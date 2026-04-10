Horror film: ઓટીટી પર જોવા જેવી હોરર ફિલ્મ, આ ફિલ્મ જોયા પછી હાથનું પ્લાસ્ટર જોઈને પણ ડર લાગશે
Trending Photos
Must Watch Horror film on Prime:હોરર ફિલ્મો જોવાના શોખીનો માટે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ખજાનો છે. દરેક ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર હોરર જોનરની ઢગલો ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ તમને જોવા મળશે. પણ લોકોને સમસ્યા એ વાતની હોય છે કે આટલા બધા ઓપ્શનમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન કયો છે તે કેવી રીતે જાણવું એટલે કે કઈ ફિલ્મ જોવી? જો તમને પણ આવું કંફ્યુઝન રહેતું હોય અને સારી ફિલ્મ શોધવા માટે કલાકોનો સમય પસાર કરવો પડતો હોય તો તમારું કામ સરળ કરી દઈએ. આજે તમને ઓટીટી પર જોવા લાયક હોરર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ.
ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ દરેક વ્યક્તિ પોતાના રિસ્ક પર જોવી. કારણ કે આ ફિલ્મ જોયા પછી તમારા મનમાં ઘણા પ્રકારના ડર ઘર કરી શકે છે. આ ફિલ્મ એટલી ભયંકર છે કે દિવસો સુધી તેની અસર તમારા મગજ પર રહી જશે. જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તેનું નામ છે ટોક ટુ મી.
એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર વર્ષ 2023 માં ટોક ટુ મી નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ કેટલાક મિત્રોની સ્ટોરી છે જેઓ રમત રમતમાં એક જોખમી કામ કરે છે અને પછી તેમની લાઈફ નરક બની જાય છે. આ ફિલ્મમાં કોઈ ભુતિયા જગ્યાની વાત નથી. આ ફિલ્મમાં ભુત એક પ્લાસ્ટરવાળા હાથમાં હોય છે.
ટોક ટુ મી ફિલ્મની સ્ટોરી
આ ફિલ્મની સ્ટોરી અન્ય હોરર ફિલ્મો કરતાં અલગ છે. આ ફિલ્મમાં એક પ્લાસ્ટરવાળો હાથ હોય છે. આ હાથ પકડીને જ્યારે કોઈ કહે કે ટોક ટૂ મી એટલે હાથમાં રહેલી આત્મા તે વ્યક્તિમાં પ્રવેશ કરી જાય છે અને શરીર પર કબજો કરી લે છે. પછી જે થાય છે તે જોઈને તમે ધ્રુજી જશો.
આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોઈ શકાશે. આ ફિલ્મના કેટલાક સીન તો એટલા ભયંકર છે કે તેને જોઈને તમને પણ ડર લાગી જાય. ફિલ્મના હોરર સીનને નેક્સ્ટ લેવલ સુધી લઈ જાય છે. આ ફિલ્મને આઈએમડીબી પર 7.1 નું રેટિંગ મળ્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે