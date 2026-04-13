લગ્નના એક મહિના પછી જ મોનાલિસા ભાગી ગઈ, ફરમાન ખાન તેની ગોતવા કેરળથી અજમેર પહોંચ્યો, વાર્તામાં આવ્યો ફિલ્મી ટ્વિસ્ટ

Monalisa Ran Away: મહાકુંભની વાયરલ ગર્લ મોનાલિસાની કહાની દરરોજ એક નવો વળાંક લઈ રહી છે. લગ્નના એક મહિનાની અંદર જ તે ભાગી ગઈ છે. તેના પતિનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:33 PM IST
Monalisa Ran Away: પ્રયાગરાજ મહાકુંભ 2025 દરમિયાન વાયરલ થયેલી મોનાલિસા ભોંસલેની વાર્તામાં એક પછી એક નાટકીય વળાંક આવી રહ્યા છે. મહાકુંભ દરમિયાન રુદ્રાક્ષના માળા વેચતી વખતે પોતાની વાદળી આંખો અને સાદગીથી રાતોરાત ઇન્ટરનેટ સેન્સેશન બની ગયેલી મોનાલિસા હવે એક રહસ્યમય કોયડો બની ગઈ છે. 

સમાચાર બહાર આવ્યા છે કે મોનાલિસા ગુમ થઈ ગઈ છે, આ દાવાની પુષ્ટિ તેના પતિ ફરમાન ખાને કરી છે. આ સમાચારે માત્ર તેના ચાહકોને જ આઘાત આપ્યો નથી, પરંતુ કાનૂની અને સામાજિક વર્તુળોમાં પણ ખળભળાટ મચાવ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલા જ એવું બહાર આવ્યું હતું કે મોનાલિસા સગીર હતી અને તેનું જન્મ પ્રમાણપત્ર નકલી હતું. હવે, થોડા દિવસો પછી, તે ગાયબ થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓ તેના લગ્નના એક મહિનાની અંદર બની છે.

મોનાલિસાને શોધી રહ્યો છે ફરમાન ખાન

મોનાલિસાના પતિ ફરમાન ખાને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેના ગુમ થવાની જાહેરાત કરી હતી. એક વીડિયો સંદેશમાં ફરમાનએ જણાવ્યું હતું કે તે અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી. તે હાલમાં રાજસ્થાનમાં છે, તેને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. 

તેણે જણાવ્યું હતું કે તેણે અજમેરમાં તેણીને શોધી કાઢી છે અને હવે જોધપુર જઈ રહ્યો છે. ફરમાનએ જનતા અને તેના ચાહકોને અપીલ કરી છે કે જો તેમની પાસે મોનાલિસા વિશે કોઈ માહિતી હોય તો તાત્કાલિક તેમનો સંપર્ક કરે. એ વાત જાણીતી છે કે મોનાલિસા અને ફરમાનએ 11 માર્ચે કેરળના એક મંદિરમાં હિન્દુ વિધિઓ અનુસાર લગ્ન કર્યા હતા અને બાદમાં તેમના કોર્ટ મેરેજની પુષ્ટિ કરી હતી.

લઘુમતી અને કાનૂની ગૂંચવણોનો દાવો

મોનાલિસાના જીવનમાં વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો, જ્યારે 9 એપ્રિલે રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ (NCST)એ તેના તપાસ અહેવાલમાં એક સનસનાટીભર્યો દાવો કર્યો કે મોનાલિસા હજુ પણ સગીર છે. આ અહેવાલે કેસને સંપૂર્ણપણે ઉલટાવી દીધો. 

ફરમાન ખાન વિરુદ્ધ મહેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનમાં સગીર સાથે કાયદેસર રીતે લગ્ન કરવા બદલ POCSO એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ફરમાન તેને શોધી રહ્યો છે, તેને પોતાની પત્ની ગણાવી રહ્યો છે, પરંતુ કાયદા હેઠળ આ એક ગંભીર ગુનો છે.

આરોપો અને વિવાદોની શ્રેણી

મહાકુંભ મેળામાં પ્રસિદ્ધિ મેળવ્યા પછી, મોનાલિસાને ફિલ્મ ઉદ્યોગ તરફથી ઓફરો મળવા લાગી. આ સમય દરમિયાન, તેણે ફિલ્મ નિર્દેશક સનોજ મિશ્રા પર જાતીય સતામણી અને માનસિક ત્રાસના ગંભીર આરોપો લગાવીને સનસનાટી મચાવી દીધી. 

જો કે, સનોજ મિશ્રાએ આ આરોપોને સખત શબ્દોમાં નકારી કાઢ્યા, અને દાવો કર્યો કે મોનાલિસાનું મગજ ધોવાઈ ગયું છે. પોલીસ હાલમાં સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. મધ્યપ્રદેશના ખરગોન જિલ્લાના મહેશ્વરની રહેવાસી મોનાલિસા, જેનો પરિવાર મૂળ રાજસ્થાનનો છે, હાલમાં તેના ઠેકાણા અને તેની સ્થિતિ અંગે મૂંઝવણમાં છે. આ જટિલ રહસ્યને ઉકેલવા માટે પોલીસ ટીમો તેને શોધી રહી છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

