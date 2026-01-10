Prev
અનુ અને આર્યાના ખાનગી પળોનો વીડિયો પર મીરાનો ખતરનાક પ્લાન, સીરિયલમાં આવવાનો છે મોટો વળાંક

Tumm se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક'માં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. મીરાએ આર્ય અને અનુ વચ્ચે એક ખાનગી ક્ષણનો વીડિયો રેકોર્ડ કરી લીધો છે. હવે, તે અનુને બદનામ કરવા માટે આ વિડિઓ લીક કરશે. વધુમાં, અનુના જીવનમાં એક નવી વ્યક્તિ પ્રવેશવા જઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 10, 2026, 04:49 PM IST

અનુ અને આર્યાના ખાનગી પળોનો વીડિયો પર મીરાનો ખતરનાક પ્લાન, સીરિયલમાં આવવાનો છે મોટો વળાંક

Tumm se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' તેના અત્યાર સુધીના સૌથી મનોરંજક એપિસોડનો અનુભવ કરી રહી છે. શોના દર્શકો આ એપિસોડને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, એવું બતાવવામાં આવ્યું હતું કે અનુ આર્યવર્ધનના પહેલા લગ્ન વિશે જાણીને ચોંકી ગઈ હતી. આ સીરિયલ જોવા માટે તમે ZEE 5ની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

તે વિશ્વાસ કરી શકતી ન હતી કે તેના આર્યવર્ધને તેનાથી આટલું મોટું રહસ્ય છુપાવ્યું હતું. સત્ય જાણ્યા પછી, અનુએ આર્યવર્ધનને પોતાનાથી દૂર કરી દીધા અને માફી માંગવા માટે અનુ આર્યની પત્ની રાજનંદિનીના ઘરે ગઈ. પરંતુ હવે અનુને સંપૂર્ણ સત્ય ખબર પડી ગઈ છે અને તે આર્યની નજીક આવી ગઈ છે. જોકે, મીરા તેમના પ્રેમમાં વિક્ષેપ પાડવાની છે.

મીરા ખાનગી ક્ષણનો વિડિઓ કરશે વાયરલ

નવા એપિસોડમાં, આર્ય અનુને જાહેર કર્યું કે તેની પત્ની રાજનંદિનીનું 20 વર્ષ પહેલા અવસાન થયું હતું. પોતાની ભૂલથી શરમાઈ ગયેલી અનુ કહેશે, તમે 20 વર્ષથી તમારા પહેલા પ્રેમને ભૂલી શક્યા નથી. તે સમાજ માટે એક ઉદાહરણ છે. આ સાથે, અનુ આર્યા સરને ભેટી પડશે. આર્યા પણ પ્રતિકાર કરી શકશે નહીં. મીરા તેમના ખાનગી ક્ષણોને તેના ફોન પર રેકોર્ડ કરશે. મીરા જાહેર કરે છે કે તે આર્યાને ક્યારેય અનુનો થવા દેશે નહીં. મીરા અનુને બદનામ કરવા માટે વિડિઓ વાયરલ કરવાની યોજના બનાવે છે.

શું આર્યા અનુને પ્રપોઝ કરશે?

આવનારા એપિસોડમાં એક ખાસ સીન પણ આવી રહ્યો છે. આર્યા અનુને વીંટી આપીને પ્રપોઝ કરવાનો છે. આર્યા ભવ્ય વ્યવસ્થા કરવાની વાત કરે છે. આ દરમિયાન, અનુ પણ સાડી પહેરે છે અને ગુલાબ લઈને પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે આર્યા સરને મળવા જાય છે. અનુને સાડીમાં જોઈને આર્યા દંગ રહી જાય છે.

અનુના જીવનમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહી છે આ ખાસ વ્યક્તિ

આવનારા એપિસોડમાં એક નવા પાત્રનો પણ પ્રવેશ થવાનો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ નવું પાત્ર અનુના જીવન સાથે જોડાયેલું હશે. અનુના માતા-પિતા તેમની પુત્રીના લગ્ન આ નવા પાત્ર સાથે કરાવવા માંગે છે. આ નવી એન્ટ્રી આર્યાના જીવન પર કેવી અસર કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
 

