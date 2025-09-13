નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ છોડ્યો કપિલ શર્માનો શો ? હવે આ નવા શોમાં જોવા મળશે, પ્રોમો રિલીઝ
India's Got Talent : ટીવીનો સૌથી લોકપ્રિય શો 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટ' ફરી એકવાર ટીવી પર જોરદાર વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. તાજેતરમાં નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ આ શોનો એક શાનદાર પહેલો પ્રોમો રિલીઝ કર્યો છે. ત્યારે જાણી લઈએ કે આ શો ક્યારે ટીવી પર આવશે.
India's Got Talent : ચાહકો ટીવીના સૌથી લોકપ્રિય અને હિટ રિયાલિટી શો 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટ'ને ખૂબ પસંદ કરે છે. લોકો આ શોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં, ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટનો એક નવો પ્રોમો રિલીઝ થયો છે, જે નવજોત સિંહ સિદ્ધુ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. નવજોત સિંહ સિદ્ધુના પ્રોમોમાં એક દમદાર લાઈન શેર કરી છે. જેમાં લખ્યું છે 'દુનિયાનો સૌથી મોટો રોગ, લોકો મારા વિશે શું કહેશે.'
શોનો પહેલો પ્રોમો
'દુનિયાનો સૌથી મોટો રોગ, લોકો મારા વિશે શું કહેશે' પ્રોમોમાં નવજોત સિંહ સિદ્ધુની આ લાઈન એવા લોકોની સમસ્યાઓ દર્શાવે છે જેમને સમાજની વિચારસરણી દ્વારા રોકવામાં આવે છે. આ વાક્ય પ્રતિભાઓને આવા બંધનોથી ઉપર ઉઠવા અને કોઈપણ ડર વિના તેમના સપનાઓને આગળ વધારવા માટે પ્રેરણા આપે છે. ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટના પહેલા પ્રોમોમાં, આગામી સફરની એક ઝલક બતાવવામાં આવી છે, જેમાં ટેગલાઇન 'જો અજબ હૈ, વો ગજબ હૈ' આ સીઝનની વાસ્તવિક ભાવનાને ખૂબ સારી રીતે રજૂ કરે છે.
શો વિશે વાત કરતા, નવજોત સિંહ સિદ્ધુ કહે છે, 'હું એવી પ્રતિભાઓને જોઈને ઉત્સાહિત છું જે અનોખા, સર્જનાત્મક છે અને સામાન્ય વિચારસરણીને પડકારવાની હિંમત ધરાવે છે. આ અદ્ભુત પ્રતિભાઓ ફક્ત આખા દેશને આશ્ચર્યચકિત કરશે જ નહીં પરંતુ અસંખ્ય લોકોને તેમના સપનાઓને અનુસરવા માટે પ્રેરણા પણ આપશે!'
ટીવી પર શો ક્યારે આવશે
તમને જણાવી દઈએ કે આ વખતે શો પહેલા કરતા વધુ શાનદાર બનવાનો છે કારણ કે આ વખતે સ્પર્ધકો પ્રતિભાનો ખજાનો લઈને આવવાના છે, જે તમે પહેલાં ક્યારેય જોયો નથી. આ શો 4 ઓક્ટોબર, 2025થી દર શનિવાર અને રવિવારે રાત્રે 9:30 વાગ્યે ફક્ત સોની એન્ટરટેઈનમેન્ટ ટેલિવિઝન અને સોની લિવ પર પ્રીમિયર થશે.
નવજોત સિંહ સિદ્ધુ કપિલ શર્માને છોડી દેશે ?
હાલમાં, નવજોત સિંહ સિદ્ધુ કપિલ શર્માના શોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ હવે જોવાનું બાકી છે કે નવજોત સિંહ સિદ્ધુ કપિલ શર્માના શોમાં રહેશે કે તેને છોડી દેશે. જો નવજોત સિંહ કપિલ શર્મા શોમાંથી ગાયબ થઈ જાય છે, તો અર્ચના પૂરણ સિંહ શો પર તેમની કમી પુરી કરશે.
