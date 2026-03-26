Crime Thriller: સિરિયલ કિલિંગની સત્ય ઘટના પર આધારિત વેબ સીરીઝ, સગીરા પર થયેલી ક્રૂરતાની જોઈ હાથ-પગ ઠંડા પડી જશે
Web Series based on Real life Murders: મહારાષ્ટ્રના મનવત નામના ગામમાં અમુક વર્ષો પહેલા સગીરાઓ અને મહિલાઓની હત્યાઓ થઈ હતી. તંત્ર-મંત્ર, અંશ્રદ્ધા અને ક્રૂરતાની પરાકાષ્ઠાની સત્ય ઘટના પર આધારિત એક વેબ સીરીઝ બની છે. આ વેબ સીરીઝ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીનો માટે મસ્ટ વોચ છે.
Web Series based on Real life Murders: ક્રાઈમ રેટ હવે જ વધ્યો છે એવો નથી. વર્ષો પહેલા પણ હત્યાની ઘટનાઓ બનતી હતી. ઘણા કિસ્સા એવા પણ બન્યા છે જેમાં તંત્ર-મંત્ર, અંધશ્રદ્ધાનો ભોગ બનેલા લોકોએ નરબલીને અંજામ આપ્યો હોય. આવી જ ઘટના 1970 ના દાયકામાં મહારાષ્ટ્રના એક નાનકડા ગામમાં બની હતી. અંધવિશ્વાસના કારણે આ ગામનની નાની બાળકો અને મહિલાઓની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી. આ ઘટના શું છે અને કેવી રીતે થઈ તે જાણવું હોય તો સોની લિવની વેબ સીરીઝ મનવત મર્ડર્સ જોઈ લો.
ઓટીટી પર લોકો રુંવાડા ઊભા કરી દે તેવી ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરે છે. જે લોકોને ક્રાઈમ થ્રિલર જોવાનો શોખ હોય અથવા તો સત્ય ઘટના પર આધારિત વેબ સીરીઝ જોવી હોય તેમના માટે મનવત મર્ડર્સ વેબ સીરીઝ મસ્ટ વોચ છે. મનવત મહારાષ્ટ્રનું એક શાંત ગામ હતું. આ ગામમાં બનેલી એક ઘટનાએ દેશભરમાં સનસની મચાવી દીધી હતી.
સગીરાઓની ક્રૂરતાપૂર્વક થઈ હત્યાઓ
મનવત મર્ડર્સ વેબ સીરીઝ 2 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી. આ વેબ સીરીઝ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. સત્ય ઘટના અંગે જાણવા મળતી અનુસાર મહારાષ્ટ્રમાં મનવત નામનું ગામ છે જ્યારે 10 વર્ષની બાળકીની હત્યા થઈ હતી. ત્યારબાદ ગામમાં સગીરાઓ અને મહિલાઓની હત્યાઓ બલી માટે થવા લાગી. રુંવાડા ઊભા કરી દે તેવી અંધવિશ્વાસની આ ઘટના પરથી પ્રેરિત વેબ સીરીઝ બની છે. કહેવાય છે કે આ ઘટનામાં 4 સગીરાઓ અને 3 મહિલાઓની ક્રુરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમના શરીરના અંગો ક્ષત-વિક્ષત અવસ્થામાં મળ્યા હતા.
અંધવિશ્વાસ અને તંત્ર-મંત્ર
પોલીસ તપાસ પછી ખબર પડે છે કે બધી જ હત્યા ધન શોધવા માટે કરેલી તાંત્રિક સાધના માટે નરબલી તરીકે કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાને વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવી છે. વેબ સીરીઝમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે એક પોલીસ અધિકારી સમગ્ર હત્યાનો ભેદ ઉકેલે છે.
મનવત મર્ડર્સ વેબ સીરીઝ
મનવત મર્ડર્સ વેબ સીરીઝના કુલ 8 એપિસોડ છે. દરેક એપિસોડમાં સસ્પેન્સનું લેવલ વધતું જશે. આ વેબ સીરીઝ તમે સોની લીવ પર જોઈ શકો છો. આ સીરીઝ હિંદી સહિત, મરાઠી, તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ, કન્નડ અને બંગાળી ભાષામાં પણ ઉપલબ્ધ છે. આ વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય ભુમિકામાં આશુતોષ ગોવારિકર, સાંઈ તામ્હણકર જેવા કલાકારો છે.
