હોમEntertainmentOTT Release: મે મહિનાના ફર્સ્ટ વીકેન્ડ પર ઓટીટી પર જોવા માટે છે ઘણું બધું નવું, ચેક કરી લો લીસ્ટ

OTT Release: મે મહિનાના ફર્સ્ટ વીકેન્ડ પર ઓટીટી પર જોવા માટે છે ઘણું બધું નવું, ચેક કરી લો લીસ્ટ

May First Week OTT Release: મે મહિનાની શરુઆત ઓટીટી માટે ધમાકેદાર રહી છે. કારણ કે મે મહિનાના પહેલા વીકેન્ડમાં ઓટીટી પર નાના-મોટા સૌ કોઈ માટે ફિલ્મો અને સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ વીકેન્ડમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર શું નવું છે ફટાફટ જાણી લો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 02, 2026, 01:27 PM IST
  • મે મહિનામાં ઓટીટી પર જોવા જેવું.
  • બાળકોને ગમે તેવું એનિમેશન મુવી થયું રિલીઝ
  • ક્રાઈમ થ્રીલર વેબ સીરીઝની ચોથી સીઝન પણ રિલીઝ

OTT Release: મે મહિનાના ફર્સ્ટ વીકેન્ડ પર ઓટીટી પર જોવા માટે છે ઘણું બધું નવું, ચેક કરી લો લીસ્ટ

May First Week OTT Release: મે મહિનાનું પહેલું વીકેન્ડ આવી ગયું છે અને આ વીકેન્ડ ફિલ્મ ચાહકો માટે ખાસ છે. આ વીકેન્ડમાં બોક્સ ઓફિસ અને ઓટીટી બંને જગ્યાએ નવી નવી ફિલ્મો જોવા મળશે. સિનેમા ઘરોમાં રાજા શિવાજી, જુનેદ ખાનની એક દિન, ભુત બંગલા ફિલ્મો ચાલી રહી છે. અને ઓટીટી પર પણ નવી ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે.

મે મહિનાના પહેલા વિકેન્ડમાં ઓટીટી પર જોવા માટે ઘણું બધું છે. જો તમે પણ ઓટીટી પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ જોવાની રાહ જોતા હોય તો આ વિકેન્ડ ખાસ છે. આ વીકેન્ડમાં અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને સીરીઝ રીલીઝ થઈ છે. બાળકોને પણ વેકેશન પડી ગયું છે તેવામાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર બાળકોને ગમે તેવી એનિમેશન ફિલ્મો પણ આવી છે. 

સ્વેપ

સ્વેપ એક એનીમેટેડ કોમેડી ફિલ્મ છે. બાળકોને વેકેશન પડી ગયું હોય તો તમે વીકેન્ડમાં બાળકોને આ ફિલ્મ દેખાડી શકો છો. આ ફિલ્મ એનિમેશન ફિલ્મ છે જે નેટક્લિક્સ પર 2 મે 2026 થી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ જોવી બાળકોને ખૂબ ગમશે. 

ગ્લોરી 

જો તમને વેબ સિરીઝ જોવી ગમે છે તો નેટફ્લિક્સ પર ગ્લોરી નામની સ્પોટ્સ વેબ સિરીઝ રીલીઝ થઈ છે. આ વેબ સીરીઝમાં પુલકીત સમ્રાટ, દિવ્યેદું, જન્નત ઝુબેર, સયાની ગુપ્તા, આશુતોષ રાણા મહત્વની ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. આ વેબ સીરીઝ પણ નેટફિક્સ પર 1 મે થી સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ ક્રાઈમ ડ્રામા સિરીઝ છે જે બોક્સિંગ પર આધારિત છે. 

કેરલ સ્ટોર  2

જો તમે સીરીયસ ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો ઝી5 પર ધ કેરલ સ્ટોરી 2 રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. કેરલા સ્ટોરી ફિલ્મની સિક્વલ શુક્રવારથી ઝી5 પર જોઈ શકાય છે. આ ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ સુપરહિટ રહ્યો હતો જો કે કેરલ સ્ટોરી 2 લોકોને ઈમ્પ્રેસ કરવામાં એટલી સફળ ન રહી. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર ઘર બેઠા જોઈ શકાશે. 

રકાશા 

જો તમને હોરર ફિલ્મો જોવાનો શોખ છે તો નેટફ્લિક્સ પર રકાશા આ નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. રકાશા ફિલ્મ મૂળ તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ છે પણ તમે તેને હિન્દી ભાષામાં જોઈ શકો છો. હોરર ફિલ્મ રકાશા 1 મે થી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. 

અનદેખી સીઝન 4 

જે લોકોને ક્રાઈમ થ્રીલર વેબ સીરીઝ જોવી હોય તેમના માટે સોની લીવ પર 1 મે 2026 થી અનદેખી સીઝન 4 સ્ટ્રીમ થઈ છે. આ વેબ સિરીઝમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં હર્ષ છાયા અને સુર્યા શર્મા છે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

May 2026OTTNetflixbollywoodમે 2026

