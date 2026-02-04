Prev
Mismatched 4: લોકોનું દિલ ફરીથી જીતવા આવી રહ્યા છે ડિમ્પલ-ઋષિ, લવ સ્ટોરીનું ફાઈનલ ચેપ્ટર હશે મિસમેચ્ડ સીઝન 4

Mismatched 4 Teaser: પ્રાજક્તા કોલી અને રોહિત શરાફની વેબ સીરીઝ મિસમેચ્ડને લોકો ખૂબ પસંદ કરે છે. આ વેબ સીરીઝની અત્યાર સુધીમાં 3 સીઝન આવી ચુકી છે અને હવે તેના ફાઈનલ ચેપ્ટરનું અનાઉન્સમેન્ટ પણ થઈ ગયું છે.  

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:57 AM IST

Mismatched 4 Teaser: ઋષિ અને ડિમ્પલની લવ સ્ટોરી દર્શાવતી વેબ સીરીઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મની સૌથી ક્યૂટ અને સૌથી વધુ જોવાયેલી વેબ સ્ટોરી છે. વર્ષ 2020 માં આ વેબ સીરીઝની પહેલી સીઝન રિલીઝ થઈ હતી. ત્યારબાદ આ વેબ સીરીઝની 3 સીઝન આવી ચુકી છે. અને હવે આ વેબ સીરીઝના ફાઈનલ ચેપ્ટર એટલે કે લાસ્ટ સીઝનની જાહેરાત પણ કરી દેવામાં આવી છે. 

ઋષિ અને ડિમ્પલની લવ સ્ટોરી રસપ્રદ રીતે શરુ થઈ હતી. 3 સીઝન દરમિયાન તેમની લવ સ્ટોરીમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા છે. સીઝન 3 માં સગાઈ અને પછી એકબીજાથી અલગ થઈ જવા સુધીની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી હતી. હવે ઋષિ અને ડિમ્પલની લવ સ્ટોરીનું ફાઈનલ ચેપ્ટર કેવું હશે તે ચોથી સીઝનમાં દેખાડવામાં આવશે. મિસમેચ્ડ વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સની સૌથી વધુ જોવાયેલી હિંદી રોમાન્ટિક વેબ સીરીઝ છે. હવે આ વેબ સીરીઝનો ચોથો અને છેલ્લો પાર્ટ રિલીઝ થવાનો છે. 

નેટફ્લિક્સ તરફથી મિસમેચ્ડ સીઝન 4 ની ઘોષણા કરી દેવામાં આવી છે સાથે જ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ વેબ સીરીઝનો લાસ્ટ પાર્ટ હશે. નેટફ્લિક્સ એ મિસમેચ્ડ વેબ સીરીઝનું ટીઝર પણ શેર કર્યું છે. જેમાં ઋષિ અને ડિમ્પલ તેમની સ્ટોરી કહેતા જોવા મળે છે. મિસમેચ્ડ વેબ સીરીઝની સીઝન 3 ગયા વર્ષે રિલીઝ થઈ હતી જેમાં ઋષિ અને ડિમ્પલનું બ્રેકઅપ જોઈ લોકો નિરાશ થયા હતા. 

નેટફ્લિક્સ તરફથી આ વેબ સીરીઝની રિલીઝ ડેટ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં નથી આવી પરંતુ અનુમાન છે કે આ મિસમેચ્ડ વેબ સીરીઝની ચોથી સીઝન આ વર્ષમાં જ રિલીઝ થશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે રોહિત શરાફ અને પ્રાજક્તા કોલી ઉપરાંત શોમાં મુસ્કાન જાફરી, તારુક રૈના, અહસાસ ચન્ના, રણવિજય સિંહ, વિદ્યા માલવડે જેવા કલાકારો પણ જોવા મળે છે. 

