં પણ આ પ્રકારના વિષયની વાત કરવામાં આવી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર રાની મુખર્જીની ફિલ્મને લઈને યુઝર્સનું કહેવું છે કે આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરશે.. એક યુઝરનું કહેવું છે કે મર્દાની 3 ફિલ્મ ફક્ત એન્ટરટેનમેન્ટ માટે નથી પરંતુ સામાજિક મુદ્દો ઉઠાવે છે. લોકો રાની મુખર્જીના પર્ફોર્મન્સને શાનદાર કહી રહ્યા છે. મર્દાની 3 ની વિલન અમ્માને લોકો આ વર્ષની સૌથી ખતરનાક વિલન ગણાવી રહ્યા છે.
મર્દાની 3ની પહેલા દિવસની કમાણી
મર્દાની ફિલ્મ થિયેટરમાં જઈને જોવા જેવી છે તે વાત પબ્લિકના રિએક્શન પરથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. ફિલ્મ મર્દાની 3 ના પહેલા દિવસના કલેક્શનની વાત કરીએ તો તે પણ ચર્ચાનો વિષય છે.. ફિલ્મે એ એડવાન્સ બુકિંગ થી પહેલાથી જ એક કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી હતી. એક અંદાજ મુજબ આ ફિલ્મ પહેલા દિવસે અંદાજે 4 કરોડનો બિઝનેસ કરી શકે છે.. જોકે હાલ બોક્સ ઓફિસ પર રાની મુખર્જીની ટક્કર સની દેઓલની ફિલ્મ border 2 સાથે થવાની છે.. border 2 બીજા અઠવાડિયે પણ બોક્સ ઓફિસ પર મજબૂત સ્થિતિમાં છે. તેવામાં જોવાનું રહ્યું કે આગામી દિવસોમાં મર્દાની 3 નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન કેટલું વધે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે