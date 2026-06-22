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Must watch Movie On OTT: ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ કોને કહેવાય જાણવું છે ? તો ઓટીટી પર અત્યારે જ જુઓ આ ફિલ્મ

Must watch Movie On OTT: જો તમને ડાર્ક કોમેડી જોનરની ફિલ્મો જોવી પસંદ છે તો આજે તમને ઓટીટી પર જોવા જેવી ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મમાં રોમાન્સ, ડ્રામા, કોમેડી બધું જ એકસાથે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ કેટલી જોરદાર હશે તે વાતનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે ફિલ્મને 5 ઓસ્કર એવોર્ડ મળ્યા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:48 PM IST
Must watch Movie On OTT: ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ કોને કહેવાય જાણવું છે ? તો ઓટીટી પર અત્યારે જ જુઓ આ ફિલ્મ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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