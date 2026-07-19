/Must Watch Movies: ઝી5 ની મસ્ટ વોચ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ, ફુલ ઓન પૈસા વસુલ મનોરંજન ઘરે બેઠા મળશે

Must Watch Movies on Zee5: મોટાભાગના લોકો રવિવારની રજામાં પરિવાર સાથે બેસીને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ ફિલ્મો અને વેબસીરીઝની મજા માણવાનું પસંદ કરે છે. ઓટીટી પર ફિલ્મ કે વેબ સીરીઝ જોવાની હોય ત્યારે સૌથી મોટું કન્ફ્યુઝન એ વાતનું હોય છે કે કઈ ફિલ્મ અને વેબ સિરીઝ જોવી? આવા સમયે જો કોઈ સારી ફિલ્મ કે વેબ સિરીઝનું સજેશન મળી જાય તો સમય બચી જાય છે. આજે તમારી આવી જ મદદ અમે કરી દઈએ. આજે તમને ઝી5 ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પરની બેસ્ટ ફિલ્મ અને વેબ સિરીઝ વિશે જણાવીએ આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવા જેવી છે.
ઝી5 પર તમને દરેક પ્રકારનું મનોરંજન મળી રહે છે. ઝી5 પર એક્શન, ડ્રામા, ઈમોશનલ સ્ટોરી બધું જ એક સાથે જોવા મળે છે. આજે તમને આવી જ અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ વિશે જણાવીએ જે જોવામાં તમને મજા પડી જશે.
તૈશ
પુલકીત સમ્રાટ, જીમ શરભ, હર્ષવર્ધન રાણે અને કૃતિકા ખરબંદાની તૈશ રિવેન્જ થ્રીલર છે. એક લગ્ન દરમિયાન એક ભયંકર રહસ્ય સામે આવે છે જેના કારણે બે પરિવારો વચ્ચે ખૂની ગેંગવોર શરૂ થઈ જાય છે. જો તમને મિર્ઝાપુર વેબ સીરીઝ ગમી હોય તો તૈશ ફિલ્મ પણ તમને જોવી ગમશે. તૈશનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.3 નું છે.
થોડે દૂર થોડે પાસ
ઝી5 ઓરીજનલની વેબ સીરીઝ થોડી દૂર થોડે પાસ પણ જોવા જેવી સિરીઝ છે. આ સિરીઝ ફેમિલી ડ્રામા છે. આ સિરીઝમાં એક રીટાયર્ડ વ્યક્તિ પોતાના પરિવારને ગેજેટ અને સોશિયલ મીડિયાથી દૂર કરી ડિજિટલ ડિટોક્ષ માટે 1 કરોડ રૂપિયાની ચેલેન્જ રાખે છે. આ વેબ સિરીઝ આજના સમયમાં દરેક પરિવારે સાથે બેસીને જોવી જોઈએ. પંકજ કપૂર અને મોના સિંહની એક્ટિંગ તમને પણ ઈમોશનલ કરી દેશે. આ વેબ સિરીઝનું રેટિંગ 7.4 નું છે.
રિહા
રિહા ઘરેલુ હિંસા પર આધારિત એક શોર્ટ ફિલ્મ છે. જેમાં ઝોયા નામની એક મહિલા છે જે પોતે શોષણનો શિકાર થઈ હોય છે. પણ તે પોતાની ચિંતા કર્યા વિના સમાજની અન્ય મહિલાઓને સમાજના ખોટા બંધનમાંથી મુક્ત થવામાં મદદ કરે છે. આ શોર્ટ ફિલ્મ મહિલાઓમાં આપસી સપોર્ટ અને આત્મસન્માનની જોરદાર સ્ટોરી દર્શાવે છે
સિર્ફ એક બંદા કાફી હૈ
સત્ય ઘટના પર આધારિત સીરીઝ સિફ્ર એક બંદા કાફી હૈ કોર્ટ રૂમ ડ્રામા વેબ સિરીઝ છે. જેમાં મનોજ બાજપાઈ એક સામાન્ય વકીલની ભૂમિકામાં છે. મનોજ બાજપાઈ પોતાના દમ પર કાનુની લડાઈ લડીને એક ઢોંગી બાબાને પોકસો એક્ટ હેઠળ જેલના સળિયા પાછળ પહોંચાડે છે. વેબ સીરીઝ જણાવે છે કે એક વ્યક્તિ પણ ખરાબ સિસ્ટમ સામે લડવા માટે કાફી છે