/Sookshmadarshini: દિવસો સુધી યાદ રહી જાય એવી થ્રિલર ફિલ્મ જોવી હોય તો જીયો હોટસ્ટાર પર જુઓ આ ફિલ્મ

Thriller Mystery movie on Hotstar: આજે તમને ઓટીટી પર જોવા જેવી વધુ એક ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. જ્યારે લોકો પાસે સમય હોય છો ત્યારે ઓટીટી પર સર્ચ કરતાં હોય છે કે શું જોવું અને શું નહીં. જો તમે પણ ઓટીટી પર ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો ચાલો તમને શાનદાર મિસ્ટ્રી, થ્રિલર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આમ તો આ ફિલ્મ મલયાલમ ભાષાની છે પણ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ જીયો હોટસ્ટાર પર તમે આ ફિલ્મ હિંદીમાં જોઈ શકશો.
સસ્પેન્સ, ડાર્ક કોમેડી, થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીનો માટે બેસ્ટ ફિલ્મ છે સૂક્ષ્મદર્શિની. સૂક્ષ્મદર્શિની ફિલ્મ જીયો હોટસ્ટાર પર હિંદીમાં જોઈ શકાય છે. આ ફિલ્મ સામે બોલીવુડની ક્લાકિસ ગણાતી ફિલ્મ અંધાધુન પણ ફેલ લાગશે. આ ફિલ્મ જોયા પછી દિવસો સુધી તેની સ્ટોરી તમારા મનમાં ફરતી રહેશે. આ ફિલ્મ એટલી હદે તમારા મન પર અસર કરશે. આ ફિલ્મનું રેટિંગ પણ શાનદાર છે જે સાબિત કરે છે કે ફિલ્મ જોવા જેવી છે.
સૂક્ષ્મદર્શિની ફિલ્મની સ્ટોરી ગ્રીપીંગ છે એટલે કે તમને છેક સુધી બાંધી રાખશે. ફિલ્મની સ્ટોરી એક ઘરથી શરુ થાય છે જેમાં એક મહિલા તેના પતિ અને દીકરી સાથે રહે છે. આ મહિલાના પાડોશમાં એક યુવક પોતાની બીમાર માં સાથે રહેવા આવે છે. પરંતુ ફિલ્મમાં એવું કંઈક થાય છે કે જેના કારણે મહિલાને લાગે છે કે યુવકની માતા બીમાર નથી તે નાટક કરે છે. જેમ જેમ ફિલ્મ આગળ વધે છે તેમ તેમ ખતરનાક બની જાય છે.
સૂક્ષ્મદર્શિની ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટીંગ 8 નું છે. આ ફિલ્મના કલાકારોનો અભિયન ઉત્કૃષ્ટ છે. સૂક્ષ્મદર્શિની ફિલ્મ ડાર્ક અને થ્રિલિંગ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ઓછા બજેટમાં બની હતી પણ તેણે બોક્સ ઓફિસ પર તાબડતોડ કમાણી કરી હતી. જો તમને સારી સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો સૂક્ષ્મદર્શિની ફિલ્મ જોઈ શકો છો.
