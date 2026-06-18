/Women Centric Web Series: તમારી ઓટીટી વોચલિસ્ટમાં એડ કરવા જેવી વિમેન-સેન્ટ્રિક વેબ સીરીઝ, દરેક સીરીઝ છે દમદાર

Women Centric Web Series On OTT: આલિયા ભટ્ટની આગામી ફિલ્મ આલ્ફાનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટ અને શરવરી વાઘ મુખ્ય ભુમિકામાં જોવા મળે છે. ટ્રેલરમાં બંને એક્શન અવતારમાં જોવા મળે છે. જો તમને પણ એવી ફિલ્મો જોવી ગમે છે જેમાં મહિલા મુખ્ય ભુમિકામાં હોય તો આજે તમને 5 દમદાર વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફા રિલીઝ થાય ત્યાં સુધીમાં તમે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝની મજા માણી શકો છો.
બ્લેક વિડોઝ
બ્લક વિડોઝ એક વેબ સીરીઝ છે જે ઝી5 પર રિલીઝ થઈ હતી. આ વેબ સીરીઝમાં 3 મહિલાઓની આસપાસ સ્ટોરી ફરે છે. આ મહિલાઓના પતિ અત્યાચારી હોય છે અને એક ટ્રીપ દરમિયાન તેમના પતિઓનું મોત થઈ જાય છે. ત્યારબાદ પોલીસ તપાસ શરુ થાય છે અને તેમાં એક પછી એક રહસ્યોમાંથી પડદો ઉઠે છે જે તમને ચોંકાવી દેશે.
દિલ્હી ક્રાઈમ
નેટફ્લિક્સની વેબ સીરીઝ દિલ્હી ક્રાઈમ લોકપ્રિય વેબ સીરીઝ છે. દિલ્હીમાં થયેલા અપરાધની તપાસ કરતી વર્તિકા ચતુર્વેદી અને ટીમની બહાદુરી જોઈ તમને પણ મજા પડી છે. આ વેબ સીરીઝની 3 સીઝન છે. ત્રણેય સીઝન તમને નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે.
કિલર સૂપ
કિલર સૂપ નેટફ્લિકસની વેબ સીરીઝ છે. આ વેબ સીરીઝ એક નર્સની સ્ટોરી છે જે શેફ બની રેસ્ટોરન્ટ શરુ કરવા માંગે છે. પણ તેનો પતિ તેને સપોર્ટ કરતો નથી. આ દરમિયાન એક મસાજ થેરાપિસ્ટ સાથે નર્સનું અફેર શરુ થઈ જાય છે. આ વાતની ખબર તેના પતિને પડે છે અને પછી સીરીઝ ખતરનાક બની જાય છે.
સાસ, બહુ ઓર ફ્લેમિંગો
સાસ, બહુ ઓર ફ્લેમિંગો ક્રાઈમ ડ્રામા સીરીઝ છે. વેબ સીરીઝ એવા પરિવારની વાત છે જેમાં મહિલાઓ ડ્રગ્સનો કારોબાર ચલાવે છે. ક્રાઈમ, એક્શન અને પારિવારિક રાજકારણ દર્શાવતી આ વેબ સીરીઝ દર્શકોને શરુઆતથી અંત સુધી બાંધી રાખે છે.
બ્રાઉન
કરિશ્મા કપૂરની વેબ સીરીઝ બ્રાઉન તાજેતરમાં જ ઝી5 પર રિલીઝ થઈ છે. આ વેબ સીરીઝમાં એક બદનામ અને વ્યસની મહિલા પોલીસ અધિકારીને એક મર્ડર કેસની તપાસ સોંપવામાં આવે છે. આ સીરીઝ એક જટીલ અને રોમાંચક તપાસની સ્ટોરી રજૂ કરે છે.