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મૃણાલ ઠાકુરની થ્રિલર ફિલ્મ પૂજા મેરી જાન OTT પર થશે રિલીઝ, જાણો શા માટે 4 વર્ષથી ફિલ્મ અટકેલી હતી ?

Pooja Meri Jaan Movie OTT: મૃણાલ ઠાકુર અને હુમા કુરેશીની થ્રિલર ફિલ્મ જે રિલીઝ માટે છેલ્લા 4 વર્ષથી અટકેલી હતી તે હવે ઓટીટી પર આવવા જઈ રહી છે. પૂજા મેરી જાન ફિલ્મ ઝી5 પર રિલીઝ થશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:20 PM IST
મૃણાલ ઠાકુરની થ્રિલર ફિલ્મ પૂજા મેરી જાન OTT પર થશે રિલીઝ, જાણો શા માટે 4 વર્ષથી ફિલ્મ અટકેલી હતી ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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