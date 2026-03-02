Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Murder Mystery: આવી મર્ડર મિસ્ટ્રી આજ સુધી નહીં જોઈ હોય, ખૂની કોણ છે ખબર પડશે ત્યારે મોંમાં નાખી દેશો આંગળા, આજે જોઈ કાઢો આ ફિલ્મ

Must Watch Murder Mystery: મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખીન એક અલગ વર્ગ છે. સારી મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ એને કહેવાય જેમાં છેલ્લા સીન સુધી ખૂની કોણ છે તેનો અંદાજ ન લગાવી શકાય અને છેલ્લે જ્યારે ખૂની કોણ છે ખબર પડે ત્યારે માથું ભમી જાય... આવી જ જબરદસ્ત ફિલ્મ વિશે તમને જણાવીએ. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 02, 2026, 05:14 PM IST
  • હોળી-ધુળેટીની રજામાં આ મલયાલયમ ફિલ્મ જોઈ કાઢો.
  • ફિલ્મ જોતા જોતા તમે પણ પોલીસની જેમ દરેક પાત્રને જોઈ તેના પર શંકા કરવા લાગશો.
  • આ ફિલ્મ કોવિડ 19 ના સમયમાં આવી હતી.

Trending Photos

Murder Mystery: આવી મર્ડર મિસ્ટ્રી આજ સુધી નહીં જોઈ હોય, ખૂની કોણ છે ખબર પડશે ત્યારે મોંમાં નાખી દેશો આંગળા, આજે જોઈ કાઢો આ ફિલ્મ

Must Watch Murder Mystery: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર લોકો સારી સારી મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ જોવા માટે સર્ચ કરતાં હોય છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર છાશવારે મર્ડર મિસ્ટ્રી પર આધારિત ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ પણ થતી હોય છે. મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ જોવાની મજા એટલા માટે આવે છે આવી ફિલ્મોમાં લાસ્ટ સીન સુધી મનમાં વિચાર આવે કે હવે શું થશે, ખૂની કોણ હશે.. ફિલ્મ જોતા જોતા તમે પણ પોલીસની જેમ દરેક પાત્રને જોઈ તેના પર શંકા કરવા લાગો કે આ જ ખૂની હશે. આવી ફિલ્મ હોય તો જોવાની મજા પડી જાય. જો તમને પણ આવી જ ફિલ્મ જોવાનો શોખ છે તો હોળી-ધુળેટીની રજામાં આ મલયાલયમ ફિલ્મ જોઈ કાઢો.

Add Zee News as a Preferred Source

મલયાલમ ઈંડસ્ટ્રીની સસ્પેન્સ, મર્ડર મિસ્ટ્રી અને થ્રિલર ફિલ્મો બેસ્ટ હોય છે. આ ફિલ્મોમાં ક્લાઈમેક્સ એવો હોય છે જે ફિલ્મ જોનારનુ મગજ ભમી જાય. એક વખત ફિલ્મ જોવાનું શરુ કરો અને ફિલ્મ અધુરી છોડવી પડે તો પણ મનમાં તે ફિલ્મ ચાલતી રહે. એટલે કે જ્યાં સુધી ફિલ્મ પુરી ન થાય ત્યાં સુધી ચેન ન પડે. આવી જ એક ફિલ્મ કોવિડ 19 ના સમયમાં આવી હતી. આ ફિલ્મનું નામ છે ફોરેન્સિક. આ ફિલ્મ જેણે આજ સુધી નથી જોઈ તેણે પહેલી ફુરસદમાં જોવી જોઈએ. 

 ફોરેન્સિક ફિલ્મ મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મ છે જે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ, ઝી5 પરજોઈ શકો છો. જો તમારી પાસે આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મનો એેક્સેસ નથી તો તમે યુટ્યુબ પર પણ આ ફિલ્મ ફ્રીમાં જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મનો ઓપનિંગ સીન જોઈ તમારું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ શકે છે. ઓપનિંગ સીન જોયા પછી એ વાતનો અંદાજ પણ આવી જશે કે ફિલ્મ તમને કયા લેવલ સુધી લઈ જશે. 

ફોરેન્સિક ફિલ્મની સ્ટોરી

ફોરેન્સિક ફિલ્મ એક ક્રાઈમ થ્રિલર મર્ડર મિસ્ટ્રી છે. આ ફિલ્મના દરેક સીનમાં સસ્પેન્સ એક લેવલ વધી જાય છે. આ થ્રિલર ફિલ્મ વર્ષ 2020 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મ મૂળ મલયાલમ ભાષામાં બનેલી છે. પરંતુ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને યુટ્યૂબ પર આ ફિલ્મ હિંદી ડબ વર્ઝનમાં પણ જોવા મળશે. ફિલ્મમાં મમતા મોહનદા, તમન્ના પ્રમોદ, ટોવિનો થોમસ, રેવા મોનિકા સહિતના કલાકારોએ કામ કર્યું છે. ફિલ્મની સ્ટોરી સૈમુઅલ જોન વિશે છે જે સાઈંટિફિક પુરાવાના આધારે એક સીરિયલ કિલરને ટ્રેક કરવાનું શરુ કરે છે. આ કિલર નાની નાની બાળકીઓને ટારગેટ કરે છે. આ ફિલ્મ 2 કલાક અને 14 મિનિટની છે. આઈએમડીબી પર ફિલ્મને 10 માંથી 6.8 નું રેટિંગ મળ્યું છે. જો તમને સાઉથની મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો આ ફિલ્મ મિસ કરવા જેવી નથી. પહેલી ફુરસદમાં જ આ ફિલ્મ જોઈ લેજો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
murder mysteryforensicOTTNetflixનેટફ્લિક્સ

Trending news