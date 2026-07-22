/મૃણાલ ઠાકુરની થ્રિલર ફિલ્મ પૂજા મેરી જાન OTT પર થશે રિલીઝ, જાણો શા માટે 4 વર્ષથી ફિલ્મ અટકેલી હતી ?

Pooja Meri Jaan Movie OTT: મૃણાલ ઠાકુર અને હુમા કુરેશીની થ્રિલર ફિલ્મ પૂજા મેરી જાન હવે ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થવા માટે રેડી છે. આ ફિલ્મ 2022 માં બની ચુકી હતી પરંતુ કેટલાક કારણોસર ફિલ્મ 4 વર્ષથી રિલીઝ થઈ શકી નહીં. પરંતુ હવે ફિલ્મ ઓટીટી પર દસ્તક દેવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મ જોવા માટે દર્શકો પણ આતુર છે. પૂજા મેરી જાન ફિલ્મ મૃણાલ ઠાકુર અને હુમા કુરેશીની થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જ રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ તેમાં કેટલીક સમસ્યાઓ થતાં 4 વર્ષ માટે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પર પ્રશ્નાર્થ લાગી ગયો હતો. ફિલ્મ મામલે શું સમસ્યા હતી ચાલો તમને જણાવીએ.
પૂજા મેરી જાન ફિલ્મ
નવજોત ગુલાટીએ ડાયરેક્ટ કરેલી ફિલ્મ પૂજા મેરી જાન 4 વર્ષ પહેલા જ રેડી થઈ ચુકી હતી. આ ફિલ્મ પહેલા જીયો સિનેમા પર રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલા જ જિયો સિનેમા અને હોટસ્ટાર મર્જ થઈ ગયા. આ મર્જના કારણે પૂજા મેરી જાન ફિલ્મ અટકી પડી. 4 વર્ષથી આ ફિલ્મની દર્શકો પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે અને મેકર્સ પણ ફિલ્મને લઈને પરેશાન હતા. પરંતુ હવે ખબર સામે આવી છે કે 4 વર્ષથી અટકેલી થ્રિલર ફિલ્મ પૂજા મેરી જાન હવે zee5 પર રિલીઝ થશે.
પૂજા મેરી જાન ફિલ્મની સ્ટોરી
પૂજા મેરી જાન ફિલ્મમમાં મુખ્ય ભુમિકામાં મૃણાલ ઠાકુર, હુમા કુરેશી વિજય રાજ જેવા કલાકારો છે. ફિલ્મ સ્ટોકિંગ અને સાઈબર ક્રાઈમ મુદ્દા પર બનેલી થ્રિલર ફિલ્મ છે. ફિલ્મના ડાયલોગ અને સ્ક્રીનપ્લે નીરેન ભટ્ટે લખ્યા છે.
ઝી5 પર રિલીઝ થશે પૂજા મેરી જાન સહિતની દમદાર ફિલ્મો
તાજેતરમાં જ ઝી5 તરફથી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થનાર ફિલ્મો અને સીરીઝની જાહેરાત કરવામાં આવી. જેમાં પૂજા મેરી જાન, પૂર્વ ક્રિકેટર વિનોદ કાંબલીના જીવન પર આધારિત સીરીઝ કાંબલી અને ધ સ્કેમ લીક્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય ઝી5 પર ઝી હોરર શોની પણ વાપસી થશે. જે ફિલ્મોનું લિસ્ટ શેર કરવામાં આવ્યું છે તેમાં વરુણ ધવનની ફિલ્મ હૈ જવાની તૌ ઈશ્ક હોના હે અને કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)