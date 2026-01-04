Prev
ભજન વચ્ચે અભિનેત્રીને આવ્યા માતા! પછી કરવા લાગી અજીબ હરકત, પતિને પણ બચકા ભર્યા, Video

Sudha Chandran Viral Video: નાગિન' ફેમ એક્ટ્રેસને માતાજી આવ્યાં!:ભક્તિમાં લીન સુધા ચંદ્રન 'કંતારા'ની જેમ ધૂણવા લાગ્યાં, જોર-જોરથી ચીસો પાડી અને પતિને બચકાં ભર્યા; જુઓ VIDEO

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:17 PM IST

Sudha Chandran Viral Video: પ્રખ્યાત ભારતીય ટેલિવિઝન અભિનેત્રી સુધા ચંદ્રનને કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. આજે, સોશિયલ મીડિયા પર તેમનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જે કોઈને પણ ચોંકાવી દે છે. આ વીડિયોમાં, સુધા પોતાને નિયંત્રિત કરવામાં સંઘર્ષ કરી રહી હોય તેવું લાગે છે. વાયરલ વીડિયો જુઓ.

સોશિયલ મીડિયા પર સુધા ચંદ્રનનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં, સુધા ઘણા લોકોને પકડીને બેઠી છે. આ કોઈ ફિલ્મ કે ટીવી સિરિયલનો નથી, પરંતુ માતાના ઘડિયાળનો છે. સુધાનીની હાલત જોઈને એવું લાગે છે કે તે દેવીના પ્રભાવમાં છે અને પોતાને નિયંત્રિત કરવામાં અસમર્થ છે. આ વીડિયોમાં, દરેક વ્યક્તિ તેને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, અને હાજર દરેક વ્યક્તિ તેને નિયંત્રિત કરવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું હતું. 

શનિવારે, સુધા ચંદ્રને માતા કી ચોકી (ધાર્મિક કાર્યક્રમ)નું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં વરિષ્ઠ ફિલ્મ અભિનેતા કિરણ કુમાર અને અનેક ટીવી હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. આ મેળાવડા દરમિયાન, સુધા ચંદ્રને સ્ટેજ પર ભજન ગાયા હતા અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય પણ રજૂ કર્યું હતું. અભિનેત્રી સુધા ચંદ્રન ભક્તિમાં લીન દેખાતી હતી. પરંતું આ વચ્ચે તેઓ થોડીવાર ઊભા રહીને તે બેભાન થઈ ગઈ હતી. પરિવારના સભ્યોએ તેને ખુરશી પર બેસવામાં મદદ કરી, ત્યારબાદ ત્યાં હાજર તેના પતિ રવિ ડાંગે તેના પર ફૂલોનો વરસાદ વરસાવ્યો.

સુધા ચંદ્રનની કારકિર્દી
અભિનેત્રી સુધા ચંદ્રા "નાગિન," "ક્યોંકી સાસ ભી કભી બહુ થી," "કસ્તુરી" માં તેની ભૂમિકાઓ માટે જાણીતી છે અને તેણે "કહીં કિસી રોજ" જેવી સિરિયલોમાં તેની ભૂમિકાઓથી દરેક ઘરમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું છે. તે એક ઉત્તમ નૃત્યાંગના છે. તેણીએ 3 વર્ષની ઉંમરે નૃત્ય શીખવાનું શરૂ કર્યું. અકસ્માતમાં પગ ગુમાવ્યા બાદ, સુધા ચંદ્રન કૃત્રિમ પગની મદદથી ભરતનાટ્યમ નૃત્યાંગના બની અને અભિનેત્રી તરીકેની કારકિર્દીમાં પાછી ફરી. તેણીએ પોતાની વાર્તા પર આધારિત ફિલ્મ "મયુરી" માં અભિનય કર્યો, અને બાદમાં હિન્દી રિમેક "નાચે" માં "મયુરી" માં અભિનય કર્યો. તેણીએ હિન્દી, તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ, કન્નડ અને મરાઠી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

