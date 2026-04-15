Psycho Thriller Film: મગજની નસોમાં આંટીઓ ચઢાવી દેશે આ સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ, સ્ટોરી શરુ થાય પછી 1 મિનિટ માટે પણ સ્ક્રિનથી નજર નહીં હટાવી શકો

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentPsycho Thriller Film: મગજની નસોમાં આંટીઓ ચઢાવી દેશે આ સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ, સ્ટોરી શરુ થાય પછી 1 મિનિટ માટે પણ સ્ક્રિનથી નજર નહીં હટાવી શકો

Psycho Thriller Film: શું તમે એવી ફિલ્મ જોવા માંગો છો જેને જોયા પછી તમને એવું કહેવાનું મન થાય કે વાહ... શું ફિલ્મ હતી. તો પછી આ ફિલ્મ જોઈ લો. આ ફિલ્મ એકવાર શરુ થશે એટલે પુરી થશે ત્યાં સુધી તમે ફિલ્મમાં ઓત પ્રોત રહેશો. આ ફિલ્મ એટલી જોરદાર છે કે તમને લાગશે કે ફિલ્મના પાત્રોની સાથે તમે પણ ફિલ્મમાં જ છો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:43 PM IST
Psycho Thriller Film: ઓટીટી પર ફિલ્મ જોનારા દર્શકોનો ટેસ્ટ થોડો અલગ હોય છે. ઓટીટી પર લોકોને એવી ફિલ્મો જોવી વધારે ગમે છે જે સસ્પેન્સથી ભરપૂર હોય, જેમાં દરેક સીનમાં થ્રિલનો અનુભવ થાય, જે ફિલ્મ એકવાર શરૂ કર્યા પછી અધૂરી છોડવાનું મન ન થાય. આવી ફિલ્મો ઓટીટી પર ખૂબ જોવાતી હોય છે. જો તમે પણ આવી જ ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો તમારા માટે એક જોરદાર ફિલ્મની જાણકારી લઈને આવ્યા છીએ. 

બેસ્ટ સાઇકોલોજીકલ થ્રીલર ફિલ્મ

આજે તમને OTT પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ સાઇકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મ એટલી જબરદસ્ત છે કે ફિલ્મ જોયા પછી તમે ચોક્કસથી કહેશો વાહ શું ફિલ્મ હતી.. આ ફિલ્મ તમારા મગજના તાર હલાવી દેશે. ફિલ્મમાં દર થોડી મિનિટે નવા નવા ટ્વિસ્ટ આવશે. જો તમને મગજ કસી નાખે તેવી ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ છે. આ ફિલ્મ જોઈને તમને મજા પડી જશે. આ સાયકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ એટલી જોરદાર છે કે ફિલ્મ જોતા જોતા તમે પણ તેની સાથે વહી જશો. ફિલ્મના પાત્ર શું અનુભવ કરતા હશે તે તમે પણ વિચારવા લાગશો. એક સમયે તો તમને એવું લાગશે કે જો તમે આવી સ્થિતિમાં ફસાઈ જાઓ તો તમે શું કરો? એટલે કે આ ફિલ્મ તમારા મગજ સાથે ગેમ રમવા લાગશે. એક વખત સ્ક્રીન પર આ ફિલ્મ શરૂ થઈ એટલે પૂરી થઈ છે ત્યાં સુધી તમે સ્ક્રીન સાથે જોડાયેલા રહેશો. 

મલયાલમ ફિલ્મ લેવલ ક્રોસ

જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે ફિલ્મ છે લેવલ ક્રોસ. લેવલ ક્રોસ ફિલ્મ વર્ષ 2024 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અમલા પોલ, આસિફ અલી જોવા મળે છે. આ ફિલ્મ મૂળ મલયાલમ ભાષાની સાયકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ છે પરંતુ તમે તેને હિન્દીમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકો છો. સસ્પેન્સ થ્રીલર જોનરમાં મલયાલમ ફિલ્મો સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. 

ફિલ્મ લેવલ ક્રોસની સ્ટોરી

સાયકોલોજિકલ થ્રિલર ફિલ્મ લેવલ ક્રોસની સ્ટોરી ની વાત કરીએ તો ફિલ્મની સ્ટોરી એક સુમસાન રેલવે ક્રોસિંગ થી શરૂ થાય છે. આ રેલવે ક્રોસિંગ પર આસિફ અલી એક ચોકીદારની ભૂમિકામાં હોય છે જ્યાં એક દિવસ કમલા પોલ જે ફિલ્મનું મુખ્ય પાત્ર છે તે ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદી જાય છે. ત્યાર પછી આ ફિલ્મની અસલી કહાની શરૂ થાય છે. ફિલ્મનો દરેક સીન સસ્પેન્સથી ભરપૂર છે. ફિલ્મનું સસ્પેન્સ એક પછી એક લેયરમાં ખુલે છે જે તમારો રોમાન્ચ છેક સુધી વધારે છે અને જાળવી રાખે છે. 

લેવલ ક્રોસ ફિલ્મ OTT 

મલયાલમ ભાષાની બેસ્ટ સાયકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ લેવલ ક્રોસ તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો તમે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઇમ પર જોઈ શકો છો. લેવલ ક્રોસ ફિલ્મ amazon prime પર ફ્રી માં જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે. આ ફિલ્મ તમને youtube પર પણ મળી જશે. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 6.8 છે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

