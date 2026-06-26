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Welcome To The Jungle: અક્ષય કુમારની ફિલ્મમાં છે દમ, જાણો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ કેવી છે ?

Welcome To The Jungle Review: અક્ષય કુમાર સહિત 30 થી વધુ કલાકારોની ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ આજે રિલીઝ થઈ ચુકી છે અને ફિલ્મને લઈ પોઝિટિવ રીવ્યુ સામે આવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ફિલ્મને પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે તો ચાલો તમને જણાવીએ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મમાં શું ખાસ છે અને ફિલ્મ કેવી છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:45 AM IST
Welcome To The Jungle: અક્ષય કુમારની ફિલ્મમાં છે દમ, જાણો વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ કેવી છે ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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