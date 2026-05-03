Mysterious Bungalow: મુંબઈનો એક બંગલો જે ખરીદનારને પહેલા દેખાડે ચઢતી અને પછી કરે બરબાદ, એક નહીં 3 સુપરસ્ટાર આ બંગલાનો ભોગ બન્યા
Mysterious Bungalow: દેશમાં ઘણી બધી એવી જગ્યાઓ આવેલી છે જે રહસ્યમયી ગણાય છે. આવા જ એક બંગલા વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ બંગલામાં બોલીવુડના 3 સુપરસ્ટારને ખરાબ અનુભવ થયા છે.
- મુંબઈમાં આવેલી રહસ્યમયી જગ્યાઓમાં એક બંગલાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
- બોલીવુડના 3 કલાકારોના જીવન પર આ બંગલાની અસર જોવા મળી છે.
- 1950 ના દાયકામાં મુંબઈમાં 2 કલાકારોના ઘર ફેમસ હતા.
Mysterious Bungalow: મુંબઈમાં આવેલી રહસ્યમયી જગ્યાઓમાં એક બંગલાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ બંગલા વિશે કેટલીક માન્યતાઓ છે. આ માન્યતાઓ સાચી એટલા માટે લાગે કે બોલીવુડના 3 કલાકારોના જીવન પર આ બંગલાની અસર જોવા મળી છે. કલાકારો સાથે કંઈપણ થાય તો તેનાથી લોકો અવગત હોય છે. તેથી આ બંગલાની વાત પણ એક સમયે ખૂબ ફેમસ થઈ હતી.
ભારત ભૂષણ
મુંબઈમાં અત્યારે જે રીતે લોકો જલસા, મન્નત, એન્ટીલીયા જેવા ઘરની વાતો કરે છે અને જોવા જાય છે તે રીતે 1950 ના દાયકામાં મુંબઈમાં 2 કલાકારોના ઘરે ફેમસ હતા. જેમાંથી એક ઘર હતું નૌશાદનું આશિયાના અને બીજો બંગલો હતો આશીર્વાદ. આશીર્વાદ બંગલો મૂળ એક એંગ્લો ઈંડિયન પરિવારનો હતો અને આ ઘર સૌથી પહેલા એક્ટર ભારત ભૂષણે ખરીદ્યું હતું. તે સમયે ભારત ભૂષણની ફિલ્મ બૈજૂ બાવરા, બરસાત કી રાત, મિર્ઝા ગાલિબ ફિલ્મ ખૂબ સફળ કહી. પણ આ બંગલાનો પ્રતાપ હોય કે શું ભારત ભૂષણની ફિલ્મો ફ્લોપ થવા લાગી અને તેમની સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે તે કરજમાં ડુબી ગયા. અને તેણે આ બંગલો છોડી દીધો.
રાજેન્દ્ર કુમાર
ત્યારબાદ 1960 ના દાયકામાં આ બંગલો 60 હજારમાં વેંચવા માટે મુકવામાં આવ્યો. આ વાત તે સમયના સ્ટાર રાજેન્દ્ર કુમારને ખબર પડી તો તેણે સુંદર અને વિશાળ સી ફેસિંગ બંગલો ખરીદી લીધો. બંગલાનું નામ તેણે પોતાની દીકરીના નામ પર ડિમ્પલ રાખ્યું. આ બંગલામાં આવ્યા પછી રાજેન્દ્ર કુમારએ એક પછી એક હીટ ફિલ્મો આપી. પણ 8 જ વર્ષમાં તેની પડતી શરુ થઈ અને રાજેન્દ્ર કુમાર પર ફ્લોપ થવા લાગ્યા અને તેણે આ બંગલો વેંચવો પડ્યો.
રાજેશ ખન્ના
આ બંગલાના ત્રીજા માલિક બન્યા રાજેશ ખન્ના. 70 ના દાયકાના ઉભરતા કલાકાર રાજેશ ખન્નાએ આ બંગલો 3.5 લાખમાં ખરીદ્યો. આ બંગલામાં રહેવા આવ્યા પછી તેમને પણ ચઢતી જોઈ. દેશના સુપરસ્ટાર બની ગયા અને એક પછી એક 17 ફિલ્મો બ્લોકબસ્ટર આપી. તેમણે આ ઘરનું નામ આશીર્વાદ રાખ્યું. રાજેશ ખન્નાના કારણે આ બંગલો મુંબઈનું આકર્ષણ બન્યો. પણ બંગલાએ થોડા જ વર્ષોમાં પ્રતાપ દેખાડ્યો અને જે અગાઉના માલિકો સાથે થયું તે જ રાજેશ ખન્ના સાથે થયું. રાજેશ ખન્નાની ફિલ્મ ચાલતી બંધ થવા લાગી. તેમના અંગત જીવનમાં પણ સમસ્યા વધી અને ડિમ્પલ કપાડિયા તેની બાળકીઓ સાથે અલગ રહેવા લાગી. રાજેશ ખન્નાના નિધન પછી તે બંગલો 90 કરોડમાં વેંચી દેવામાં આવ્યો. તે સમયે તેની કિંમત 225 કરોડ રુપિયા હતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
