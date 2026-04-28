Must Watch Romantic: રોમાન્ટિક ફિલ્મો ગમતી હોય તો આજે જ જુઓ નેટફ્લિક્સની આ ફિલ્મ, ઓટીટી પર છવાઈ ગઈ શશાંક-રોશનીની લવસ્ટોરી

Must Watch Romantic Film On Netflix: જે લોકોને રોમાન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મો જોવી પસંદ હોય તેમણે એકવાર નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ. શશાંક અને રોશનીની ક્યુટ લવસ્ટોરી તમને પણ ગમી જશે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થયાની સાથે જ ટ્રેડિંગ લીસ્ટમાં આવી ગઈ છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:21 AM IST
Must Watch Romantic Film On Netflix: એવું ઘણી વાર થાય છે કે ફિલ્મ જ્યારે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થાય ત્યારે તેને સારો રિસ્પોન્સ ન મળે પરંતુ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થાય કે તરત જ ટ્રેંડિગ લિસ્ટ માં આવી જાય છે. આજે આવી જ એક ફિલ્મ વિશે વાત કરીએ. આ ફિલ્મ 20 ફેબ્રુઆરીમાં ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.. બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થાય ત્યારે આ ફિલ્મને વધારે ચર્ચા થઈ નહીં અને ફિલ્મની કમાણી પણ સારી ન હતી પરંતુ આપેલ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ છે અને લોકો તરફથી જબરદસ્ત રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે જેના કારણે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ ટ્રેંડ્રિગ લીસ્ટમાં છે. 

અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે દો દીવાને શહેર મેં ફિલ્મની. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય કલાકારોમાં મૃણાલ ઠાકુર અને સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી છે. ફિલ્મ વેલેન્ટાઈન વીક પછી સિનેમા ઘરમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ 17 એપ્રિલે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી. સ્ટ્રીમ થયાના ગણતરીના દિવસોમાં જ ફિલ્મ ટ્રેન્ડિંગ લિસ્ટમાં આવી ગઈ.. આ ફિલ્મની સ્ટોરી એટલી સરસ છે કે તમને પણ આ ફિલ્મ ગમી જ જશે. 

દો દીવાને શહેર મેં ફિલ્મ રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ છે. ફિલ્મ નિર્દેશન રવિ ઉદયવારનું છે. ફિલ્મ સ્ટુડિયો અને ભણસાલી પ્રોડક્શનના બેનર હેઠળ બનેલી છે. મૃણાલ ઠાકુર અને સિદ્ધાંત ચતુર્વેદીની જોડી લોકોને ગમી રહી છે જેના કારણે આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર બીજા નંબર પર ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. જો તમે હજુ સુધી આ ફિલ્મ જોઈ નથી તો એકવાર જુઓ. તમને આ ફિલ્મ ગમી જશે. 

દો દીવાને શહેર મેં ફિલ્મની સ્ટોરી શશાંક અને રોશની આસપાસ ફરે છે. શશાંક અને રોશની બંને પોતાની કેટલીક ખામીઓને લઈને સ્ટ્રેસમાં રહેતા વ્યક્તિ છે.. આ બંને વ્યક્તિ જ્યારે એકબીજાને મળે છે તો એકબીજા સાથે જીવન જીવવાનું નક્કી કરે છે.. પરંતુ ત્યાર પછી તેમની સામે અલગ અલગ સમસ્યાઓ આવીને ઊભી રહે છે. આ ફિલ્મમાં એવા મુદ્દાને પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેને મોટાભાગના લોકો રિલેટ કરશે. દરેક વ્યક્તિમાં કોઈને કોઈ ખામી હોય છે જેને લઈને તે લોકોની વચ્ચે જતા સંકોચ અનુભવે છે. આવી જ સમસ્યા ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો સાથે પણ છે. ફિલ્મ જોવાનો અનુભવ ખાસ બની રહેશે..

દો દીવાને શહેર મેં ફિલ્મની આઈએમડીબી રેટિંગની વાત કરીએ તો ફિલ્મને 10 માંથી 7.1 નું રેટિંગ મળ્યું છે.. ફિલ્મમાં સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી અને મૃણાલ ઠાકોર ઉપરાંત ઈલા અરુણ, દિનેશ કોટીયન, આયશા રજા, દીપરાજ રાણા જેવા કલાકારો પણ મહત્વના રોલમાં છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

