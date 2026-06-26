/Welcome To The Jungle: અક્ષય કુમારની ફિલ્મમાં છે દમ, જાણો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ કેવી છે ?

Welcome To The Jungle Review: મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. અક્ષય કુમારે લાંબા સમય પછી બોક્સ ઓફિસ પર ધમાકેદાર વાપસી કરી છે તેવું તેના ચાહકો ફિલ્મ જોઈને કહી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અક્ષય કુમાર પર ફ્લોપ ફિલ્મોનું જે ગ્રહણ લાગ્યું હતું તે વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મથી હટી શકે છે કારણ કે આ ફિલ્મ લોકોને ખૂબ ગમી રહી છે. ફિલ્મને સોશિયલ મીડિયા પર પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ કેવી છે ?
ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલની સ્ટારકાસ્ટ
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું ત્યારથી જ આ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ ચર્ચામાં હતી. આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર, સુનીલ શેટ્ટી, પરેશ રાવલ સહિત બોલીવુડના 32 કલાકારો એક સાથે કામ કરી રહ્યા છે. જોકે ફિલ્મમાં દરેક કલાકારે જબરદસ્ત એક્ટિંગ કરી છે અને ફિલ્મને મજેદાર બનાવવામાં યોગદાન કર્યું છે. કલાકારોની એક્ટિંગ અને ટાઈમિંગ થિયેટરમાં બેઠેલા લોકોને પેટ પકડીને હસાવે તેવી છે.
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વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ કેવી છે ?
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મને મોટાભાગે લોકો પાંચમાંથી ફોર સ્ટાર આપી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મ જોઈને લોકો કહી રહ્યા છે કે આ ફિલ્મ જોવા જવું, પોતાના મિત્રો અને પરિવાર સાથે જોવા જેવી ફિલ્મ છે. જો વિકેન્ડમાં તમે પણ પેટ પકડીને હસવા માંગો છો અથવા તો સ્ટ્રેસથી રિલેક્સ થવા માંગો છો તો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ જોવી.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મની સ્ટોરી
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મી સ્ટોરીની થોડી માહિતી આપીએ તો ફિલ્મ એક અમીર વ્યક્તિની આસપાસ ફરે છે જે પોતાના કરોડો રૂપિયા છુપાવવા માટે પ્લાન બનાવે છે. આ વ્યક્તિ પોતાના પૈસા છુપાવવા માટે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના ફ્લોપ એક્ટર્સને લઈને એક ફિલ્મ બનાવવાનું નાટક કરે છે. પૈસા છુપાવવાના પ્લાનિંગ ત્યારે ગડબડ થઈ જાય છે જ્યારે ફિલ્મનું શૂટિંગ માટે જે ગામની પસંદગી કરવામાં આવી હોય ત્યાં ખતરનાક રીયલ વિલરની એન્ટ્રી થાય છે. ફિલ્મી કલાકારોને લાગે છે કે બધું જ નકલી છે પરંતુ હકીકતમાં તેમનો સામનો ગુંડા સાથે થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ફિલ્મમાં શું થાય છે ? અમીર વ્યક્તિના પૈસા નું શું થાય છે ? બોલીવુડના ફ્લોપ એક્ટર્સ સાથે રીયલ વિલન શું કરે છે ? તે જોવા માટે તમારે ફિલ્મ જોવી પડશે.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ અહેમદ ખાનના ડાયરેક્શનમાં બની છે. વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ હતો કે તે થિયેટરમાં બેઠેલા લોકોને પેટ પકડીને હસાવે અને અહેમદ ખાન આ કામ કરવામાં સફળ રહ્યો છે. અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારો ફિલ્મને મજેદાર બનાવવામાં સફળ થયા છે. લોકોને ફિલ્મના ડાયલોગ, વન લાઈનર્સ અને સિચ્યુએશન કોમેડી ખૂબ ગમી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)