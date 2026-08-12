/બોક્સ ઓફિસ પર જોવા મળશે ગદ્દીની જંગ, પણ મિર્ઝાપુર ફિલ્મ વેબ સીરીઝ જેટલી ધાંસુ હશે ? ટ્રેલર જોઈને નક્કી કરો

Mirzapur Trailer: પ્રાઈમ વીડિયોની પોપ્યુલર વેબ સીરીઝમાંથી એક મિર્ઝાપુર છે. મિર્ઝાપુર વેબ સીરીઝે ઓટીટી પર ધમાલ મચાવી છે. આ વેબ સીરીઝની બધી સીઝન હીટ સાબિત થઈ છે. મિર્ઝાપુર વેબ સીરીઝની 3 સીઝન પછી ફિલ્મી પડદે મિર્ઝાપુર જોવા મળશે. મિર્ઝાપુર ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે અને તેનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
મિર્ઝાપુર ફિલ્મનું ટ્રેલર
મિર્ઝાપુર ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે અને ટ્રેલરમાં તો દરેક કલાકારનો ભૌકાલ જોવા મળે છે. ટ્રેલર જોઈને તો લાગે છે કે મિર્ઝાપુર ફિલ્મ પણ મજેદાર હશે. ફિલ્મમાં પણ વેબ સીરીઝના મુખ્ય કલાકારો જોવા મળે છે. જેનો રુઆબ પણ ટ્રેલરમાં દેખાય છે. જૂના કલાકારો સાથે ફિલ્મમાં રવિ કિશન સહિતના કલાકારોની એન્ટ્રી પણ થઈ છે.
કેવું છે મિર્ઝાપુર ફિલ્મનું ટ્રેલર ?
મિર્ઝાપુર ફિલ્મનું ટ્રેલર જોઈને લાગે છે કે ફિલ્મમાં ફરી એકવાર ગાદી માટેની લોહીયાળ જંગ જોવા મળશે, ટ્રેલરમાં તેના માટે દમદાર ડાયલોગ પણ છે કે ગાદી રાજકારણથી કે વિરાસતમાં ન મળે, ગાદી બાહુબલથી મળે છે. જેના પરથી લાગે છે કે ફિલ્મમાં ખતરનાક ખેલ દેખાડવામાં આવશે. મિર્ઝાપુર ફિલ્મ પર ગાદીની જંગ આસપાસ ફરે છે. મિર્ઝાપુર ફિલ્મની ખાસ વાત એ હશે કે મેકર્સે સ્ટોરીનો વ્યાપ વધાર્યો છે.
મિર્ઝાપુર ફિલ્મના કલાકારો
મિર્ઝાપુર ફિલ્મમાં પણ તેના આઈકોનિક કલાકારો જોવા મળે છે. જેમકે કાલીન ભૈયા-પંકજ ત્રિપાઠી, રસિકા દુગ્ગલ, મુન્ના ભૈયા- દિવ્યેંદુ, ગુડ્ડુ પંડિત- અલી ફઝલ, બાઉજી, બબલૂ પંડિત સહિતના પાત્રો ફિલ્મમાં પણ જોવા મળશે. ફિલ્મમાં ડાર્ક હ્યુમર, દમદાર ડાયલોગ્સ, હિંસા, પાવર ગેમ બધું જ જોવા મળશે તેવું લાગે છે.
મિર્ઝાપુર ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
મિર્ઝાપુર ફિલ્મ જોવામાં તમને પણ રસ પડ્યો હોય તો જાણી લો કે આ ફિલ્મ 4 સપ્ટેમ્બર 2026 એટલે જન્માષ્ટમીના દિવસે જ રિલીઝ થવાની છે. મિર્ઝાપુર ફિલ્મ હિંદી, તેલુગુ ભાષામાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મનું નિર્માણ ફરહાન અખ્તર અને રિતેશ સિધવાનીના બૈનર હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે.