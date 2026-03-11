મારું જીવન બરબાદ થઈ ગયું... નિર્માતાના આ હરકતથી પરેશાન થઈ અદા શર્મા, જાણો
Adah Sharma Story: કેરળ સ્ટોરીની અભિનેત્રી અદા શર્માએ તાજેતરમાં જ પોતાની ફિલ્મના નિર્માતા વિશે વાત કરતા કહ્યું કે તેમનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે. તે એક મહિનાથી બેકાર બેઠા છે અને નવું કામ લઈ શકતા નથી.
- કેરળ સ્ટોરીની અભિનેત્રી અદા શર્માએ તાજેતરમાં જ પોતાની ફિલ્મના નિર્માતા વિશે વાત કરતા કહ્યું કે તેમનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે.
- તે એક મહિનાથી બેકાર બેઠા છે અને નવું કામ લઈ શકતા નથી.
- બોલિવૂડ અભિનેત્રી અદા શર્માએ પોતાની ફિલ્મ, ધ કેરળ સ્ટોરીથી પોતાનું નામ બનાવ્યું
Trending Photos
Adah Sharma Story: બોલિવૂડ અભિનેત્રી અદા શર્માએ પોતાની ફિલ્મ, ધ કેરળ સ્ટોરીથી પોતાનું નામ બનાવ્યું. તેમના અભિનયને દર્શકો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઓછા બજેટની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહી હતી. જો કે, છેલ્લા મહિનાથી, અદા કામ વગર છે.
તેણીએ આ વાત પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડીયોમાં શેર કરી. તેણીએ એ પણ જણાવ્યું કે કેવી રીતે એક ફિલ્મ નિર્માતાએ તેણીને શૂટિંગની તારીખો માટે હેરાન કરી અને વારંવાર બદલી. આનાથી તેણીની આગામી ફિલ્મોની તારીખો પર પણ અસર પડી. અદાએ કહ્યું કે તેનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે.
આ રીતે નિર્માતાએ અદાને હેરાન કરી
એક ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડીયોમાં, અદાએ સમજાવ્યું કે કેવી રીતે એક નિર્માતાએ વારંવાર ફિલ્મની તારીખો બદલી, જેના કારણે તેણી એક મહિના માટે કામ વગર રહી ગઈ. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે તેણીએ એક સાથે ત્રણ ફિલ્મો માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી.
પહેલા નિર્માતાએ વારંવાર તેની તારીખો બદલી. જ્યારે બીજી ફિલ્મના નિર્માતાને નવી તારીખો વિશે ખબર પડી, ત્યારે તેણે તેની તારીખો ગોઠવી અને બદલી. અદાએ કહ્યું કે બિઝનેસમાં દરેક વ્યક્તિ ખરાબ નથી, કેટલીક સારી ફિલ્મો પણ છે. પરંતુ પછીથી, પહેલા નિર્માતાએ આ તારીખો પણ બદલી નાખી. અદાએ કહ્યું કે નિર્માતાએ કહ્યું કે તે હવે આ તારીખો ઇચ્છતો નથી.
અદાએ કહ્યું કે તેનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું
અદાએ સમજાવ્યું કે તેની પહેલી ફિલ્મના નિર્માતાના આ વર્તનને કારણે, તે છેલ્લા એક મહિનાથી બેકાર બેઠી છે. તે કોઈ નવું કામ કરી શકતી નથી. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે, મારું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે અને હવે હું એક મહિનાથી ઘરે બેઠી છું. સંપૂર્ણપણે, ભાવનાત્મક, માનસિક, વ્યાવસાયિક, આર્થિક રીતે બેકાર.
અદાએ ધ કેરળ સ્ટોરી 2 વિશે આ કહ્યું
તાજેતરમાં, અદા શર્માએ બીજા એક ઇન્ટરવ્યુમાં ધ કેરળ સ્ટોરી 2માં તેની ભૂમિકા વિશે વાત કરી હતી. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે નિર્માતાઓએ તેને આ પ્રોજેક્ટ્સ ઓફર કર્યા છે કે નહીં તે અભિનેતા અને નિર્માતા વચ્ચેનો મામલો છે. તેણીએ ઉમેર્યું કે તેણીને તેની ફિલ્મો વિશે વાત કરવામાં આનંદ આવે છે, પરંતુ તે જે ફિલ્મોનો ભાગ નથી તેના માટે પોતાને લાઇમલાઇટમાં લાવવાનું પસંદ કરતી નથી.
ધ કેરળ સ્ટોરી એક માસૂમ છોકરીના આતંકવાદી બનવાની વાર્તા દર્શાવે છે, જ્યારે બીજો ભાગ સંપૂર્ણપણે અલગ છે. કાર્યક્ષેત્રે, તે નવા પ્રોજેક્ટ્સની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે