Mardaani 3 OTT: ઘર બેઠા પરિવાર સાથે જુઓ મર્દાની 3, આ OTT પ્લેટફોર્મ પર થશે રિલીઝ
Mardaani 3 OTT Release: રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 ને સિનેમાઘરો પછી હવે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ માટે રેડી છે. મર્દાની 3 ફિલ્મનું ભારતમાં કલેકશન 50 કરોડથી વધારેનું થયું છે. હવે આ ફિલ્મ તમે ઘર બેઠા પરીવાર સાથે માણી શકશો.
- મર્દાની 3 ઓટીટી રિલીઝ
- મર્દાની 3 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
- નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે મર્દાની 3
Trending Photos
Mardaani 3 OTT Release: રાની મુખર્જીની ફિલ્મ મર્દાની 3 હવે ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થવા માટે રેડી છે. આ ફિલ્મમાં ફરી એકવાર રાની મુખર્જી શિવાની શિવાજી રોય તરીકે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે આવશે તેની રાહ દર્શકો પણ જોઈ રહ્યા હતા. તો હવે આ રાહ પુરી થવામાં છે. કારણ કે મર્દાની 3 ની ઓટીટી રિલીઝ કંફર્મ થઈ ચુકી છે.
મર્દાની 3 ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં 30 જાન્યુઆરીના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે સિનેમાઘરોમાં બોર્ડર 2 ફિલ્મ ચાલી રહી હતી. તેમ છતાં રાની મુખર્જીની ફિલ્મ તેના બજેટ જેટલી કમાણી કરવામાં સફળ રહી હતી. ભારતમાં મર્દાની 3 નું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 50 કરોડથી વધુનું થયું હતું. ઘણા લોકો એવા હશે જેમને આ ફિલ્મ જોવી તો હશે પરંતુ તેઓ ઓટીટી રિલીઝની રાહ જોઈ રહ્યા હોય. તો હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી રહી છે.
મર્દાની 3 ઓટીટી રિલીઝ ડેટ
મર્દાની 3 ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ કંફર્મ કરવામાં નથી આવી પરંતુ ફિલ્મન સંભવિત રિલીઝ ડેટની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે જે તમને પણ જણાવીએ. મર્દાની 3 ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. જે તારીખની ચર્ચા થઈ રહી છે તે તારીખ 27 માર્ચ છે. એટલે કે મર્દાની 3 ઓટીટી પર 27 માર્ચથી જોવા મળી શકે છે. જો કે આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત હજુ સુધી થઈ નથી.
મર્દાની 3 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
મર્દાની 3 ના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનની વાત કરીએ તો ફિલ્મનો થિયેટર રન 41 દિવસનો હતો અને તેમાં 50 કરોડથી વધુની કમાણી ફિલ્મે કરી હતી. ફિલ્મનું ગ્રોસ કલેકશન 60 કરોડથી વધુનું હતું. આ ફિલ્મ પણ 60 કરોડના ખર્ચે બની હતી. આ ફિલ્મનું દુનિયાભરમાં કલેકશન 75 કરોડનું હતું. એટલે કે આ ફિલ્મે તેના બજેટ કરતાં વધુની કમાણી કરી લીધી હતી.
મર્દાની 3 ફિલ્મનું નિર્દેશન અભિરાજ મીનાવાલાએ કર્યું હતું. ફિલ્મ યશરાજ ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ બની હતી. રાની મુખર્જીની પહેલી ફિલ્મ મર્દાની 2014 માં આવી હતી. ત્યારબાદ મર્દાની 2 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી અને હવે મર્દાની 3 ફિલ્મ 2026 માં રિલીઝ થઈ હતી. રાની મુખર્જીની ત્રણેય ફિલ્મ સફળ સાબિત થઈ છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે