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બોક્સ ઓફિસ પર જોવા મળશે ગદ્દીની જંગ, પણ મિર્ઝાપુર ફિલ્મ વેબ સીરીઝ જેટલી ધાંસુ હશે ? ટ્રેલર જોઈને નક્કી કરો

Mirzapur Trailer: મિર્ઝાપુર વેબ સીરીઝ તો સુપરહીટ રહી છે. વેબ સીરીઝની મળેલી સફળતા પછી મેકર્સ મિર્ઝાપુર મુવી લાવી રહ્યા છે. ઓટીટી પછી હવે બોક્સ ઓફિસ પર ગદ્દીની જંગ જોવા મળશે. પણ શું મિર્ઝાપુર ફિલ્મ વેબ સીરીઝ જેવી જ દમદાર હશે. તમને શું લાગે છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:41 PM IST
બોક્સ ઓફિસ પર જોવા મળશે ગદ્દીની જંગ, પણ મિર્ઝાપુર ફિલ્મ વેબ સીરીઝ જેટલી ધાંસુ હશે ? ટ્રેલર જોઈને નક્કી કરો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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