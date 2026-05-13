/Mouni Roy: મૌની રોયએ સૂરજ નાંબિયારને કર્યો અનફોલો, એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અને ડિવોર્સની ચર્ચાએ પકડ્યું જોર

Mouni Roy and Suraj Nambiar: મૌની રોય અને તેના પતિ સૂરજ નાંબિયાર વચ્ચે બધું બરાબર નથી ચાલી રહ્યું. જોરશોરથી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે આ ક્યુટ કપલના લગ્ન તુટી ગયા છે. ડિવોર્સની વાત સામે આવ્યા પછી સૂરજ નાંબિયારે એવું કામ કર્યું જેનાથી સંબંધ તુટ્યાની અટકળોને વેગ મળ્યો છે.
Mouni Roy and Suraj Nambiar: ટેલિવિઝનથી બોલીવુડ સુધીની સફળ સફર ખેડનારી સુંદર અભિનેત્રી મૌની રોયના લગ્ન જીવન સંબંધિત મોટી વાત સામે આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર જોરશોરથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારે તેમના લગ્ન તોડી નાખ્યા છે. તેમની વચ્ચે બધું બરાબર નથી અને તેઓ અલગ થઈ ગયા છે. મૌની રોયના ડિવોર્સની ચર્ચાઓ શા માટે થઈ રહી છે અને સમગ્ર ઘટના શું છે ચાલો તમને પણ વિગતવાર જણાવીએ.
મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયાર એકબીજાથી અલગ થઈ રહ્યા છે તેની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર જોરશોરથી થઈ રહી છે, તેનું કારણ છે કે instagram પર મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારે એકબીજાને અનફોલો કરી દીધા છે. એટલું જ નહીં મૌની રોયની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ દિશા પટનીએ પણ સૂરજ નાંબિયારને અનફોલો કરી દીધો છે. આ વાત જ્યારે લોકોના ધ્યાનમાં આવી તો ચર્ચાઓ શરૂ થઈ કે તેમની વચ્ચે બધું બરાબર નથી.
ધીરે ધીરે આ ચર્ચાએ વેગ પકડ્યો અને વાત એવી પણ સામે આવી કે મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારના ડિવોર્સ થઈ પણ ચૂક્યા છે અને હવે તેઓ સાથે નથી. જોકે આ મામલે મૌની રોય કે સૂરજ નાંબિયાર તરફથી હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારના ડિવોર્સની ચર્ચાઓ સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી જ રહી છે તેવામાં સૂરજ નાંબિયાર એવું કામ કર્યું છે જેના કારણે આ વાતને વધારે વેગ મળી ગયો છે. મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારના સંબંધો તૂટવાનું કારણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોવાની વાત સામે આવી હતી. આ ગંભીર આરોપ પછી સૂરજ નાંબિયાર પોતાનું instagram અકાઉન્ટ જ ડીલીટ કરી નાખ્યું છે. મૌની રોયને ફોલો કરનારા ફોલોવર્સનું કહેવું એવું પણ છે કે મૌની રોયએ પણ તેના લગ્નની મોટાભાગની તસવીરો instagram પરથી ડીલીટ કરી નાખી છે instagram પર સૂરજ નાંબિયાર સાથેની હવે થોડી જ તસવીરો છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ instagram પર થયેલા આ ફેરફારને જોતા લોકો પણ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયાર ખરેખર અલગ થઈ રહ્યા છે. જણાવી દઈએ કે મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારના લગ્ન 2022 માં ગોવામાં ધામધૂમથી થયા હતા. મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયાર મલયાલી અને બંગાલી રીત રિવાજ અનુસાર લગ્ન કર્યા હતા. તેમના લગ્નની ઘણી બધી તસવીરો instagram પર પણ શેર કરવામાં આવી હતી. જો કે તેમાંથી મોટાભાગની તસવીરો મૌની રોય ડીલીટ કરી નાખી હોવાની વાત સામે આવી છે.
મૌની રોયના ડિવોર્સની ચર્ચા પછી એવી વાત પણ સામે આવી છે કે વર્ષ 2024 પછી મૌની રોયએ સુરત સાથેનો એક પણ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો નથી. આ વાત પરથી પણ લોકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે તેના સંબંધો બગડ્યા હોવાનો આ સંકેત હતો. જોકે ડિવોર્સની વાત પર સૂરજ અને મૌની રોય હજુ સુધી ઓફિસિયલ સ્ટેટમેન્ટ શેર કર્યું નથી. તેમના તરફથી સ્પષ્ટતા થયા પછી જ ખબર પડશે કે ખરેખર આ કપલ અલગ થયું છે તે તેમના ડિવોર્સની વાત ફક્ત અફવા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)