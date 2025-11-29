સ્મૃતિ મંધાના-પલાશ મુછલના મામલામાં વધુ એક મિસ્ટ્રી ગર્લની એન્ટ્રી, ઇન્સ્ટા પોસ્ટમાં આપવી પડી સ્પષ્ટતા
સ્મૃતિ મંધાના મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025માં ભારતીય ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી. ભારતે વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. સ્મૃતિના લગ્ન વર્લ્ડ કપ પછી 23 નવેમ્બરે થવાના હતા, પરંતુ તેના પિતાની અચાનક તબિયત લથડતા લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાઈસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુછલના લગ્ન 23 નવેમ્બરે થવાના હતા, પરંતુ સ્મૃતિના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાના અચાનક બીમાર પડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા. જેના કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. થોડા સમય પછી અફવાઓ ફેલાઈ કે પલાશે સ્મૃતિ સાથે દગો કર્યો છે.
આ અફવાઓ વચ્ચે નંદિકા દ્વિવેદીનું નામ પણ સામે આવ્યું. કેટલાક રેડિટ યુઝર્સે તેને આ અફવાઓ સાથે જોડતી પોસ્ટ કર્યા પછી જ તેનું નામ સામે આવ્યું. હવે નંદિકાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે પલાશ અને સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નને લગતા કોઈપણ વિવાદમાં તેનો કોઈ હાથ નથી. નંદિકાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો.
નંદિકા દ્વિવેદીએ લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મેં મારા વિશે એવી અફવાઓ સાંભળી છે જે બીજા માટે ખૂબ જ ખાનગી હતી. આથી હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે મારા વિશે કહેવામાં આવી રહેલી વાતો, ખાસ કરીને કે મેં કોઈના સંબંધોને બગાડવામાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી હતી, તે બિલકુલ સાચી નથી.'
નંદિકા દ્વિવેદીએ આગળ લખ્યું, "આવી કહાની બનતી જોવી ખૂબ જ દુઃખદાયક છે, જેમાં મારો કોઈ ભાગ નહોતો. તેનાથી પણ વધુ મુશ્કેલ એ છે કે આ અફવાઓ કોઈ પણ આધાર વિના કેટલી ઝડપથી ફેલાય છે. કેટલાક મીડિયા આઉટલેટ્સ તેમની માહિતી માટે Reddit જેવા ફોરમનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જ્યાં કોઈપણ કંઈપણ પોસ્ટ કરી શકે છે, જેનાથી બદનક્ષી થઈ શકે છે."
નંદિકા દ્વિવેદી લખે છે, "કૃપા કરીને સમજો, મારા માટે બોલવું સરળ નથી, પરંતુ હું હવે ખોટા આરોપો સહન કરી શકતી નથી. મેં એવા લોકોને તણાવમાં જોયા છે, જેમને મારી પરવા છે. તેઓ મારા વિશે ફેલાવવામાં આવતી ખોટી અફવાઓથી દુઃખી છે અને તે મારા માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરી રહી છે."
નંદિકા દ્વિવેદીએ લખ્યું, "મને ધમકીઓ મળી રહી હતી, જે મારા પરિવારના સભ્યો પણ જોઈ શકતા હતા. તેથી જ મેં મારું એકાઉન્ટ ખાનગી બનાવ્યું. હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે અફવાઓ ફેલાવવાનું બંધ કરો. હું સખત મહેનત કરવા અને મારા સપના પૂરા કરવા માટે મુંબઈ આવી છું. કૃપા કરીને મારું નામ ના લો, આ બાબત સાથે મારો કોઈ સંબંધ નથી. સત્ય આખરે બહાર આવશે."
નંદિકા દ્વિવેદી કોણ છે ?
નંદિકા દ્વિવેદીએ દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી બી.કોમ અને આઇએમટી ગાઝિયાબાદમાંથી એમબીએ પૂર્ણ કર્યું છે. તે એક ડાન્સર છે અને જાણીતા કોરિયોગ્રાફર પિયુષ ભગત અને શાઝિયા સામજી સાથે કામ કરી ચૂકી છે. બંને "બેસોસ" ગીત પર તેમના કામ માટે જાણીતા છે, જેમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને શિખર ધવન હતા.
નંદિકા દ્વિવેદીના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયો મુજબ તે મુંબઈમાં પર્સનલ ઇન્સ્ટ્રક્ટર અને કોરિયોગ્રાફર તરીકે કામ કરે છે. તે મનસિમરનના મ્યુઝિક વિડિયો "તેરે પીછે" માં મુખ્ય ડાન્સર પણ હતી.
