/Mouni Roy Divorce: અભિનેત્રી મૌની રોયના ડિવોર્સની વાત સાચી નીકળી, મૌની પછી સૂરજે પણ લગ્નની તસવીરો ડીલીટ કરી

Mouni Roy Announced Divorce: મૌની રોયના ડિવોર્સની વાત અફવા નહીં પણ સાચી નીકળી છે. 2 દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાલતી ચર્ચાઓ પર પૂર્ણવિરામ મુકવા મૌની રોયે જ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી દીધું છે કે તે અને સૂરજ નાંબિયાર અલગ થઈ ગયા છે. સાથે જ સૂરજ નાંબિયારે પણ મૌની રોયની બધી જ તસવીરો ડીલીટ કરી દીધી છે.
Mouni Roy Announced Divorce:સોશિયલ મીડિયા પર મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારના ડિવોર્સની જે ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી તે અંતે સાચી નીકળી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર સતત ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી કે અભિનેત્રી મૌની રોય અને સુરજ નાંબિયારનું લગ્નજીવન તૂટ્યું છે. આ અંગે અલગ અલગ કારણો પણ જણાવવામાં આવી રહ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર વધેલી ચર્ચા પછી મૌની રોયે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તેમને સ્પેસ આપવામાં આવે અને ખોટી વાતો ફેલાવવામાં ન આવે.
જો કે ત્યાર પછી પણ ડિવોર્સની વાતો ન અટકતાં અંતે 14 મે 2026 ના રોજ મૌની રોયે પોતાના instagram એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી. આ પોસ્ટમાં તેણે ઓફિશિયલી જણાવી દીધું કે તે અને સૂરજ નાંબિયાર આપસી સહમતિથી અલગ થયા છે. સાથે જ તેણે એવું પણ લખ્યું કે આ સમયે તેના જીવનનો મુશ્કેલ સમય છે તેથી તેમને સ્પેસ આપવામાં આવે અને તેની પ્રાઇવેસીનું સન્માન કરવામાં આવે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારના ડિવોર્સની વાત જોરથી થઈ રહી હતી. આ વાતને જોર ત્યારે મળ્યું જ્યારે મૌની રોયે સુરજને અનફોલો કરી દીધો અને સૂરજ નાંબિયારે પોતાનું instagram અકાઉન્ટ ડીલીટ કરી નાખ્યું. આ સાથે જ મૌની રોયના અકાઉન્ટ પરથી લગ્નની તસવીરો પણ ડીલીટ થઈ ગઈ હતી. આ બધું જ જોયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ કે તેમના સંબંધમાં કંઈક સમસ્યા છે. અને આ ચર્ચા સાચી નીકળી.
સોશિયલ મીડિયા પર ડિવોર્સની ચર્ચાઓએ જોર પકડતા સૂરજ નાંબિયારે તેના instagram અકાઉન્ટ ડિએક્ટિવેટ કરી દીધું હતું. પરંતુ જ્યારે મૌની રોયે પોતાના instagram અકાઉન્ટ પર ડિવોર્સ અંગેની પોસ્ટ શેર કરી ત્યારે સૂરજ નાંમબિયારનું એકાઉન્ટ ફરીથી એક્ટિવ થયું. જોકે સુરજના instagram પેજ પરથી મૌની રોયના બધા જ ફોટો ડીલીટ થઈ ચૂક્યા છે. ડિવોર્સની પોસ્ટને સુરજે પણ પોતાના એકાઉન્ટ પર શેર કરી છે.
મૌની રોએ ડિવોર્સનું અનાઉન્સમેન્ટ કરતાં જે પોસ્ટ શેર કરી છે તેમાં લખ્યું છે કે, તેઓ બંને આપસી સહમતિથી અલગ થયા છે આ સમય તેમના માટે મુશ્કેલ સમય છે તેથી તેઓ શાંતિથી અને પ્રાઇવેસી જાળવીને પરિસ્થિતિ સંભાળી રહ્યા છે. તેણે એવું પણ લખ્યું છે કે સૂરજ વિશે કે તેના વિશે કોઈપણ પ્રકારની ખોટી વાતો ફેલાવવામાં ન આવે.
ઉલ્લેખનીય છે કે મૌની રોએ 2022માં સૂરજ નાબિયાર સાથે લગ્ન કર્યા હતા. સુરજ નામ દુબઈ બેસ્ટ બિઝનેસમેન છે. લગ્નના 4 જ વર્ષમાં બંને ડિવોર્સ લઈ અલગ થઈ ગયા છે.