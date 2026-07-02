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Obsession On OTT: આ વર્ષની બ્લોકબસ્ટર હિટ હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઓટીટી પર રિલીઝ, જાણો કયાં જોવી ઓબ્સેશન ફિલ્મ

Obsession On OTT: જો તમે ઓબ્સેશન ફિલ્મ ઓટીટી પર જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા છો તો તમારે હવે રાહ જોવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ વર્ષી સૌથી બેસ્ટ અને ડરામણી હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચુકી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:31 PM IST
Obsession On OTT: આ વર્ષની બ્લોકબસ્ટર હિટ હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઓટીટી પર રિલીઝ, જાણો કયાં જોવી ઓબ્સેશન ફિલ્મ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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