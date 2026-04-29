Web Series: સોની લીવની 5 બેસ્ટ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ, દરેક એપિસોડ સાથે વધશે તમારી હાર્ટ બીટ
Must Watch Web Series On Sony Liv: જો તમારી પાસે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ સોની લિવનું સબ્સ્ક્રિપ્શન છે તો આજે તમને સોની લિવ પર જોવા જેવી 5 ક્રાઈમ થ્રીલર વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. આ સીરીઝમાંથી એક પણ સીરીઝ મિસ કરવા જેવી નથી. આ વેબ સીરીઝનો દરેક એપિસોડ તમારા હૃદયના ધબકારા વધારી દેશે.
Trending Photos
Must Watch Web Series On Sony Liv: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ આવી ગયા પછી વેબ સિરીઝ જોવાના શોખીન લોકોનો વર્ગ મોટો થતો જાય છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર લોકોને ક્રાઈમ સિરીઝ જોવામાં વધારે રસ હોય છે. દરેક ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી નવી ક્રાઈમ સીરીઝ રીલીઝ થતી રહે છે. આજે તમને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ sony liv પર જોઈ શકાય તેવી 5 બેસ્ટ વેબ સિરીઝ વિશે જણાવીએ. જે લોકો પાસે સોની લિવનું સબ્સ્ક્રિપ્શન છે તેમણે આ 5 વેબ સીરીઝ જોવી જોઈએ. આ 5 વેબ સીરીઝ શરૂ થશે ત્યારથી છેક સુધી તમને બાંધી રાખશે. ક્રાઈમ, થ્રિલર, મર્ડર મિસ્ટ્રી બધું જ આ વેબ સિરીઝમાં જોવા મળશે.
ટબ્બર
સુપ્રિયા પાઠક, પવન મલ્હોત્રા, રણવીર શૌરીની આ વેબ સીરીઝ ક્રાઈમ સિરીઝ છે. જે લોકોને દ્રશ્યમ મુવી પસંદ પડ્યું હોય તેમણે આ વેબ સિરીઝ પણ જોવી જોઈએ. આ વેબ સિરીઝમાં પણ એક પિતા પોતાના પરિવારને બચાવવા માટે કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે તે દેખાડવામાં આવ્યું છે.
તનાવ
સુધીર મિશ્રા અને સચિન મમતા કૃષ્ણના નિર્દેશનમાં બનેલી વેબ સીરીઝ તનાવ જોવા જેવી વેબ સીરીઝ છે. આ વેબ સિરીઝમાં માનવ વિજ, એકતા કોલ, અરબાઝ ખાન, સત્યદીપ મિશ્રા, ઝરીના વહાબ સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. આ વેબ સિરીઝ જેમ આગળ વધે છે તેમ જબરદસ્ત ટ્વિસ્ટ જોવા મળે છે.
કાઠમંડુ કનેક્શન
સચિન પાઠકના નિર્દેશનમાં બનેલી કાઠમંડુ કનેક્શન વેબ સીરીઝ પણ જોવા જેવી છે. આ વેબ સિરીઝ ક્રાઈમ થ્રિલર છે. આ વેબ સીરીઝમાં અમિત સિયાલ ડીસીપીના પાત્રમાં જોવા મળે છે. જે એક કેસ સોલ્વ કરવા હાથમાં લે છે જેનું કનેક્શન બોમ્બે બ્લાસ્ટથી હોય છે. તપાસ જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ કેસનું કાઠમંડુ કનેક્શન સામે આવે છે.
માનવત મર્ડર્સ
મહારાષ્ટ્રના એક ગામમાં બનેલી સત્ય ઘટના પર આધારિત આ વેબ સીરીઝ મસ્ટ વોચ છે. આ સિરીઝમાં ડાયરેક્ટર આશુતોષ ગોવારીકર પોલીસ ઓફિસરના પાત્રમાં છે. મહારાષ્ટ્રના એક ગામમાંથી અચાનક જ બાળકીઓ અને મહિલાઓ ગાયબ થવા લાગે છે અને તેમની હત્યા પછી લાશો મળવા લાગે છે. આ કેસમાં તપાસ શરૂ થાય છે ત્યારે ચોંકાવનારા ખુલાસા થાય છે. આ વેબ સીરીઝ હિન્દી, મરાઠી, તેલુગુ, તમિલ અને મલયાલમ ભાષામાં sony liv પર જોઈ શકાય છે.
કાનખજૂરા
Sony liv ની વેબ સિરીઝ કાનખજૂરા પણ ક્રાઈમ વેબ સિરીઝ છે. આ વેબ સિરીઝ નું નિર્દેશન ચંદન અરોરાએ કર્યું છે. આ વેબ સીરીઝના મુખ્ય કલાકારોમાં મોહિત રૈના, સારા જેન ડાયસ, મહેશ શેટ્ટી, નિનાદ કામત મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ વેબ સીરીઝમાં જે ટ્વીસ્ટ આવે છે તેના વિશે કલ્પના પણ નહીં કરી શકો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે