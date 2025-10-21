Prev
Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:06 PM IST

બંધ થઈ રહી છે MTV? Roadies અને Splitsvillaના ફેન્સ માટે મોટા સમાચાર, શું છે મામલો?

MTV Shutting Down News: સોશિયલ મીડિયા પર અચાનક આવેલા એક સમાચારે સનસની મચાવી દીધી છે, જેના કારણે 90ના દાયકાના બાળકો એટલે કે 90ના દાયકામાં મોટા થયેલા યુવાનોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર, મ્યુઝિક અને યુથ કલ્ચરનું બીજું નામ બની ગયેલ લોકપ્રિય એન્ટરટેનમેન્ટ ચેનલ MTV હંમેશા માટે બંધ થઈ રહી છે. આ સમાચારે આવતા જ ભારતમાં હડકંપ મચી ગયો. લોકોના મનમાં એક જ પ્રશ્ન વિચારી રહ્યા છે કે, શું હવે રોડીઝના ડેરડેવિલ સ્ટન્ટ્સ અને સ્પ્લિટ્સવિલાની લવ કેમેસ્ટ્રી જોવા નહીં મળે?

40 વર્ષ બાદ બંધ થશે MTV
લગભગ 40 વર્ષની સફળ બાદ MTV બધાને અલવિદા કહેવા જઈ રહી છે. MTVની પેરેન્ટ કંપની પેરામાઉન્ટ ગ્લોબલે પોતાની ઘણી ઈન્ટરનેશનલ મ્યૂઝિક ચેનલો બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ચેનલો સંપૂર્ણપણે મ્યુઝિક પર આધારિત હતી, એટલે કે તમે એમ કહી શકો છો કે, આ ચેનલો પર ગીતો સાંભળવા મળે છે. બંધ થઈ રહેલી ચેનલોમાં MTV Music, Club MTV, MTV 90s, MTV 80s અને MTV Liveનો સમાવેશ થાય છે. 

આ ચેનલો મુખ્યત્વે UK, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને લેટિન અમેરિકા જેવા દેશોમાં બંધ કરવામાં આવી રહી છે. જો કે, MTVની મુખ્ય ચેનલ, MTV HD બંધ થશે નહીં અને પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે. આ સમાચાર પછી સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકોએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા કે, શું MTV સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ રહ્યું છે અને શું ભારતમાં લોકો ખરેખર હવે સ્પ્લિટ્સવિલા અને રોડીઝ જેવા શો જોઈ શકશે નહીં.

ખર્ચ ઘટાડવા માટે ચેનલો થઈ રહી છે બંધ 
એવું જાણવા મળ્યું છે કે, MTVની પેરેન્ટ કંપની પેરામાઉન્ટ પોતાનો ખર્ચ ઘટાડવા માટે આ પગલું ભરી રહી છે. કંપનીએ ઓસ્ટ્રેલિયા, પોલેન્ડ, ફ્રાન્સ અને બ્રાઝિલ સહિત અનેક દેશોમાં MTV મ્યુઝિક ચેનલો બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. માઈકલ જેક્સનથી લઈને પોપ સેન્સેશન મેડોના સુધીના દરેક વ્યક્તિએ MTV સાથે કામ કર્યું છે. આવી સ્થિતિમાં ફેન્સને તેની સાથે ઘણી મીઠી યાદો જોડાયેલી છે.

જો કે, ભારતમાં MTV બંધ થવા અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. MTV રોડીઝ અને સ્પ્લિટ્સવિલા જેવા શોનું પ્રસારણ કરે છે, જે દર્શકોને પૂરતું મનોરંજન પૂરું પાડે છે. જો કે, ચેનલ બંધ થવા અંગે હજુ સુધી કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જો કે, MTVની મ્યુઝિક ચેનલો ખરેખર બંધ થઈ રહી છે.

