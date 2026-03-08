Best Horror Comedy: સારામાં સારી હોરર કોમેડી ફિલ્મ જોવી હોય તો OTT પર જુઓ આ ફિલ્મ, 99 ટકા લોકો આ મસ્ટ વોચ ફિલ્મથી હશે અજાણ
Best Horror Comedy: જો તમને સ્ત્રી, સ્ત્રી 2, મુંજીયા જેવી હોરર કોમેડી ફિલ્મો ગમે છે તો ચાલો તમને OTT પર જોઈ શકાય એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ જેને જોઈ તમે ચોક્કસથી કહેશો પૈસા વસુલ ફિલ્મ છે... આ ફિલ્મ તમને ડરાવતાં ડરાવતા ખૂબ હસાવશે. આ ફિલ્મની કમાણી તેના બજેટ કરતાં 5 ગણી વધારે હતી.
Best Horror Comedy: અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મોમાં હોરર કોમેડી જોનરની ફિલ્મો ઓટીટી પર જોવી લોકોને પસંદ હોય છે. હોરર કોમેડી ફિલ્મો જોનાર વર્ગ પણ ખૂબ મોટો છે લોકો OTT પર જોવા મળે તેવી હોરર કોમેડી ફિલ્મો વિશે સર્ચ પણ કરતા હોય છે. હોરર કોમેડી ફિલ્મોમાં ડર અને હ્યુમર બંને સાથે જોવા મળે છે. આવી ફિલ્મોમાં સ્ત્રી સ્ત્રી તું મુંજીયા ભુલભુલૈયા જે બી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. હોરર કોમેડી ફિલ્મની સ્ટોરી એવી હોય છે જેમાં દર્શકોને ડરનો અનુભવ પણ થાય અને હસવું પણ આવે. જો તમે પણ હોરર કોમેડી ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો તમને એક એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ જે આ કેટેગરીમાં ફિટ બેસે છે.
OTT પર ઉપલબ્ધ બેસ્ટ હોરર કોમેડી ફિલ્મ જોવી હોય તો 2025 ની આ ફિલ્મ જોવા જેવી છે. 2025 માં આવેલી આ ફિલ્મ ખૂબ ઓછા બજેટમાં બની હતી પરંતુ તેણે પોતાના બજેટ કરતાં પાંચ ગણી વધારે કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મનો ક્લાયમેક્સ જોરદાર છે. આ ફિલ્મની imdb રેટિંગ પણ શાનદાર છે. ફિલ્મ તમને ડરાવશે, હસાવશે અને ભાવુક પણ કરી દેશે. આ ફિલ્મ મૂળ મલયાલમ ભાષાની છે પરંતુ ઓટીટી પર તે હિન્દી ભાષામાં જોવા મળી શકે છે.
જે બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મની વાત થઈ રહી છે તેનું નામ છે સર્વમ માયા છે. વર્ષ 2025 માં આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. મલયાલમ ભાષાની આ હોરર કોમેડી ફિલ્મનું બજેટ 30 કરોડનું હતું. બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થયા પછી આ ફિલ્મ કોમર્શિયલી સક્સેસફુલ સાબિત થઈ. સર્વમ માયા ફિલ્મે 40 દિવસની અંદર દુનિયાભરમાં 150 કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી હતી. આ ફિલ્મ એટલી જોરદાર છે કે રિલીઝ થયાના થોડા જ દિવસોમાં મલયાલમ ભાષાની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર આઠમી ફિલ્મ બની ગઈ.
સર્વમ માયા ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અખિલ સત્યન છે. આ ફિલ્મમાં નિવીન પોલી અને રિયા શીબુ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. ફિલ્મની સ્ટોરી વિશે થોડી જાણકારી આપીએ તો ફિલ્મમાં મુખ્ય હીરો એક પૂજારી પરિવાર સાથે સંબંધ રાખે છે પરંતુ તે પોતે નાસ્તિક હોય છે. પૈસા માટે તેને મજબૂરીમાં મંદિરમાં કામ કરવું પડે છે જ્યાં તેની પાછળ સુંદર ભૂત પડી જાય છે. ત્યાર પછી સ્ટોરી વધારે રસપ્રદ બની જાય છે.
સર્વમ માયા ફિલ્મ હિન્દી ભાષામાં તમને Jio Hotstar પર જોવા મળી જશે. સર્વમ માયા ફિલ્મને imdb પર 7.8 નું રેટિંગ મળ્યું છે. આ ફિલ્મને સોશિયલ મીડિયા પર સારા અને ખરાબ બંને રીવ્યુ મળ્યા છે પરંતુ OTT પર આ ફિલ્મ ટ્રેડિંગ લીસ્ટમાં આવી ગઈ છે.
