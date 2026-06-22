/Must watch Movie On OTT: ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ કોને કહેવાય જાણવું છે ? તો ઓટીટી પર અત્યારે જ જુઓ આ ફિલ્મ

Must watch Movie On OTT: હોરર, થ્રિલર, સસ્પેન્સ સાથે ડાર્ક કોમેડી પણ એવો જોનર છે જેની ફિલ્મો જોવાનું લોકો પસંદ કરે છે. ડાર્ક કોમેડી જોનરની ફિલ્મો તમારી પણ ફેવરિટ હોય તો આજે તમને ઓટીટી પર જોવા જેવી બેસ્ટ ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર હિંદીમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તે વર્ષે તેણે 5 ઓસ્કર એવોર્ડ જીત્યા હતા.
ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ અનોરા
જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે ફિલ્મનું નામ છે અનોરા. આ ફિલ્મ 2024 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન શોન બેકરનું છે. 2 કલાક અને 19 મિનિટની આ ફિલ્મ ડાર્ક કોમેડી જોનરની છે અને જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે તેણે અલગ અલગ કેટેગરીમાં 5 ઓસ્કર એવોર્ડ જીત્યા હતા.
અનોરા ફિલ્મની સ્ટોરી
અનોરા ફિલ્મની સ્ટોરી એક સ્ટ્રિપ ક્લબમાં કામ કરતી યુવતીની લાઈફની આસપાસ ફરે છે જેનું નામ અનોરા છે. અનોરાની મુલાકાત ક્લબમાં આવતા એક યુવક સાથે થાય છે. ત્યારબાદ તેઓ રોજ મળવા લાગે છે અને એક દિવસ તે યુવક અનોરાને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરે છે. બંને લગ્ન કરી લે છે અને ત્યારબાદ એક જબરદસ્ત ટ્વિસ્ટ આવે છે. અનોરાના લગ્ન પછી આ ફિલ્મ વધારે રસપ્રદ બની જાય છે. અનોરા ફિલ્મ એક એ સર્ટિફિકેટ ફિલ્મ છે એટલે કે પુખ્ત વયના લોકો માટેની ફિલ્મ છે. એટલે પરિવાર સાથે બેસી આ ફિલ્મ ન જોવી.
અનોરા ફિલ્મના એવોર્ડ
અનોરા ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તે વર્ષે તેણે 5 ઓસ્કર સહિત કુલ 154 એવોર્ડ જીત્યા હતા. ફિલ્મને બેસ્ટ મોશન પિક્ચર ઓફ ધ યર, બેસ્ટ અચીવમેંટ ઈન ડાયરેક્ટિંગ, બેસ્ટ એક્ટ્રેસ, બેસ્ટ ઓરિજનલ સ્ક્રીનપ્લે એવોર્ડ અને બેસ્ટ ફિલ્મ એડિટિંગ કેટેગરીમાં ઓસ્કર એવોર્ડ જીત્યા હતા. ઓસ્કર સિવાય આ ફિલ્મને અલગ અલગ અનેક એવોર્ડ મળ્યા હતા. 2024 ની આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર હિટ રહી હતી.
અનોરા ફિલ્મ ઓટીટી પર
અનોરા ફિલ્મ જો તમારે હીંદીમાં ઓટીટી પર જોવી હોય તો તમે નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. અનોરા ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.4 છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)