'વાયરલ ગર્લ મોનાલિસા' કેસમાં મોટો ખુલાસો, બર્થ સર્ટિફિકેટે બધાને ચોંકાવ્યા, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના
Monalisa Case : મહાકુંભની વાયરલ ગર્લ મોનાલિસાના લગ્ન અંગે મોટો ખુલાસો થયા બાદ મધ્યપ્રદેશ સરકારે કડક કાર્યવાહી કરી છે. બનાવટી જન્મ પ્રમાણપત્ર જારી કરવા માટે જવાબદાર CMOને તેમના પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
Monalisa Case : મહાકુંભની વાયરલ ગર્લ મોનાલિસા સાથે સંકળાયેલા કેસને હવે રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા મળી છે. કેરળમાં ફરમાન નામના મુસ્લિમ યુવાન સાથે લગ્ન કરનાર મોનાલિસાની ઉંમર અંગેના ખુલાસા બાદ મધ્ય પ્રદેશ સરકારે કડક કાર્યવાહી કરી છે.
બનાવટી જન્મ પ્રમાણપત્ર જારી કરવાના આરોપમાં મહેશ્વર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના મુખ્ય મ્યુનિસિપલ ઓફિસર (CMO) પ્રિયંક પંડ્યાને તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરીને ધાર જિલ્લાના ધામનોદ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સરકારના નાયબ સચિવ પ્રમોદ શુક્લાએ આ અંગે આદેશ જારી કર્યા છે અને મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલે વિવાદિત જન્મ પ્રમાણપત્રને પણ સંપૂર્ણપણે રદ કરી દીધું છે.
કેવી રીતે થયો ખુલાસો ?
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મહેશ્વર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલે 5 જૂન, 2025ના રોજ મોનાલિસા માટે જારી કરેલા જન્મ પ્રમાણપત્રમાં તેનું જન્મ વર્ષ 2008 દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ દસ્તાવેજના આધારે બાગપતના રહેવાસી ફરમાન ખાને કેરળમાં મોનાલિસા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જોકે, હોસ્પિટલના મૂળ રેકોર્ડની તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે મોનાલિસાનો જન્મ ખરેખર 30 ડિસેમ્બર, 2009ના રોજ મહેશ્વરના કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં થયો હતો. હોસ્પિટલના રજિસ્ટર મુજબ, જન્મ સમયે શિશુનું વજન 2.1 કિલોગ્રામ હતું અને તે સામાન્ય ડિલિવરી હતી. આ તથ્યોના આધારે મોનાલિસા તેના લગ્ન સમયે સગીર હતી, જે એક ખુલાસો છે જેણે હવે સમગ્ર કેસને કાનૂની ગૂંચવણોમાં ફસાવી દીધો છે.
લવ જેહાદનો દાવો
ઘટનાઓના આ સમગ્ર ક્રમને સંબોધતા ખરગોન-બરવાની મતવિસ્તારના સંસદ સભ્ય ગજેન્દ્ર પટેલે સનસનાટીભર્યા દાવા કર્યા છે અને આ ઘટનાને ‘લવ જેહાદ’ સાથે સંકળાયેલું એક મોટું કાવતરું ગણાવ્યું છે. સાંસદે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા, લગ્ન માટે કેરળ જેવા દૂરના રાજ્યની પસંદગી મોટા કાવતરાનો ભાગ હોઈ શકે છે. તેમણે આ બાબતમાં પ્રતિબંધિત સંગઠન, પીએફઆઈ અને તેની કાર્યપદ્ધતિ અંગે પણ શંકા વ્યક્ત કરી છે. મોનાલિસાની માતા લતાબાઈએ પણ એક નિવેદન બહાર પાડીને જાહેર કર્યું છે કે તે અભણ છે, તેનો આરોપ છે કે એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ ડોક્યુમેન્ટ પર છેતરપિંડીથી તેની સહીઓ મેળવી હતી.
રાષ્ટ્રીય આયોગે મોર્ચો સંભાળ્યો
કેસની સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગે આ બાબતની કડક નોંધ લીધી છે. કમિશનના નિર્દેશો પર કાર્યવાહી કરતા એક ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે અને હાલમાં આ સમગ્ર છેતરપિંડી યોજનાની વિવિધ કડીઓને એકસાથે જોડવામાં આવી રહી છે.
હાલમાં વહીવટીતંત્ર મુખ્ય મ્યુનિસિપલ ઓફિસર (CMO)ના સ્તરે આટલી મોટી ભૂલ કેવી રીતે થઈ તેની તપાસ કરી રહ્યું છે અને તેની પાછળ સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ કરી રહ્યું છે. ટાઉન કાઉન્સિલ દ્વારા લગ્ન પ્રમાણપત્ર રદ કર્યા પછી હવે ફરમાન અને મોનાલિસા વચ્ચેના લગ્નની કાયદેસરતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર પ્રદેશમાં તણાવ અને તીવ્ર ચર્ચાનું વાતાવરણ બનાવ્યું છે.
