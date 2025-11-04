મસ્તી 4નું ટ્રેલર રિલીઝ, લવ વિઝાના ચક્કરમાં રિતેશ-વિવેકની હાલત ખરાબ, ડબલ મીનિંગ્સ જોક્સની ભરમાર
મસ્તી 4 નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. રિતેશ દેશમુખ, આફતાબ શિવદાસાની અને વિવેક ઓબેરોય અભિનીત આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવશે.
રિતેશ દેશમુખ, વિવેક ઓબેરોય અને આફતાબ શિવદાસાની એકવાર ફરી ફેન્સને મનોરંજન કરાવવા માટે તૈયાર છે. ફિલ્મ મસ્તી 4નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ વખતે કોમેડી અને કેઓસથી ભરપૂર મસ્તી 4 સંપૂર્ણ રીતે રસપ્રદ રહેશે. ટ્રેલરમાં ડબલ મીનિંગ જોક્સની ભરમાર છે. ત્રણેય એક્ટર્સનું બોન્ડિંગ કમાલનું જોવા મળે છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર જોયા બાદ ફેન્સ મૂવી જોવા માટે આતૂર છે. ફિલ્મ 21 નવેમ્બરે થિએટરમાં રિલીઝ થશે.
આફતાબ શિવદાસાની 'મસ્તી 4' માં અભિનય કરશે
વિવેક સાથે ટ્રિપલ-મસ્તી રાઈડ શેર કરી રહેલા આફતાબ શિવદાસાની કહે છે, "મારા માટે 'મસ્તી' ફક્ત એક ફિલ્મ નથી, પરંતુ મિત્રતા, હાસ્ય અને પરફેક્ટ ટાઈમિંગનું મિશ્રણ છે, ઓન-સ્ક્રીન અને ઓફ-સ્ક્રીન. જે એક સમયે ત્રણ મિત્રો વચ્ચેના મજેદાર સાહસ તરીકે શરૂ થયું હતું તે હવે દર્શકોની લાગણીઓ સાથે પડઘો પાડે છે. 'મસ્તી 4' સાથે પાછા ફરવું એ જાદુને ફરીથી જીવવા જેવું છે, તે ખુશ યાદો જે સમજાવે છે કે આ સફર શા માટે શરૂ થઈ."
પ્રોડ્યુસરે આપી પ્રતિક્રિયા
આ ફ્રેન્ચાઇઝનું મોટાભાગે નિર્માણ કરનાર નિર્માતા શિખા કરણ આહલુવાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "મસ્તી ફ્રેન્ચાઇઝ ભારતીય સિનેમામાં અને દર્શકોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. 'મસ્તી 4' સાથે, અમારો ઉદ્દેશ્ય આધુનિક અને ભવ્ય દ્રષ્ટિકોણ સાથે તે જૂના જાદુને ફરીથી જાગૃત કરવાનો હતો. મિલાપનું દિગ્દર્શન, રિતેશ-વિવેક-આફતાબની તેજસ્વી રસાયણશાસ્ત્ર અને એક નવું, ઉર્જાવાન જોડાણ આ ફિલ્મને યાદગાર અને મનોરંજક બનાવે છે. નરગીસ, અરશદ અને તુષાર પોતાની અનોખી સ્પાર્ક લાવે છે, જે આ ફિલ્મને ખરેખર યાદગાર ફિલ્મ બનાવે છે."
મસ્તી 4ના ડાયરેક્ટર મિલાપ મિલન ઝવેરીએ કહ્યુ- પ્રથમ મસ્તી ફિલ્મને લખવાથી લઈને ચોથી ફિલ્મ લખવા અને ડાયરેક્ટ કરવા સુધીની સફર શાનદાર રહી છે. ટ્રાયોની વાપસી અને કોમેડીનો ડોઝ પહેલાથી વધુ છે. મસ્તી 4 હાસ્યનો ધમાકો, મસ્તી અને મનોરંજન છે, જેની ઝલક ટ્રેલરમાં જોવા મળી છે.
પરંતુ આ ત્રિપુટી સાથે ફિલ્મમાં હાસ્યનું તોફાન આવવાનું છે. શ્રેયા શર્મા, રૂહી સિંહ અને એલનાઝ નોરોજી. જે પોતાના અંદાજમાં મસ્તીમાં રંગ ભરશે. રસપ્રદ વાત છે કે આ સાથે ફિલ્મમાં અરશદ વારસી, તુષાર કપૂર, શાદ રંધાવા અને નિશાંત મલકાની જેવા કલાકાર પણ છે.
