Horror film: ઓટીટી પર જોવા જેવી હોરર ફિલ્મ, આ ફિલ્મ જોયા પછી હાથનું પ્લાસ્ટર જોઈને પણ ડર લાગશે

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentHorror film: ઓટીટી પર જોવા જેવી હોરર ફિલ્મ, આ ફિલ્મ જોયા પછી હાથનું પ્લાસ્ટર જોઈને પણ ડર લાગશે

Must Watch Horror film on Prime:ઓટીટી પર સૌથી વધુ હોરર ફિલ્મો જોવાતી હોય છે. તમે પણ ડરામણી ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો તમારા માટે પ્રાઈમ વીડિયોની બેસ્ટ હોરર ફિલ્મ વિશે જાણકારી લાવ્યા છીએ. આ ફિલ્મ એકવાર જોઈ લે તેને હાથમાં આવતા પ્લાસ્ટરથી બીક લાગવા લાગે. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:06 PM IST
Must Watch Horror film on Prime:હોરર ફિલ્મો જોવાના શોખીનો માટે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ખજાનો છે. દરેક ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર હોરર જોનરની ઢગલો ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ તમને જોવા મળશે. પણ લોકોને સમસ્યા એ વાતની હોય છે કે આટલા બધા ઓપ્શનમાંથી બેસ્ટ ઓપ્શન કયો છે તે કેવી રીતે જાણવું એટલે કે કઈ ફિલ્મ જોવી? જો તમને પણ આવું કંફ્યુઝન રહેતું હોય અને સારી ફિલ્મ શોધવા માટે કલાકોનો સમય પસાર કરવો પડતો હોય તો તમારું કામ સરળ કરી દઈએ. આજે તમને ઓટીટી પર જોવા લાયક હોરર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. 

ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ દરેક વ્યક્તિ પોતાના રિસ્ક પર જોવી. કારણ કે આ ફિલ્મ જોયા પછી તમારા મનમાં ઘણા પ્રકારના ડર ઘર કરી શકે છે. આ ફિલ્મ એટલી ભયંકર છે કે દિવસો સુધી તેની અસર તમારા મગજ પર રહી જશે. જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તેનું નામ છે ટોક ટુ મી.

એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર વર્ષ 2023 માં ટોક ટુ મી નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ કેટલાક મિત્રોની સ્ટોરી છે જેઓ રમત રમતમાં એક જોખમી કામ કરે છે અને પછી તેમની લાઈફ નરક બની જાય છે. આ ફિલ્મમાં કોઈ ભુતિયા જગ્યાની વાત નથી. આ ફિલ્મમાં ભુત એક પ્લાસ્ટરવાળા હાથમાં હોય છે. 

ટોક ટુ મી ફિલ્મની સ્ટોરી

આ ફિલ્મની સ્ટોરી અન્ય હોરર ફિલ્મો કરતાં અલગ છે. આ ફિલ્મમાં એક પ્લાસ્ટરવાળો હાથ હોય છે. આ હાથ પકડીને જ્યારે કોઈ કહે કે ટોક ટૂ મી એટલે હાથમાં રહેલી આત્મા તે વ્યક્તિમાં પ્રવેશ કરી જાય છે અને શરીર પર કબજો કરી લે છે. પછી જે થાય છે તે જોઈને તમે ધ્રુજી જશો. 

આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોઈ શકાશે. આ ફિલ્મના કેટલાક સીન તો એટલા ભયંકર છે કે તેને જોઈને તમને પણ ડર લાગી જાય. ફિલ્મના હોરર સીનને નેક્સ્ટ લેવલ સુધી લઈ જાય છે. આ ફિલ્મને આઈએમડીબી પર 7.1 નું રેટિંગ મળ્યું છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

