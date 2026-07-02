/Obsession On OTT: આ વર્ષની બ્લોકબસ્ટર હિટ હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઓટીટી પર રિલીઝ, જાણો કયાં જોવી ઓબ્સેશન ફિલ્મ

Obsession On OTT: આ વર્ષની હોરર ફિલ્મોની કેટેગરીમાં રિલીઝ થયેલી બધી જ ફિલ્મોમાંથી સૌથી બેસ્ટ ઓબ્સેશન ફિલ્મ હતી.. ઓબ્સેશન ફિલ્મ સાયકોલોજીકલ હોરર ફિલ્મ છે. સિનેમા ઘરોમાં આ ફિલ્મે તાબડતોડ કમાણી કરી હતી. ઓબ્સેશનના એટલા બધા વખાણ થયા છે કે અનેક દર્શકો એવા છે જે આ ફિલ્મની ઓટીટી પર આવવાની જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આવા દર્શકોને જણાવી દઈએ કે ઓબ્સેશન ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી ચૂકી છે.
કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ઓબ્સેશન ફિલ્મ ?
સાયકોલોજીકલ હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન પ્રાઈમ વિડીયો પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે. જોકે હાલ આ ફિલ્મ વિડીયો ઓન ડિમાન્ડ મોડમાં છે. એટલે કે જે દર્શકોએ આ ફિલ્મ જોવી હોય તેમણે ફિલ્મ રેન્ટ પર લઈને જોવી પડશે. પ્રાઇમ વીડિયોનું સબસ્ક્રાઇબ હશે તો પણ આ ફિલ્મનું ફ્રીમાં નહીં જોઈ શકાય. પ્રાઈમ વિડીયો ઉપરાંત દર્શકો એપલ ટીવી પર પણ ઓબ્સેશન ફિલ્મ રેન્ટ પર જોઈ શકે છે. ઓબ્સેશન ફિલ્મ ઓટીટી પર તો આવી ચૂકી છે પરંતુ તેને રેન્ટ પર રાખવામાં આવી છે એટલે કે ઓબ્સેશન જોવા માટે તમારે રુપિયા ખર્ચ કરવા પડશે.
ઓબ્સેશન ફિલ્મની સ્ટોરી શું છે ?
ઓબ્સેશન ફિલ્મ કરી બાર્કરના નિર્દેશનમાં બનેલી હોરર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ બિયર નામના એક યુવકની આસપાસ ફરે છે જે તેની નાનપણની મિત્ર નિક્કીને એક તરફી પ્રેમ કરતો હોય છે. એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ બિયર એક એવી ભૂલ કરે છે જેના કારણે નિક્કી તેના પ્રેમમાં તો પડે છે પરંતુ પછી જે પરિણામ આવે છે તે ભયાનક હોય છે. નિક્કીનો પ્રેમ ધીરે ધીરે ઓબ્સેશનમાં બદલી જાય છે અને નિક્કી હિંસક અને ડરામણી બનતી જાય છે.
ઓટીટી પર ઓબ્સેશનનું અનસેન્સર્ડ વર્ઝન
ઓટીટી પર ઓબ્સેશન ફિલ્મ જોનારા લોકોને વધુ એક ફાયદો થશે. ઓટીટી પર જે ફિલ્મ રિલીઝ કરવામાં આવી છે તે અનસેન્સર્ડ છે એટલે કે ફિલ્મના ડિજિટલ વર્ઝનમાં એ સીન પણ ફરીથી જોડી દેવામાં આવ્યા છે જેને થિયેટર રિલીઝ સમયે સેન્સર બોર્ડે હટાવી દીધા હોય. તેનો અર્થ એવો પણ થાય કે જો તમે બોક્સ ઓફિસ પર ઓબ્સેશન ફિલ્મ જોઈ લીધી છે તો પણ તમારે એક વખત ઓટીટી પર આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ કારણ કે તેમાં વધારાના ફૂટેજ પણ એડ કરવામાં આવ્યા છે.
ઓબ્સેશન ફિલ્મનું IMDb રેટીંગ કેટલું છે ?
હવે તો લોકો ફિલ્મનું IIMDb રેટીંગ જોઈને ફિલ્મ જોવી કે નહીં તે નક્કી કરતા હોય છે. તો તમને જણાવી દઈએ કરી બાર્કરે લખેલી અને નિર્દેશિત કરેલી ઓબ્સેશન ફિલ્મનુંન રેટિંગ 8.2 છે. જે લોકોએ આ ફિલ્મ જોઈ છે તેમનું એવું કહેવું છે કે આ ફિલ્મની સ્ટોરી બિલકુલ અલગ જ છે અને ભયંકર રીતે ડરનો અનુભવ કરાવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)