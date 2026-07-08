/દરેક એપિસોડમાં સસ્પેન્સ અને ટ્વિસ્ટના ડબલ ડોઝ, આ સીરીઝ જોતી વખતે તમારું મગજ પણ ચકરાવે ચઢી જશે

Matsya Kaand: આજે તમારા માટે વધુ એક ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝની જાણકારી લાવ્યા છે. આ વેબ સીરીઝ એમએક્સ પ્લેયર પર 2021 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ વેબ સીરીઝના કુલ 11 એપિસોડ છે અને આ વેબ સીરીઝ એટલી કેચી છે કે તમે એક એપિસોડ જોશો પછી જ્યાં સુધી સીરીઝ પુરી નહીં થાય ત્યાં સુધી તમને ચેન નહીં પડે. આ દમદાર વેબ સીરીઝનું નામ છે મત્સ્ય કાંડ.
મત્સ્ય કાંડ વેબ સીરીઝની સ્ટોરી
મત્સ્ય કાંડ વેબ સીરીઝ થ્રિલર, સસ્પેન્સ કોન ડ્રામા સિરીઝ છે. વેબ સિરીઝનો મુખ્ય હીરો છે રવિ દુબે. રવિ દુબે દેશનો સૌથી મોટો ઠગ બની જાય છે. રવિ દુબેના ગુરુ હોય છે આનંદ પંડિત એટલે કે પિયૂષ મિશ્રા જે તેને જેલમાં મળે છે. આનંદ પંડિત રવિ દુબેને હથિયાર ઉઠાવ્યા વિના મહાભારતની કૂટનીતિક સૂત્રોને પોતાનું હથિયાર કેવી રીતે બનાવવું તે શિખવાડે છે. આ સૂત્રોને અપનાવી મસ્ત્ય દેશના મોટા અમીરોને અને ભ્રષ્ટ સિસ્ટમને પોતાની આંગળી પર નચાવે છે. આ ખેલમાં મજા ત્યારે આવે છે જ્યારે મસ્ત્યને પકડવા તેજરાજ સિંહ એટલે કે રવિ દુબેની સિરીઝમાં એન્ટ્રી થાય છે.
મત્સ્ય કાંડની સ્ટાર કાસ્ટ
મત્સ્ય કાંડ વેબ સિરીઝમાં મુખ્ય કલાકારોમાં રવિ દુબે, રવિ કિશન, પિયૂષ મિશ્રા, જોયા અફરોઝ, મધુર મિત્તલ સહિતના કલાકારો છે.
મત્સ્ય કાંડ વેબ સીરીઝ કયા ઓટીટી પર જોવી ?
11 એપિસોડની વેબ સીરીઝ મત્સ્ય કાંડનું આઈએમડીબી રેટિંગ 8.5 છે. અને આ વેબ સિરીઝ એમેઝોન એમએક્સ પ્લેયર પર જોઈ શકાય છે. આ વેબ સીરીઝ ફ્રીમાં જોઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)