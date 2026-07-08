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દરેક એપિસોડમાં સસ્પેન્સ અને ટ્વિસ્ટના ડબલ ડોઝ, આ સીરીઝ જોતી વખતે તમારું મગજ પણ ચકરાવે ચઢી જશે

Matsya Kaand: ઓટીટી પર એવી ઘણી વેબ સીરીઝ હોય છે જે લોકોની નજરથી છુપાયેલી હોય છે. આવી જ એક વેબ સીરીઝ છે રવિ દુબે અને રવિ કિશનની. આ વેબ સીરીઝના કુલ 11 એપિસોડ છે અને દરેક એપિસોડ તમારું મગજ દોડતું કરી દે તેવા છે. આ વેબ સીરીઝ તમે જોઈ નથી તો આજે જ જોવાનું શરુ કરો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:07 PM IST
દરેક એપિસોડમાં સસ્પેન્સ અને ટ્વિસ્ટના ડબલ ડોઝ, આ સીરીઝ જોતી વખતે તમારું મગજ પણ ચકરાવે ચઢી જશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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