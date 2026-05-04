Netflix: નેટફ્લિક્સ પર નંબર વન બની થ્રીલર વેબ સીરીઝ, દમદાર સ્ટોરીનો ક્લાઈમેક્સ જોઈ દંગ રહી ગયા દર્શકો
Netflix Trending Web Series: નેટફ્લિક્સ પર તાજેતરમાં જ થ્રીલર વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. આ સીરીઝ 7 જ એપિસોડની છે પણ લોકો તેના ખૂબ વખાણ કરી રહ્યા છે. સીરીઝ જોનાર દર્શકોનું કહેવું છે કે સીરીઝનો ક્લાઈમેક્સ તેને બેસ્ટ અને મસ્ટ વોચ બનાવી દે છે.
Netflix Trending Web Series: નેટફ્લિક્સની એક વેબ સીરીઝ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની છે. નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયા પછી ગણતરીના દિવસોમાં આ સીરીઝ ટોપ પર આવી ગઈ છે. 7 જ એપિસોડની સીરીઝ દર્શકોને ખૂબ પસંદ પડી રહી છે. જો તમે જોરદાર થ્રીલર મિસ્ટ્રી વેબ સીરીઝ જોવા માંગો છો તો આ સીરીઝ મસ્ટ વોચ છે.
નેટફ્લિક્સની જે વેબ સીરીઝની અહીં ચર્ચા થઈ રહી છે તે છે ગ્લોરી. ગ્લોરી હીંદી વેબ સીરીઝ છે જેની સ્ટોરી લોકોને પસંદ પડી છે. લોકોનું કહેવું છે કે આ વેબ સીરીઝનો છેલ્લો ક્લાઈમેક્સ એટલો ખતરનાક છે કે તેને જોઈ દંગ રહી જવાય છે. ગ્લોરી વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય કલાકાર દિવ્યેંદુ, પુલકિત સમ્રાટ અને જન્નત ઝુબેર છે.
ગ્લોરી વેબ સીરીઝની સ્ટોરી
ગ્લોરી વેબ સીરીઝની સ્ટોરીની વાત કરીએ તો સીરીઝનું બેકગ્રાઉન્ડ હરિયાણા અને બોક્સિંગ છે. મુખ્ય વાર્તા 2 ભાઈની છે જેમના નામ દેવ અને રવિ છે. દેવ અને રવિની લાઈફ ત્યારે બદલી જાય છે જ્યારે તેમની બહેન જેનું નામ ગુડિયા છે તેને અને તેના બોક્સર બોયફ્રેન્ડ પર જીવલેણ હુમલો થાય છે. ત્યાર પછી શરુ થાય છે અસલી સ્ટોરી. વેબ સીરીઝમાં સંબંધો, બદલાની ભાવના, ઓલંપિકમાં જવાનું સપનું બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે કનેક્ટ કરીને દેખાડવામાં આવી છે.
ગ્લોરી વેબ સીરીઝ 1 મે 2026 ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ છે અને ગણતરીના દિવસોમાં સીરીઝ ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. લોકોને આ વેબ સીરીઝ પસંદ પડી રહી છે. વેબ સીરીઝમાં દિવ્યેંદુ શર્મા, પુલકિત સમ્રાટ, જન્નત ઝુબેર ઉપરાંત આશુતોષ રાણા, સયાની ગુપ્તા, કુણાલ ઠાકુર, સુવિંદર વિક્કી મહત્વના પાત્રોમાં જોવા મળશે.
