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Women Centric Web Series: તમારી ઓટીટી વોચલિસ્ટમાં એડ કરવા જેવી વિમેન-સેન્ટ્રિક વેબ સીરીઝ, દરેક સીરીઝ છે દમદાર

Women Centric Web Series On OTT: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફા રિલીઝ થાય તે પહેલા ઓટીટી પર જોઈ લો આ દમદાર વિમેન-સેન્ટ્રિક ફિલ્મો. આ વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મોમાં મજબૂત મહિલા પાત્રો જોવા મળશે. તમારી ઓટીટી વોચલિસ્ટમાં આજે જ આ ફિલ્મો એડ કરી લો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:48 PM IST
Women Centric Web Series: તમારી ઓટીટી વોચલિસ્ટમાં એડ કરવા જેવી વિમેન-સેન્ટ્રિક વેબ સીરીઝ, દરેક સીરીઝ છે દમદાર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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