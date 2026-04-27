Rakasa: હોરર કોમેડી જોવાના શોખીનો માટે મસ્ટ વોચ છે રકાસા ફિલ્મ, આ તારીખે ઓટીટી પર થશે રિલીઝ

Horror comedy Film Rakasa On OTT: ડરતાં ડરતાં હસવાના શોખીન એટલે કે હોરર કોમેડી ફિલ્મો જોવાના શોખીન લોકો માટે રકાસા ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે. આ ફિલ્મ ગણતરીના દિવસોમાં ઓટીટી પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ શા માટે જોવી જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:21 AM IST
  • સાઉથની નવી હોરર કોમેડી ફિલ્મ રકાસા.
  • રકાસા ફિલ્મને આઈ એમ ડી બી પર 8.8 નું રેટિંગ મળ્યું છે
  • રકાસા ફિલ્મ એક બ્રહ્મરાક્ષસ પર આધારિત છે. 

Horror comedy Film Rakasa On OTT: બોક્સ ઓફિસ પર અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલા ચાલી રહી છે. અને ઓટીટી પર પણ બેસ્ટ હોરર કોમેડી ફિલ્મ રિલીઝ થવાની તૈયારી છે. જો તમે હોરર કોમેડી ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો તમારા માટે આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ કહી શકાય. જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે ફિલ્મ છે સાઉથની નવી હોરર કોમેડી ફિલ્મ રકાસા. રકાસા ફિલ્મને આઈ એમ ડી બી પર 8.8 નું રેટિંગ મળ્યું છે. તેના પરથી સમજી શકાય છે કે આ ફિલ્મ કેટલી જોરદાર હશે. આ ફિલ્મ જોવા માટે હવે વધારે દિવસોની રાહ નહીં જોવી પડે ગણતરીના દિવસોમાં જ ફિલ્મ પર રિલીઝ થવાની છે. 

હોરર કોમેડી ફિલ્મો લોકોને વધારે પસંદ આવતી હોય છે. સ્ત્રી, મુંજીયા, ભુત બંગલા જેવી ફિલ્મો જે લોકોને પસંદ આવતી હોય તેમને રકાસા ફિલમો પણ સો ટકા ગમશે. સાઉથની હોરર કોમેડી ફિલ્મ રકાસા માનસા શર્માના નિર્દેશનમાં બની છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી ચૂકી છે અને હવે નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે. 

રકાસા આ ફિલ્મની સ્ટોરી 

રકાસા ફિલ્મ એક બ્રહ્મરાક્ષસ પર આધારિત છે. ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો સંગીત શોભન અને નયન રાસિકા છે. ફિલ્મી સ્ટોરી ની વાત કરીએ તો સંગીત શોભન ફિલ્મમાં વીર બાબુ નામના પાત્રમાં જોવા મળશે. વીર બાબુ તેની પ્રેમિકાને મેળવવા માટે રાકાવરન નામના ગામમાં આવે છે અને તે અજાણતા એક શ્રાપિત જગ્યાએ પહોંચી જાય છે. આ જગ્યાનો રાક્ષસ જાગી જાય છે અને પછી ગામમાં આતંક મચાવવાનું શરૂ કરે છે. 

રકાસા ફિલ્મ મૂળ તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર 3 એપ્રિલ 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મનું બજેટ 15 કરોડનું હતું અને બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મની કમાણી 27 કરોડથી વધુની થઈ હતી. અને હવે આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પછી ઓટીટી પર ધમાલ મચાવવા રિલીઝ થઈ રહી છે. 

રકાસા ફિલ્મ ઓટીટી રિલીઝ ડેટ 

રકાસા આ ફિલ્મ મૂળ તેલુગુ ભાષાની ફિલ્મ છે અને હવે આ ફિલ્મ 1 મે 2026 ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે. જો કે આ અંગે હજુ સત્તાવાર પુષ્ટી કરવામાં આવી નથી. ઓટીટી પર આ ફિલ્મ હિન્દી, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. આઈએમડીબી પર રકાસા ફિલ્મનું રેટિંગ 8.8 નું છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

